Blestemul continuă FCSB e din nou eliminată în grupele Cupei! Remiză spectaculoasă în derby-ul cu U Craiova +17 foto
U Craiova - FCSB/ Foto: montaj GOLAZO.ro
Cupa Romaniei

Blestemul continuă FCSB e din nou eliminată în grupele Cupei! Remiză spectaculoasă în derby-ul cu U Craiova

alt-text Alexandru Smeu , Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 12.02.2026, ora 22:27
alt-text Actualizat: 12.02.2026, ora 22:51
  • Universitatea Craiova a remizat cu FCSB, scor 2-2, în ultima etapă a grupei B din Cupa României. 
  • Blestemul continuă pentru campioană, care ratează pentru a 4-a oară consecutiv sferturile competiției.

Elevii lui Elias Charalambous au început partida cu un ghinion teribil. Florin Tănase a acuzat probleme în minutul 7 și a părăsit terenul.

„Nu voia nimeni naționala” Mircea Lucescu, în L’Equipe: întoarcerea printre „tricolori”, crearea analizei video în comunism și războiul din Ucraina
Citește și
„Nu voia nimeni naționala” Mircea Lucescu, în L’Equipe: întoarcerea printre „tricolori”, crearea analizei video în comunism și războiul din Ucraina
Citește mai mult
„Nu voia nimeni naționala” Mircea Lucescu, în L’Equipe: întoarcerea printre „tricolori”, crearea analizei video în comunism și războiul din Ucraina

U Craiova - FCSB 2-2. Remiză amară pentru campioana României

Rămasă temporar în inferioritate numerică, FCSB a cedat rapid. Pantea a deviat o minge periculoasă, dar balonul a ajuns la Adrian Rus, care a șutat de la distanță și l-a învins pe Matei Popa

Adrian Rus a marcat după o eroare a lui Joyskim Dawa (FOTO: captură Prima Sport 1)
Adrian Rus a marcat după o eroare a lui Joyskim Dawa (FOTO: captură Prima Sport 1)

Galerie foto (17 imagini)

Adrian Rus a marcat după o eroare a lui Joyskim Dawa (FOTO: captură Prima Sport 1) Adrian Rus a marcat după o eroare a lui Joyskim Dawa (FOTO: captură Prima Sport 1) Adrian Rus a marcat după o eroare a lui Joyskim Dawa (FOTO: captură Prima Sport 1) Adrian Rus a marcat după o eroare a lui Joyskim Dawa (FOTO: captură Prima Sport 1) Adrian Rus a marcat după o eroare a lui Joyskim Dawa (FOTO: captură Prima Sport 1)
+17 Foto
labels.photo-gallery

FCSB a reacționat rapid. Valentin Crețu a trimis o pasă excelentă peste apărarea oltenilor, mingea a ajuns la Bîrligea, ținut în joc de Băluță, iar atacantul, scăpat singur cu portarul, a marcat.

Golul marcat de Daniel Bîrligea în meciul U Craiova - FCSB (Cupa României, runda #3). Foto: Captură, Prima Sport
Golul marcat de Daniel Bîrligea în meciul U Craiova - FCSB (Cupa României, runda #3). Foto: Captură, Prima Sport

Galerie foto (23 imagini)

Golul marcat de Daniel Bîrligea în meciul U Craiova - FCSB (Cupa României, runda #3). Foto: Captură, Prima Sport Golul marcat de Daniel Bîrligea în meciul U Craiova - FCSB (Cupa României, runda #3). Foto: Captură, Prima Sport Golul marcat de Daniel Bîrligea în meciul U Craiova - FCSB (Cupa României, runda #3). Foto: Captură, Prima Sport Golul marcat de Daniel Bîrligea în meciul U Craiova - FCSB (Cupa României, runda #3). Foto: Captură, Prima Sport Golul marcat de Daniel Bîrligea în meciul U Craiova - FCSB (Cupa României, runda #3). Foto: Captură, Prima Sport
+23 Foto
labels.photo-gallery

În minutul 54, Florin Ștefan a fost găsit de Băsceanu cu o pasă excelentă, a câștigat fără probleme duelul cu Valentin Crețu, care s-a poziționat greșit, și l-a învins pe Matei Popa cu un șut la colțul scurt. Campioana a acuzat un henț la Băsceanu în acțiunea care a dus la golul oltenilor.

Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport
Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport

Galerie foto (8 imagini)

Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport
+8 Foto
labels.photo-gallery

FCSB a reușit să se monteze din nou și să marcheze în minutul 65, când David popa a primit o pasă bună în careu de la Valentin Crețu. Tânărul jucător al roș-albaștrilor a șutat puternic și l-a învins pe Isenko.

Totuși, FCSB a fost eliminată. Pentru a obține calificarea matematică în sferturile de finală, oltenii aveau nevoie victorie sau egal, în timp ce roș-albaștrii erau obligați să câștige cu orice preț această partidă.

Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (10).jpg
Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (10).jpg

Galerie foto (12 imagini)

Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (1).jpg Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (2).jpg Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (3).jpg Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (4).jpg Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (5).jpg
+12 Foto
labels.photo-gallery

U Craiova ocupă primul loc în grupă, cu 7 puncte, în timp de FCSB ocupă poziția 5, cu 4 puncte. Pe locul secund se află Gloria Bistrița, care a învins-o pe UTA surprinzător, scor 1-0.

U Craiova - FCSB 2-2

  • Au marcat: A. Rus (min. 10), F. Ștefan (min. 54) / D. Bîrligea (min. 17), D. Popa (min. 65)

Min. 90 - Final de meci!

Min. 82 – Crețu și Houri au intrat pe teren în locul lui Băluță și Al Hamlawi.

Min. 77 - Ocazie imensă ratată de FCSB. Octavian Popescu primește o pasă excelentă de la Duarte, peste apărarea adversă, atacantul face o preluare excelentă, intră în careu, dar balonul trece puțin pe lângă poartă

Min. 70 - C. Mora, Băsceanu și Mekvabishvili i-au înlocuit pe Teles, D. Matei și Cicâdlău

Min. 70 - Stevanovic primește un cartonaș galben

Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (10).jpg
Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (10).jpg

Galerie foto (12 imagini)

Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (1).jpg Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (2).jpg Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (3).jpg Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (4).jpg Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (5).jpg
+12 Foto
labels.photo-gallery

Min. 65 - Gol! (2-2) David Popa este găsit în careu de Crețu. Tânărul jucător al roș-albaștrilor șutează puternic și îl învinge pe Isenko

Min. 61 - J. Paulo și Thiam sunt înlocuiți de D. Popa și A. Stoian

Min. 54 - Gol! (2-1) Florin Ștefan este lansat de Băsceanu, câștigă fără probleme duelul cu Valentin Crețu, care greșește, și îl învinge pe Matei Popa cu un șut la colțul scurt

Min. 50 - Octavian Popescu primește un cartonaș galben

Min. 46 - Meciul se reia.

Pantea și Bîrligea au fost înlocuiți de Radunovic și Miculescu

Min. 45+ 2 - Pauză (1-1)

Min. 45+1 - Al Hamlawi reia cu capul din careu, dar balonul trece peste poartă

Min. 32 - Matei Popa respinge, cu un reflex surprinzător, mingea trimisă cu capul de Stevanovic

Min. 28 - Tudor Băluță încearcă să îl surprindă pe Matei Popa cu un șut de la marginea careului, dar balonul trece pe lângă poartă

Min. 20 - Bîrligea șutează, dar Isenko respinge

Min. 16 - Gol! (1-1) Valentin Crețu a trimis o pasă excelentă peste apărarea oltenilor, mingea a ajuns la Bîrligea, ținut în joc de Băluță, iar atacantul, scăpat singur cu portarul, a marcat.

Golul marcat de Daniel Bîrligea în meciul U Craiova - FCSB (Cupa României, runda #3). Foto: Captură, Prima Sport
Golul marcat de Daniel Bîrligea în meciul U Craiova - FCSB (Cupa României, runda #3). Foto: Captură, Prima Sport

Galerie foto (23 imagini)

Golul marcat de Daniel Bîrligea în meciul U Craiova - FCSB (Cupa României, runda #3). Foto: Captură, Prima Sport Golul marcat de Daniel Bîrligea în meciul U Craiova - FCSB (Cupa României, runda #3). Foto: Captură, Prima Sport Golul marcat de Daniel Bîrligea în meciul U Craiova - FCSB (Cupa României, runda #3). Foto: Captură, Prima Sport Golul marcat de Daniel Bîrligea în meciul U Craiova - FCSB (Cupa României, runda #3). Foto: Captură, Prima Sport Golul marcat de Daniel Bîrligea în meciul U Craiova - FCSB (Cupa României, runda #3). Foto: Captură, Prima Sport
+23 Foto
labels.photo-gallery

Min. 12 - Lixandru a fost introdus în locul lui Tănase

Min. 9 - Gol! (1-0) Pantea deviază o minge periculoasă, dar balonul ajunge la Adrian Rus, care șutează de la distanță și îl învinge pe Matei Popa

Adrian Rus a marcat după o eroare a lui Joyskim Dawa (FOTO: captură Prima Sport 1)
Adrian Rus a marcat după o eroare a lui Joyskim Dawa (FOTO: captură Prima Sport 1)

Galerie foto (17 imagini)

Adrian Rus a marcat după o eroare a lui Joyskim Dawa (FOTO: captură Prima Sport 1) Adrian Rus a marcat după o eroare a lui Joyskim Dawa (FOTO: captură Prima Sport 1) Adrian Rus a marcat după o eroare a lui Joyskim Dawa (FOTO: captură Prima Sport 1) Adrian Rus a marcat după o eroare a lui Joyskim Dawa (FOTO: captură Prima Sport 1) Adrian Rus a marcat după o eroare a lui Joyskim Dawa (FOTO: captură Prima Sport 1)
+17 Foto
labels.photo-gallery

Min. 8 - Fotbalistul este scos de pe teren. FCSB rămâne în inferioritate

Min. 7 - Florin Tănase cade pe gazon și cere să fie schimbat

Min. 1 - Meciul începe ACUM

Echipele de start:

  • U Craiova: Isenko - Ad. Rus, Stevanovic, Badelj - Mora, T. Băluță, Băsceanu, Mekvabishvili, Fl. Ștefan - Al Hamlawi, Etim
  • Rezerve: S. Lung, Fălcușan, Mogoș, Al. Crețu, Cicâldău, D. Matei, houri, Teles, D. Muntean
  • Antrenor: Filipe Coelho
  • FCSB: M. Popa - V. Crețu, Dawa, Duarte, Pantea - Alhassan, Joao Paulo - O. Popescu, Fl. Tănase, Thiam - Bîrligea
  • Rezerve: Târnovanu, Zima, Al. Stoian, A. Dăncuș, Olaru, Radunovic, M. Toma, Miculescu, D. Popa, Lixandru
  • Antrenor: Elias Charalambous
  • Stadion: „Ion Oblemenco”
  • Arbitru: Horațiu Feșnic (Cluj - Napoca)/ Asistenți: Alexandru Cerei (Cluj - Napoca) și Alexandru Ioan Corb (Satu Mare)/ Arbitru VAR: Cătălin Popa (Pitești)/ Arbitru AVAR: Mircea Orbuleț (București)

Filipe Coelho: „Suntem mai îngrijorați de recuperarea jucătorilor decât de adversar”

Tehnicianul portughez este preocupat mai degrabă de recuperarea jucătorilor după derby-ul de luni cu Dinamo, scor 1-1, decât de adversarul dificil.

„Este un meci într-o competiție diferită, e important pentru că e următorul și vom încerca să mergem mai departe în competiție.

Să fiu sincer, suntem mai îngrijorați de recuperarea jucătorilor decât de adversar, pentru că este o perioadă scurtă între meciul trecut și meciul acesta.

Nu am avut foarte mult timp să pregătim meciul din punct de vedere tactic, dar, oricum, ei sunt o echipă cu multe puncte forte, o echipă puternică, cu mulți jucători buni.

Focusul o să fie pe ceea ce trebuie să facem, dar până mâine încercăm să ne recuperăm jucătorii și să vedem care dintre ei sunt apți pentru joc.

Suntem bine, avem două grupuri diferite, încercăm să-i recuperăm pe cei care au jucat mai mult contra lui Dinamo.

Mai avem o sesiune de antrenament mâine dimineață și apoi vedem cine poate juca. Vom face tot posibilul să avansăm în competiție”, a declarat Filipe Coelho la conferința de presă.

Ștefan Baiaram e suspendat

Comisia de Disciplină a FRF l-a suspendat pe Ștefan Baiaram două etape, motivul fiind incidentele în care a fost implicat imediat după terminarea meciului cu Dinamo, de luni, joc terminat la egalitate, scor 1-1.

La ieșirea de pe teren, cel mai bun fotbalist al Craiovei din acest sezon a fost scuipat de un fan. Atacantul a reacționat la rândul său și l-a scuipat înapoi pe acel suporter.

Dinamo - U Craiova. Ștefan Baiaram scuipă un fan la ieșirea de pe teren. Foto - captură Prima Sport (6).jpg
Dinamo - U Craiova. Ștefan Baiaram scuipă un fan la ieșirea de pe teren. Foto - captură Prima Sport (6).jpg

Galerie foto (18 imagini)

Dinamo - U Craiova. Ștefan Baiaram scuipă un fan la ieșirea de pe teren. Foto - captură Prima Sport (1).jpg Dinamo - U Craiova. Ștefan Baiaram scuipă un fan la ieșirea de pe teren. Foto - captură Prima Sport (2).jpg Dinamo - U Craiova. Ștefan Baiaram scuipă un fan la ieșirea de pe teren. Foto - captură Prima Sport (3).jpg Dinamo - U Craiova. Ștefan Baiaram scuipă un fan la ieșirea de pe teren. Foto - captură Prima Sport (4).jpg Dinamo - U Craiova. Ștefan Baiaram scuipă un fan la ieșirea de pe teren. Foto - captură Prima Sport (5).jpg
+18 Foto
labels.photo-gallery

Pe lângă serviciile lui Ștefan Baiaram, Craiova nu se va putea baza nici pe Steven Nsimba (29 de ani), accidentat în meciul cu Dinamo.

Clasamentul Grupei B din Cupa României

  1. U Craiova – 6p (8-1)
  2. UTA Arad - 4p (4-1)
  3. Petrolul Ploiești – 4p (4-6)
  4. FCSB – 3p (3-4)
  5. Gloria Bistrița – 3p (3-4)
  6. Sănătatea Cluj – 0p (3-8)

Citește și

Lovitură dată de Petrolul Echipa lui Eugen Neagoe a transferat un atacant cu 45 de meciuri și 9 goluri la echipa națională!
Superliga
16:27
Lovitură dată de Petrolul Echipa lui Eugen Neagoe a transferat un atacant cu 45 de meciuri și 9 goluri la echipa națională!
Citește mai mult
Lovitură dată de Petrolul Echipa lui Eugen Neagoe a transferat un atacant cu 45 de meciuri și 9 goluri la echipa națională!
În ce mai investesc fotbaliștii Pedri a cumpărat o mănăstire veche de peste 80 de ani! Suma plătită de fotbalistul de la Barcelona: 2,5 milioane de euro!
Campionate
16:17
În ce mai investesc fotbaliștii Pedri a cumpărat o mănăstire veche de peste 80 de ani! Suma plătită de fotbalistul de la Barcelona: 2,5 milioane de euro!
Citește mai mult
În ce mai investesc fotbaliștii Pedri a cumpărat o mănăstire veche de peste 80 de ani! Suma plătită de fotbalistul de la Barcelona: 2,5 milioane de euro!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Prima reacție a Karinei, tânăra de 33 de ani care a făcut achiziția Carrefour, fiica unuia dintre frații Pavăl, deținătorii Dedeman
Prima reacție a Karinei, tânăra de 33 de ani care a făcut achiziția Carrefour, fiica unuia dintre frații Pavăl, deținătorii Dedeman
Prima reacție a Karinei, tânăra de 33 de ani care a făcut achiziția Carrefour, fiica unuia dintre frații Pavăl, deținătorii Dedeman
Universitatea Craiova Cupa Romaniei LIVE fcsb
Știrile zilei din sport
Tensiuni la FCSB Scos din primul 11, Târnovanu vrea să plece: „Atât de supărat e...” » Patronul s-a enervat: „Te dau împrumut la Iași, la 1.000 €”
Superliga
17:51
Tensiuni la FCSB Scos din primul 11, Târnovanu vrea să plece: „Atât de supărat e...” » Patronul s-a enervat: „Te dau împrumut la Iași, la 1.000 €”
Citește mai mult
Tensiuni la FCSB Scos din primul 11, Târnovanu vrea să plece: „Atât de supărat e...” » Patronul s-a enervat: „Te dau împrumut la Iași, la 1.000 €”
Eliminată complet!  Stadiul lucrărilor la stadionul Dinamo: „Vineri, 13 – zi cu ghinion”
Superliga
18:11
Eliminată complet! Stadiul lucrărilor la stadionul Dinamo: „Vineri, 13 – zi cu ghinion”
Citește mai mult
Eliminată complet!  Stadiul lucrărilor la stadionul Dinamo: „Vineri, 13 – zi cu ghinion”
Gâlcă, surprins în acțiune de camerele TV Ce făcea antrenorul Rapidului, în timp ce jucătorii vorbeau cu presa
Superliga
18:36
Gâlcă, surprins în acțiune de camerele TV Ce făcea antrenorul Rapidului, în timp ce jucătorii vorbeau cu presa
Citește mai mult
Gâlcă, surprins în acțiune de camerele TV Ce făcea antrenorul Rapidului, în timp ce jucătorii vorbeau cu presa
Verdict dur pentru Tănase Ieșit accidentat cu U Craiova, decarul campioanei a făcut azi un RMN și a aflat că nu poate juca duminică
Superliga
15:14
Verdict dur pentru Tănase Ieșit accidentat cu U Craiova, decarul campioanei a făcut azi un RMN și a aflat că nu poate juca duminică
Citește mai mult
Verdict dur pentru Tănase Ieșit accidentat cu U Craiova, decarul campioanei a făcut azi un RMN și a aflat că nu poate juca duminică
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:54
Probleme la FCSB Mihai Stoica, iritat: „O să vedeți duminică de ce nu vorbesc!”
Probleme la FCSB Mihai Stoica, iritat: „O să vedeți duminică de ce nu vorbesc!”
21:10
Tottenham s-a mișcat rapid Cine-l va antrena pe Radu Drăgușin, după ce clubul s-a despărțit de Thomas Frank
Tottenham s-a mișcat rapid Cine-l va antrena pe Radu Drăgușin,  după ce clubul s-a despărțit de Thomas Frank
20:18
„Aprobat!” Ironia Universității Craiova pe pagina oficială, după ce FCSB a cerut henț la golul doi din Cupă
„Aprobat!” Ironia Universității Craiova pe pagina oficială, după ce FCSB a cerut henț la golul doi din Cupă
21:00
Penultima etapă din sezonul regulat Programul rundei #29 din Liga 1: UTA - FCSB, Dinamo - FC Argeș, Slobozia - Rapid
Penultima etapă din sezonul regulat Programul rundei #29 din Liga 1: UTA - FCSB, Dinamo - FC Argeș, Slobozia - Rapid
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
Top stiri din sport
Avocatul lui Halep o apără pe Ana Bărbosu! EXCLUSIV. Howard Jacobs, cel care a obținut reducerea pedepsei Simonei, a preluat dosarul WADA vs. gimnasta din România
Special
14:49
Avocatul lui Halep o apără pe Ana Bărbosu! EXCLUSIV. Howard Jacobs, cel care a obținut reducerea pedepsei Simonei, a preluat dosarul WADA vs. gimnasta din România
Citește mai mult
Avocatul lui Halep o apără pe Ana Bărbosu! EXCLUSIV. Howard Jacobs, cel care a obținut reducerea pedepsei Simonei, a preluat dosarul WADA vs. gimnasta din România
Derapaj rasist FOTO. Jucătorii și staff-ul lui Dinamo  au scandat lozinci rasiste alături de ultrași, după meciul cu Hermannstadt! Cine a participat
Cupa Romaniei
14:59
Derapaj rasist FOTO. Jucătorii și staff-ul lui Dinamo au scandat lozinci rasiste alături de ultrași, după meciul cu Hermannstadt! Cine a participat
Citește mai mult
Derapaj rasist FOTO. Jucătorii și staff-ul lui Dinamo  au scandat lozinci rasiste alături de ultrași, după meciul cu Hermannstadt! Cine a participat
Vonn riscă să rămână cu sechele pe viață Verdictul unui specialist după accidentarea gravă suferită de schioare la JO 2026: „Leziunile pot duce la amputare”
Jocurile Olimpice
12:55
Vonn riscă să rămână cu sechele pe viață Verdictul unui specialist după accidentarea gravă suferită de schioare la JO 2026: „Leziunile pot duce la amputare”
Citește mai mult
Vonn riscă să rămână cu sechele pe viață Verdictul unui specialist după accidentarea gravă suferită de schioare la JO 2026: „Leziunile pot duce la amputare”
În camera VAR din galeria Rapidului?! Vassaras trimite la U Craiova - FCSB un „central” de top și un nume surprinzător la VAR
Superliga
11:04
În camera VAR din galeria Rapidului?! Vassaras trimite la U Craiova - FCSB un „central” de top și un nume surprinzător la VAR
Citește mai mult
În camera VAR din galeria Rapidului?! Vassaras trimite la U Craiova - FCSB un „central” de top și un nume surprinzător la VAR

Echipe/Competiții

fcsb 75 CFR Cluj 62 dinamo bucuresti 35 rapid 22 Universitatea Craiova 54 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
13.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share