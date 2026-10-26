Tragedie în Cluj Un rugbist italian și-a pierdut viața într-un accident rutier

Luca Pilla, jucător italian de rugby în vârstă de 43 de ani, a murit într-un accident rutier pe DN1C, la Jucu, în județul Cluj.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Pilla se afla în România alături de coechipierii săi de la Vecchie Volpi Old Rugby.

Luca Pilla a murit într-un accident rutier în județul Cluj

Evenimentul tragic în care italianul și-a pierdut viața a avut loc miercuri, 21 octombrie, în jurul orei 19:55, la o intersecție semaforizată de pe DN1C, în localitatea Jucu, informează clujcapitala.ro.

Potrivit primelor informații transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, Luca Pilla se afla la volanul unui autoturism și ar fi trecut pe culoarea roșie a semaforului, intrând în coliziune cu o mașină condusă de o femeie în vârstă de 49 de ani.

Impactul a fost puternic, iar vehiculul condus de rugbistul italian a ajuns în glisiera care separă sensurile de mers. Bărbatul a rămas blocat în interiorul mașinii avariate și a fost scos de pompieri.

Cadrele medicale au încercat să-l resusciteze, însă acesta nu a mai putut fi salvat. Luca Pilla lasă în urmă o soție și două fetițe:

„Oameni buni ca Luca vor rămâne mereu în inimile noastre. Luca nu va mai putea intra pe teren, dar îi veți simți mereu prezența”, a declarat tatăl regretatului rugbist, citat de ilrestodelcarlino.it.

Cine a fost Luca Pilla

Născut în februarie 1983, Pilla a îmbrăcat de-a lungul carierei sale tricourile echipelor Picchi, Modena Rugby, Highlanders Formigine și Vecchie Volpi Old Rugby.

Foștii săi colegi de la Vecchie Volpi l-au omagiat, evidențiindu-i calitățile umane deosebite: „Luca era unul de-al nostru. Unul dintre acei oameni care fac o echipă specială și care lasă o amprentă puternică și în afara terenului”, scrie ilmessaggero.it.

Și cei de la Highlanders Formigine i-au adus un omagiu, descriindu-l drept un sportiv „mereu prezent, mereu zâmbitor și întotdeauna gata să intre în mijlocul acțiunii”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport