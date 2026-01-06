- Golgheterul sezonului trecut al Ligii 1 a făcut pasul în MLS și completează lista celor mai scumpe transferuri din campionatul intern.
Transferul lui Louis Munteanu (23 de ani) la D.C. United, realizat pentru 7 milioane de dolari, aproximativ 6 milioane de euro, intră direct în topul celor mai scumpe mutări din istoria clubului CFR Cluj.
Louis Munteanu, printre cei mai bine vânduți fotbaliști din istoria CFR Cluj
Golgheterul sezonului trecut al Ligii 1 devine astfel al treilea cel mai valoros jucător vândut de clubul din Gruia, fiind depășit doar de Alvaro Pereira, cedat în 2009 la FC Porto pentru aproximativ 6,5 milioane de euro.
Louis Munteanu a egalat tranzacția prin care Lacina Traore a fost cedat în 2011 la Kuban Krasnodar pentru 6 milioane de euro.
Topul celor mai scumpe transferuri din Liga 1
Louis Munteanu intră și în Top 10 cele mai scumpe plecări din istoria Ligii 1. Cu aproape 6 milioane de euro, atacantul prinde partea inferioară a clasamentului, la egalitate cu Lacina Traore (CFR Cluj) și Mirel Rădoi (Steaua).
Suma-record plătită de D.C. United pentru transferul lui Louis Munteanu este semnificativ mai mică decât sumele încasate de cluburile românești pentru jucători precum Dennis Man, Nicolae Stanciu, Vlad Chiricheș, Valentin Mihăilă sau Alexandru Mitriță, care se află în vârful clasamentului celor mai scumpe plecări din Liga 1.
|Nr
|An
|Jucător
|Sursă ➡️ Destinație
|Sumă (€)
|1
|2021
|Dennis Man
|FCSB ➡️ Parma (Italia)
|11 mil.
|2
|2016
|Nicolae Stanciu
|FCSB ➡️ Anderlecht (Belgia)
|9,8 mil.
|3
|2013
|Vlad Chiricheș
|FCSB ➡️ Tottenham (Anglia)
|9,5 mil.
|4
|2020
|Valentin Mihăilă
|U Craiova ➡️ Parma (Italia)
|8,5 mil.
|5
|2019
|Alexandru Mitriță
|U Craiova ➡️ New York City FC (SUA)
|8 mil.
|6
|2014
|Florin Gardoș
|FCSB ➡️ Southampton (Anglia)
|6,8 mil.
|7
|2021
|Alexandru Cicâldău
|U Craiova ➡️ Galatasaray (Turcia)
|6,5 mil.
|8
|2009
|Alvaro Pereira
|CFR Cluj ➡️ FC Porto (Portugalia)
|6,5 mil.
|9
|2000
|Adrian Mutu
|Dinamo ➡️ Inter Milano (Italia)
|6,5 mil.
|10
|2009
|Mirel Rădoi
|FCSB ➡️ Al-Hilal (Arabia Saudită)
|6 mil.
|10
|2011
|Lacina Traore
|CFR Cluj ➡️ Kuban Krasnodar (Rusia)
|6 mil.
|10
|2026
|Louis Munteanu
|CFR Cluj ➡️ D.C. United (SUA)
|6 mil.
Louis Munteanu în Top 10 cele mai scumpe transferuri din MLS, sezonul 2025/2026
Mutarea la D.C. United, evaluată la 6 milioane de euro, îl plasează pe Louis Munteanu pe locul 7 în clasamentul celor mai scumpe sosiri realizate de echipele din Major League Soccer în sezonul 2025/2026.
Top 10 sosiri MLS, sezonul 2025/2026:
- Heung-min Son (Los Angeles FC) – 22 mil. €
- Rodrigo De Paul (Inter Miami CF) – 15 mil. €
- Nicolás Fernández Mercau (New York City FC) – 8 mil. €
- Paxten Aaronson (Colorado Rapids) – 7 mil. €
- Djordje Mihailovic (Toronto FC) – 6,85 mil. €
- Wessam Abou Ali (Columbus Crew) – 6,40 mil. €
- Louis Munteanu (D.C. United) – 6 mil. €
- Dor Turgeman (New England Revolution) – 4,70 mil. €
- Tomás Jacob (Atlanta United FC) – 4,30 mil. €
- Kristoffer Velde (Portland Timbers) – 4,30 mil. €