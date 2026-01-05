Voyo scumpește abonamentul Cât vor plăti în plus românii pentru a putea urmări Premier League

Voyo a anunțat abonații, printr-un email, că va crește prețul abonamentului.

Platforma Voyo a devenit una de interes pentru fanii sportului după ce a cumpărat drepturile de difuzare a mai multor competiții de top din Europa, cea mai importantă investiție fiind făcută pentru meciurile din Premier League.

VOYO mărește prețurile abonamentelor în 2026

Abonații au fost înștiințați însă că vor trebui să plătească mai mult pentru a urmări în continuare evenimentele transmise de Voyo.

„Avem multe lucruri noi pregătite pentru tine! În perioada următoare, te așteaptă producții VOYO Original precum thrillerul polițist Cei Trimiși, unde adevărul nu e ceea ce pare, continuarea serialului TĂTUȚU’, seria documentar despre Familia Cămătaru, dar și multe alte titluri îndrăgite.

Pe lângă acestea, vei putea vedea cele mai noi producții ale cinematografiei românești și filme disponibile exclusiv pe VOYO, la scurt timp după premiera în cinematografe. În plus, pe VOYO vei putea urmări și anul acesta competiții sportive de top, de la Premier League și FA Cup, Ligue 1 și Coppa Italia, până la NFL și UFC.

Pentru a continua să investim în conținutul pe care îl urmărești și să îți oferim o experiență tot mai bună, te informăm că începând cu 5 februarie 2026, prețul abonamentului VOYO va fi 5,99 € / lună (TVA inclus) .

Cum se modifică prețul abonamentului VOYO începând cu 5 februarie 2026?

La prima reactivare automată a abonamentul lunar (30 de zile) vei plăti 5,99 euro / lună (TVA inclus);

La prima reactivare automată a abonamentului anual (365 zile) vei plăti 59,90 euro / 12 luni (TVA inclus). Pentru achiziția unui abonament anual plăteşti echivalentul a 10 luni comparativ cu plata lunară a unui abonament lunar.

Când se aplică noul preț?

Noul tarif va fi aplicat la prima plată recurentă efectuată începând cu 5 februarie 2026”, se arată în mailul trimis de VOYO, către abonați.

Abonamentul lunar costa până acum 4,84 euro, aproximativ 25 de lei, și va ajunge la 5,99 euro, în jur de 31 de lei. Adică 6 lei în plus în fiecare lună.

Popularitatea VOYO a crescut după cumpărarea drepturilor Premier League

Platforma digitală VOYO a fost lansată în 2011. Compania CME, din Cehia, cea care deține Pro TV, a dorit să crească popularitatea platformei care, în urmă cu doi ani, atingea numai 100.000 de abonați.

Conducătorii au decis să urmeze rețeta pe care au folosit-o în Cehia: difuzarea competițiilor sportive.

Prima mutare de impact în mediul digital a fost transmiterea Premier League. Reprezentanții Pro TV s-au angajat să achite 10 milioane de euro pe sezon, pentru următoarele trei stagiuni.

Difuzarea campionatului Angliei acrescut audiența VOYO.

