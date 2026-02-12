„Era important locul 1”  Zeljko Kopic, încântat după ce Dinamo s-a calificat în sferturile Cupei României
„Era important locul 1" Zeljko Kopic, încântat după ce Dinamo s-a calificat în sferturile Cupei României

  • Dinamo - Hermannstadt 2-0. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a vorbit despre victoria echipei sale, care le-a asigurat prezența în sferturile Cupei României.
  • În următoarea fază a competiției, Dinamo va da peste Metalul Buzău, pe 4 martie.

Dinamo a învins-o pe Hermannstadt cu scorul de 2-0, grație golurile marcate de Cîrjan ('49) și Opruț ('60), în ultima etapă din grupele Cupei României. Ambele echipe s-au calificat în sferturi.

Dinamo - Hermannstadt 2-0. Zeljko Kopic: „Suntem fericiți, era obiectivul nostru

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre victoria echipei sale în fața celor de la Hermannstadt.

Suntem fericiți, era obiectivul nostru. În prima repriză nu am jucat bine, am încercat ceva, dar nu. În repriza a doua am încercat altceva.

Am marcat două goluri, ne-am creat mai multe oportunități. Sunt mulțumit de anumiți jucători. Per total a fost o seară bună pentru noi.

Avem jucători tineri cu un potențial mare. Mihai și-a așteptat șansa și a jucat foarte bine. Duțu e bine și el, vrea să învețe.

Era important pentru noi să terminăm pe primul loc în grupă, să jucăm acasă (n.r. - în sferturi)”, a declarat Zeljko Kopic, conform digisport.ro.

Dinamo a încheiat pe primul loc în grupa D, cu 7 puncte acumulate, în timp ce Hermannstadt a terminat pe locul secund, cu 6 puncte.

În sferturi, Dinamo va da peste Metalul Buzău, în timp ce Hermannstadt o va întâlni pe U Cluj. Meciurile vor avea loc pe 4 martie, într-o singură manșă.

Clasamentul grupei D

LocEchipaMeciuriGolaverajPuncte
1Dinamo35:17
2Hermannstadt34:36
3Farul Constanța35:15
4Botoșani35:64
5Concordia Chiajna35:43
6CS Dinamo31:90

Pentru echipa antrenată de Zeljko Kopic urmează duelul cu Unirea Slobozia de luni, 16 februarie, din etapa 27 din Liga 1. Partida va fi live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

