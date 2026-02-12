Universitatea Craiova a remizat cu FCSB, scor 2-2, în ultima etapă a grupei B din Cupa României.

Blestemul continuă pentru campioană, care ratează pentru a 4-a oară consecutiv sferturile competiției.

Elevii lui Elias Charalambous au început partida cu un ghinion teribil. Florin Tănase a acuzat probleme în minutul 7 și a părăsit terenul.

Rămasă temporar în inferioritate numerică, FCSB a cedat rapid. Pantea a deviat o minge periculoasă, dar balonul a ajuns la Adrian Rus, care a șutat de la distanță și l-a învins pe Matei Popa

FCSB a reacționat rapid. Valentin Crețu a trimis o pasă excelentă peste apărarea oltenilor, mingea a ajuns la Bîrligea, ținut în joc de Băluță, iar atacantul, scăpat singur cu portarul, a marcat.

În minutul 54, Florin Ștefan a fost găsit de Băsceanu cu o pasă excelentă, a câștigat fără probleme duelul cu Valentin Crețu, care s-a poziționat greșit, și l-a învins pe Matei Popa cu un șut la colțul scurt. Campioana a acuzat un henț la Băsceanu în acțiunea care a dus la golul oltenilor.

FCSB a reușit să se monteze din nou și să marcheze în minutul 65, când David popa a primit o pasă bună în careu de la Valentin Crețu. Tânărul jucător al roș-albaștrilor a șutat puternic și l-a învins pe Isenko.

Totuși, FCSB a fost eliminată. Pentru a obține calificarea matematică în sferturile de finală, oltenii aveau nevoie victorie sau egal, în timp ce roș-albaștrii erau obligați să câștige cu orice preț această partidă.

U Craiova ocupă primul loc în grupă, cu 7 puncte, în timp de FCSB ocupă poziția 5, cu 4 puncte. Pe locul secund se află Gloria Bistrița, care a învins-o pe UTA surprinzător, scor 1-0.

Au marcat: A. Rus (min. 10), F. Ștefan (min. 54) / D. Bîrligea (min. 17), D. Popa (min. 65)

Min. 90 - Final de meci!

Min. 82 – Crețu și Houri au intrat pe teren în locul lui Băluță și Al Hamlawi.

Min. 77 - Ocazie imensă ratată de FCSB. Octavian Popescu primește o pasă excelentă de la Duarte, peste apărarea adversă, atacantul face o preluare excelentă, intră în careu, dar balonul trece puțin pe lângă poartă

Min. 70 - C. Mora, Băsceanu și Mekvabishvili i-au înlocuit pe Teles, D. Matei și Cicâdlău

Min. 70 - Stevanovic primește un cartonaș galben

Min. 65 - Gol! (2-2) David Popa este găsit în careu de Crețu. Tânărul jucător al roș-albaștrilor șutează puternic și îl învinge pe Isenko

Min. 61 - J. Paulo și Thiam sunt înlocuiți de D. Popa și A. Stoian

Min. 54 - Gol! (2-1) Florin Ștefan este lansat de Băsceanu, câștigă fără probleme duelul cu Valentin Crețu, care greșește, și îl învinge pe Matei Popa cu un șut la colțul scurt

Min. 50 - Octavian Popescu primește un cartonaș galben

Min. 46 - Meciul se reia.

Pantea și Bîrligea au fost înlocuiți de Radunovic și Miculescu

Min. 45+ 2 - Pauză (1-1)

Min. 45+1 - Al Hamlawi reia cu capul din careu, dar balonul trece peste poartă

Min. 32 - Matei Popa respinge, cu un reflex surprinzător, mingea trimisă cu capul de Stevanovic

Min. 28 - Tudor Băluță încearcă să îl surprindă pe Matei Popa cu un șut de la marginea careului, dar balonul trece pe lângă poartă

Min. 20 - Bîrligea șutează, dar Isenko respinge

Min. 16 - Gol! (1-1) Valentin Crețu a trimis o pasă excelentă peste apărarea oltenilor, mingea a ajuns la Bîrligea, ținut în joc de Băluță, iar atacantul, scăpat singur cu portarul, a marcat.

Min. 12 - Lixandru a fost introdus în locul lui Tănase

Min. 9 - Gol! (1-0) Pantea deviază o minge periculoasă, dar balonul ajunge la Adrian Rus, care șutează de la distanță și îl învinge pe Matei Popa

Min. 8 - Fotbalistul este scos de pe teren. FCSB rămâne în inferioritate

Min. 7 - Florin Tănase cade pe gazon și cere să fie schimbat

Min. 1 - Meciul începe ACUM

Echipele de start:

U Craiova: Isenko - Ad. Rus, Stevanovic, Badelj - Mora, T. Băluță, Băsceanu, Mekvabishvili, Fl. Ștefan - Al Hamlawi, Etim

Rezerve: S. Lung, Fălcușan, Mogoș, Al. Crețu, Cicâldău, D. Matei, houri, Teles, D. Muntean

Antrenor: Filipe Coelho

Filipe Coelho FCSB: M. Popa - V. Crețu, Dawa, Duarte, Pantea - Alhassan, Joao Paulo - O. Popescu, Fl. Tănase, Thiam - Bîrligea

Rezerve: Târnovanu, Zima, Al. Stoian, A. Dăncuș, Olaru, Radunovic, M. Toma, Miculescu, D. Popa, Lixandru

Antrenor: Elias Charalambous

Stadion: „Ion Oblemenco"

Arbitru: Horațiu Feșnic (Cluj - Napoca)/ Asistenți: Alexandru Cerei (Cluj - Napoca) și Alexandru Ioan Corb (Satu Mare)/ Arbitru VAR: Cătălin Popa (Pitești)/ Arbitru AVAR: Mircea Orbuleț (București)

Filipe Coelho: „Suntem mai îngrijorați de recuperarea jucătorilor decât de adversar”

Tehnicianul portughez este preocupat mai degrabă de recuperarea jucătorilor după derby-ul de luni cu Dinamo, scor 1-1, decât de adversarul dificil.

„Este un meci într-o competiție diferită, e important pentru că e următorul și vom încerca să mergem mai departe în competiție.

Să fiu sincer, suntem mai îngrijorați de recuperarea jucătorilor decât de adversar, pentru că este o perioadă scurtă între meciul trecut și meciul acesta.

Nu am avut foarte mult timp să pregătim meciul din punct de vedere tactic, dar, oricum, ei sunt o echipă cu multe puncte forte, o echipă puternică, cu mulți jucători buni.

Focusul o să fie pe ceea ce trebuie să facem, dar până mâine încercăm să ne recuperăm jucătorii și să vedem care dintre ei sunt apți pentru joc.

Suntem bine, avem două grupuri diferite, încercăm să-i recuperăm pe cei care au jucat mai mult contra lui Dinamo.

Mai avem o sesiune de antrenament mâine dimineață și apoi vedem cine poate juca. Vom face tot posibilul să avansăm în competiție”, a declarat Filipe Coelho la conferința de presă.

Ștefan Baiaram e suspendat

Comisia de Disciplină a FRF l-a suspendat pe Ștefan Baiaram două etape, motivul fiind incidentele în care a fost implicat imediat după terminarea meciului cu Dinamo, de luni, joc terminat la egalitate, scor 1-1.

La ieșirea de pe teren, cel mai bun fotbalist al Craiovei din acest sezon a fost scuipat de un fan. Atacantul a reacționat la rândul său și l-a scuipat înapoi pe acel suporter.

Pe lângă serviciile lui Ștefan Baiaram, Craiova nu se va putea baza nici pe Steven Nsimba (29 de ani), accidentat în meciul cu Dinamo.

Clasamentul Grupei B din Cupa României

U Craiova – 6p (8-1) UTA Arad - 4p (4-1) Petrolul Ploiești – 4p (4-6) FCSB – 3p (3-4) Gloria Bistrița – 3p (3-4) Sănătatea Cluj – 0p (3-8)

