Golgheterul sezonului trecut al Ligii 1 a făcut pasul în MLS și completează lista celor mai scumpe transferuri din campionatul intern.

Transferul lui Louis Munteanu (23 de ani) la D.C. United, realizat pentru 7 milioane de dolari, aproximativ 6 milioane de euro, intră direct în topul celor mai scumpe mutări din istoria clubului CFR Cluj.

Louis Munteanu, printre cei mai bine vânduți fotbaliști din istoria CFR Cluj

Golgheterul sezonului trecut al Ligii 1 devine astfel al treilea cel mai valoros jucător vândut de clubul din Gruia, fiind depășit doar de Alvaro Pereira, cedat în 2009 la FC Porto pentru aproximativ 6,5 milioane de euro.

Louis Munteanu a egalat tranzacția prin care Lacina Traore a fost cedat în 2011 la Kuban Krasnodar pentru 6 milioane de euro.

Topul celor mai scumpe transferuri din Liga 1

Louis Munteanu intră și în Top 10 cele mai scumpe plecări din istoria Ligii 1. Cu aproape 6 milioane de euro, atacantul prinde partea inferioară a clasamentului, la egalitate cu Lacina Traore (CFR Cluj) și Mirel Rădoi (Steaua).

Suma-record plătită de D.C. United pentru transferul lui Louis Munteanu este semnificativ mai mică decât sumele încasate de cluburile românești pentru jucători precum Dennis Man, Nicolae Stanciu, Vlad Chiricheș, Valentin Mihăilă sau Alexandru Mitriță, care se află în vârful clasamentului celor mai scumpe plecări din Liga 1.

Nr An Jucător Sursă ➡️ Destinație Sumă (€) 1 2021 Dennis Man FCSB ➡️ Parma (Italia) 11 mil. 2 2016 Nicolae Stanciu FCSB ➡️ Anderlecht (Belgia) 9,8 mil. 3 2013 Vlad Chiricheș FCSB ➡️ Tottenham (Anglia) 9,5 mil. 4 2020 Valentin Mihăilă U Craiova ➡️ Parma (Italia) 8,5 mil. 5 2019 Alexandru Mitriță U Craiova ➡️ New York City FC (SUA) 8 mil. 6 2014 Florin Gardoș FCSB ➡️ Southampton (Anglia) 6,8 mil. 7 2021 Alexandru Cicâldău U Craiova ➡️ Galatasaray (Turcia) 6,5 mil. 8 2009 Alvaro Pereira CFR Cluj ➡️ FC Porto (Portugalia) 6,5 mil. 9 2000 Adrian Mutu Dinamo ➡️ Inter Milano (Italia) 6,5 mil. 10 2009 Mirel Rădoi FCSB ➡️ Al-Hilal (Arabia Saudită) 6 mil. 10 2011 Lacina Traore CFR Cluj ➡️ Kuban Krasnodar (Rusia) 6 mil. 10 2026 Louis Munteanu CFR Cluj ➡️ D.C. United (SUA) 6 mil.

Louis Munteanu în Top 10 cele mai scumpe transferuri din MLS, sezonul 2025/2026

Mutarea la D.C. United, evaluată la 6 milioane de euro, îl plasează pe Louis Munteanu pe locul 7 în clasamentul celor mai scumpe sosiri realizate de echipele din Major League Soccer în sezonul 2025/2026.

Top 10 sosiri MLS, sezonul 2025/2026:

Heung-min Son (Los Angeles FC) – 22 mil. € Rodrigo De Paul (Inter Miami CF) – 15 mil. € Nicolás Fernández Mercau (New York City FC) – 8 mil. € Paxten Aaronson (Colorado Rapids) – 7 mil. € Djordje Mihailovic (Toronto FC) – 6,85 mil. € Wessam Abou Ali (Columbus Crew) – 6,40 mil. € Louis Munteanu (D.C. United) – 6 mil. € Dor Turgeman (New England Revolution) – 4,70 mil. € Tomás Jacob (Atlanta United FC) – 4,30 mil. € Kristoffer Velde (Portland Timbers) – 4,30 mil. €

