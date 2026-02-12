U Craiova - FCSB. Campioana României a cerut anularea golului doi al oltenilor pentru un henț la Luca Băsceanu (19 ani), cel care a pasat decisiv.

Arbitrul Horațiu Feșnic nu a oprit faza, iar Craiova a marcat atunci golul de 2-1.

Universitatea Craiova a deschis scorul în minutul 10, după șutul lui Adrian Rus, dar FCSB a restabilit egalitatea în minutul 17, grație reușitei lui Bîrligea.

U Craiova - FCSB. A fost henț la Luca Băsceanu?

În minutul 54 al partidei, Isenko, portarul Craiovei, a degajat mingea către mijlocul terenului, acolo unde se afla Luca Băsceanu.

Tânărul jucător a preluat mingea cu umărul, având mâna în poziție orizontală, dar cei de la FCSB au cerut un potențial henț la Băsceanu, dar arbitrul Horațiu Feșnic nu a oprit faza.

În acel moment, Andre Duarte, fundașul campioanei, a protestat și a cerut henț, dar faza a continuat. Luca Băsceanu i-a pasat excelent lui Florin Ștefan, pe partea stângă.

Ștefan a alergat, fiind urmărit de Dawa, dar nu a mai putut fi oprit. Acesta l-a învins pe Matei Popa, cu un lob executat perfect.

Conform regulamentului, un jucător poate atinge mingea doar cu umărul. Dacă balonul îl lovește în orice altă zonă a brațului, arbitrul trebuie să oprească jocul pentru henț.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport