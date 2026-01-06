Transferul lui Louis în Top 10 Cu  6 milioane de euro, atacantul intră în istoria CFR Cluj + Îi egalează pe Rădoi și Traore
D.C. United a anunțat oficial transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj (foto: D.C. United)
Superliga

Transferul lui Louis în Top 10 Cu 6 milioane de euro, atacantul intră în istoria CFR Cluj + Îi egalează pe Rădoi și Traore

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 06.01.2026, ora 09:00
alt-text Actualizat: 06.01.2026, ora 09:01
  • Golgheterul sezonului trecut al Ligii 1 a făcut pasul în MLS și completează lista celor mai scumpe transferuri din campionatul intern.

Transferul lui Louis Munteanu (23 de ani) la D.C. United, realizat pentru 7 milioane de dolari, aproximativ 6 milioane de euro, intră direct în topul celor mai scumpe mutări din istoria clubului CFR Cluj.

Încă un pas spre noul stadion Dinamo Anunțul făcut azi: ce a decis CNI
Citește și
Încă un pas spre noul stadion Dinamo Anunțul făcut azi: ce a decis CNI
Citește mai mult
Încă un pas spre noul stadion Dinamo Anunțul făcut azi: ce a decis CNI

Louis Munteanu, printre cei mai bine vânduți fotbaliști din istoria CFR Cluj

Golgheterul sezonului trecut al Ligii 1 devine astfel al treilea cel mai valoros jucător vândut de clubul din Gruia, fiind depășit doar de Alvaro Pereira, cedat în 2009 la FC Porto pentru aproximativ 6,5 milioane de euro.

Louis Munteanu a egalat tranzacția prin care Lacina Traore a fost cedat în 2011 la Kuban Krasnodar pentru 6 milioane de euro.

Topul celor mai scumpe transferuri din Liga 1

Louis Munteanu intră și în Top 10 cele mai scumpe plecări din istoria Ligii 1. Cu aproape 6 milioane de euro, atacantul prinde partea inferioară a clasamentului, la egalitate cu Lacina Traore (CFR Cluj) și Mirel Rădoi (Steaua).

Suma-record plătită de D.C. United pentru transferul lui Louis Munteanu este semnificativ mai mică decât sumele încasate de cluburile românești pentru jucători precum Dennis Man, Nicolae Stanciu, Vlad Chiricheș, Valentin Mihăilă sau Alexandru Mitriță, care se află în vârful clasamentului celor mai scumpe plecări din Liga 1.

NrAnJucătorSursă ➡️ DestinațieSumă (€)
12021Dennis ManFCSB ➡️ Parma (Italia)11 mil.
22016Nicolae StanciuFCSB ➡️ Anderlecht (Belgia)9,8 mil.
32013Vlad ChiricheșFCSB ➡️ Tottenham (Anglia)9,5 mil.
42020Valentin MihăilăU Craiova ➡️ Parma (Italia)8,5 mil.
52019Alexandru MitrițăU Craiova ➡️ New York City FC (SUA)8 mil.
62014Florin GardoșFCSB ➡️ Southampton (Anglia)6,8 mil.
72021Alexandru CicâldăuU Craiova ➡️ Galatasaray (Turcia)6,5 mil.
82009Alvaro PereiraCFR Cluj ➡️ FC Porto (Portugalia)6,5 mil.
92000Adrian MutuDinamo ➡️ Inter Milano (Italia)6,5 mil.
102009Mirel RădoiFCSB ➡️ Al-Hilal (Arabia Saudită)6 mil.
102011Lacina TraoreCFR Cluj ➡️ Kuban Krasnodar (Rusia)6 mil.
102026Louis MunteanuCFR Cluj ➡️ D.C. United (SUA)6 mil.

Louis Munteanu în Top 10 cele mai scumpe transferuri din MLS, sezonul 2025/2026

Mutarea la D.C. United, evaluată la 6 milioane de euro, îl plasează pe Louis Munteanu pe locul 7 în clasamentul celor mai scumpe sosiri realizate de echipele din Major League Soccer în sezonul 2025/2026.

Top 10 sosiri MLS, sezonul 2025/2026:

  1. Heung-min Son (Los Angeles FC) – 22 mil. €
  2. Rodrigo De Paul (Inter Miami CF) – 15 mil. €
  3. Nicolás Fernández Mercau (New York City FC) – 8 mil. €
  4. Paxten Aaronson (Colorado Rapids) – 7 mil. €
  5. Djordje Mihailovic (Toronto FC) – 6,85 mil. €
  6. Wessam Abou Ali (Columbus Crew) – 6,40 mil. €
  7. Louis Munteanu (D.C. United) – 6 mil. €
  8. Dor Turgeman (New England Revolution) – 4,70 mil. €
  9. Tomás Jacob (Atlanta United FC) – 4,30 mil. €
  10. Kristoffer Velde (Portland Timbers) – 4,30 mil. €

Citește și

Voyo scumpește abonamentul Cât vor plăti în plus românii pentru a putea urmări Premier League
Media
20:19
Voyo scumpește abonamentul Cât vor plăti în plus românii pentru a putea urmări Premier League
Citește mai mult
Voyo scumpește abonamentul Cât vor plăti în plus românii pentru a putea urmări Premier League
Portar nou la Dinamo  Fotbalistul pierdut de Rapid în urma unei gafe monumentale  a semnat cu roș-albii
Superliga
20:02
Portar nou la Dinamo Fotbalistul pierdut de Rapid în urma unei gafe monumentale a semnat cu roș-albii
Citește mai mult
Portar nou la Dinamo  Fotbalistul pierdut de Rapid în urma unei gafe monumentale  a semnat cu roș-albii

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere”
INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere”
INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere”
CFR Cluj transfer dc united louis munteanu
Știrile zilei din sport
 „Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
Stranieri
06.01
„Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
Citește mai mult
 „Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
„I-a zis lui MM” Motivul pentru care Mirel Rădoi nu îi mai răspunde la telefon lui Gigi Becali: „Asta voiam să-l întreb”
Superliga
06.01
„I-a zis lui MM” Motivul pentru care Mirel Rădoi nu îi mai răspunde la telefon lui Gigi Becali: „Asta voiam să-l întreb”
Citește mai mult
„I-a zis lui MM” Motivul pentru care Mirel Rădoi nu îi mai răspunde la telefon lui Gigi Becali: „Asta voiam să-l întreb”
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR:  „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”
Superliga
06.01
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR: „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”
Citește mai mult
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR:  „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”
Afacerea Daniel Paraschiv Suma infimă plătită de Rapid pentru împrumutul fostului atacant de la Hermannstadt
Superliga
06.01
Afacerea Daniel Paraschiv Suma infimă plătită de Rapid pentru împrumutul fostului atacant de la Hermannstadt
Citește mai mult
Afacerea Daniel Paraschiv Suma infimă plătită de Rapid pentru împrumutul fostului atacant de la Hermannstadt
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:21
Trădătorul indicat de Becali e alt Virgil Cel despre care patronul FCSB a spus că „m-a făcut să nu mai am încredere în oameni” nu e vărul său, ci un senator AUR
Trădătorul indicat de Becali e alt Virgil Cel despre care patronul FCSB a spus că „m-a făcut să nu mai am încredere în oameni” nu e vărul său, ci un senator AUR
12:41
„Pot să vorbesc engleza” Messi explică de ce preferă să comunice în spaniolă, deși evoluează în SUA din 2023
„Pot să vorbesc engleza” Messi explică de ce preferă să comunice în spaniolă, deși evoluează în SUA din 2023
12:59
Ter Stegen s-a accidentat iar! A fost trimis de urgență la Barcelona » Catalanii se află în Arabia Saudită, pentru Supercupa Spaniei
Ter Stegen s-a accidentat iar!  A fost trimis de urgență la Barcelona » Catalanii se află în Arabia Saudită, pentru Supercupa Spaniei 
11:31
Mihai Popescu, revenire incredibilă! GOLAZO.ro l-a văzut azi pe stoperul FCSB antrenându-se în Antalya. Când ar putea reveni pe teren
Mihai Popescu, revenire incredibilă! GOLAZO.ro l-a văzut azi pe stoperul FCSB antrenându-se în Antalya.  Când ar putea reveni pe teren
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Top stiri din sport
Artă vs fotbal!  Cel mai scump tablou vândut în 2025, în România, la licitațiile Artmark, valorează cât salariul anual al lui Gino Iorgulescu
Special
06.01
Artă vs fotbal! Cel mai scump tablou vândut în 2025, în România, la licitațiile Artmark, valorează cât salariul anual al lui Gino Iorgulescu
Citește mai mult
Artă vs fotbal!  Cel mai scump tablou vândut în 2025, în România, la licitațiile Artmark, valorează cât salariul anual al lui Gino Iorgulescu
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”
Nationala
06.01
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”
Citește mai mult
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
Stranieri
06.01
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
Citește mai mult
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”
Superliga
06.01
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”
Citește mai mult
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 19 rapid 15 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
07.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share