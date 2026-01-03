„Vă rog să nu mă abandonați” Suspendat de un an, Mykhailo Mudryk le-a transmis un mesaj fanilor lui Chelsea
Mykhailo Mudryk FOTO: IMAGO
„Vă rog să nu mă abandonați” Suspendat de un an, Mykhailo Mudryk le-a transmis un mesaj fanilor lui Chelsea

Publicat: 03.01.2026, ora 15:05
  • Mykhailo Mudryk (24 de ani), atacantul celor de la Chelsea, le-a transmis un mesaj fanilor grupării londoneze.

Mudryk trece printr-o perioadă de suspendare, după ce a fost depistat pozitiv, în decembrie 2024, la un test anti-doping.

Mykhailo Mudryk, mesaj pentru fanii lui Chelsea: „Vă rog să nu mă abandonați”

Odată cu trecerea în noul an, Mudryk le-a transmis un mesaj suporterilor, prin intermediul contului personal de Instagram, în care le-a cerut sprijin, acesta aflându-se în cel mai greu moment al carierei sale.

„La mulți ani tuturor fanilor mei. Doresc doar să vă mulțumesc pentru sprijin.

Văd toate mesajele voastre și le apreciez cu adevărat, așa că vă rog să nu mă abandonați, așa cum nici eu nu renunț. Abia aștept să ne revedem curând”, a scris Mudryk, pe Instagram.

70 de milioane de euro
a plătit Chelsea pentru a-l transfera pe Mykhailo Mudryk de la Shakhtar Donetsk, în ianuarie 2023

Mudryk ar putea primi o suspendare de până la 4 ani dacă acuzația de dopaj va fi dovedită.

Președintele Agenției Mondiale Antidoping, Witold Banka, a vorbit despre situația acestuia în noiembrie 2025

„În primul rând, așteptăm o decizie disciplinară în cazul său (n.r. din partea Federației Engleze de Fotbal). Până în prezent, nu știm când va fi luată această decizie.

Apoi, conform codului antidoping, vom solicita documentația jucătorului și vom decide dacă suntem de acord cu această decizie disciplinară.

Putem face apel în două cazuri: dacă vom considera că decizia este prea severă sau prea indulgentă”.

Mudryk, depistat pozitiv după ce a jucat la națională

Pe 17 decembrie 2024, atacantul în vârstă de 24 de ani a primit vestea că a fost depistat pozitiv la meldonium. A fost exclus din lot imediat.

Picase testul doping în noiembrie, la unul dintre cele două meciuri disputate de naționala Ucrainei în Liga Națiunilor, ambele în deplasare: 1-1 cu Georgia la Batumi, pe 16 noiembrie, și 2-1 cu Albania la Tirana, trei zile mai târziu.

La acea vreme, a apărut și o variantă stupefiantă: în noiembrie 2024, i se injectaseră celule stem de vacă și acestea ar fi putut conține meldonium.

  • Meldoniumul, substanța regăsită în probele lui Mudryk, este un medicament care îmbunătățește circulația sângelui prin transferul acizilor grași în organism.
  • Medicamentul a fost interzis de WADA de pe data de 1 ianuarie 2016.

