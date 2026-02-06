Român cooptat de Thibaut Courtouis Luca Viișoreanu va concura pentru echipa de curse a portarului lui Real Madrid

Luca Viișoreanu (16 ani) va concura în Eurocup-3 (campionat intermediar între Formula 4 și Formula 3) pentru TC Racing, echipa lui Thibaut Courtois, portarul echipei Real Madrid.

După un parcurs impresionant în karting și monoposturi, pilotul român face pasul în Eurocup-3.

Luca și-a început cariera în karting, unde a cucerit titlul de campion la Romanian Karting Masters în mai multe categorii și a obținut rezultate remarcabile pe plan internațional.

Luca Viișoreanu a semnat cu echipa de racing a lui Thibaut Courtouis

Pasul către monoposturi a fost făcut în 2024, odată cu debutul în Formula 4 Italia, sezon în care a reușit să urce pe podium chiar din postura de debutant.

„În 2025, Luca și-a confirmat progresul prin prima victorie în F4 CEZ, dar și prin evoluții constante și clasări de top în Euro 4 Championship.

Experiența acumulată a fost completată de participarea la o serie de etape din Euroformula Open, unde a demonstrat competitivitate pe circuite de referință, obținând rezultate în top 10. Toate aceste performanțe îi oferă o bază solidă pentru următorul nivel al carierei sale”, se arată în comunicatul publicat pe site-ul oficial al echipei.

La semnarea cu TC Racing, Luca a declarat:

„Eurocup-3 reprezintă un pas important în cariera mea și un sezon esențial pentru a mă pregăti cât mai bine pentru viitor.

Sunt încrezător că TC Racing este mediul potrivit pentru a continua să cresc ca pilot și sunt entuziasmat să fac parte dintr-un proiect competitiv, cu obiective clare și ambițioase”, a afirmat Viișoreanu.

Luca Viișoreanu și Thibaut Courtouis/ Foto: tcracing.com

Thibaut Courtois, proprietarul echipei, a vorbit și el despre mutarea făcută:

„Luca aduce experiență valoroasă din perioada petrecută în Formula 4 Italia. Credem că are potențialul și mentalitatea necesară pentru a face față unui sezon solicitant în Eurocup-3 și pentru a se integra perfect în proiectul pe care îl construim pentru 2026.”

Luca Viișoreanu îl va avea ca partener pe argentinianul Renzo Barbuy (16 ani).

2023 este anul în care Thibaut Courtouis a fondat TC Racing

Palmaresul lui Luca Viișoreanu

2025

Formula 4 CEZ – Victorie la Red Bull Ring.

Formula 4 Italia – Clasare în Top 10.

Participă în Euro 4 și alte campionate.

Debut în Euroformula Open – Clasare în Top 10.

2024

Debut în Formula 4 Italia.

Primul podium ca debutant la Vallelunga – Campionatul Italian de F4.

Participă în Euro 4 și F4 CEZ.

2022

Campion al Romanian Karting Masters – Junior ROK.

Campion al International Karting Masters – Junior ROK.

2021

Locul 2 în Romanian Karting Masters – Junior ROK.

Trofeo delle Industrie – Italia – Locul 13 (X30 Junior).

Trofeo Andrea Margutti – Italia – Locul 12 (X30 Junior).

2019

Locul 2 în Romanian Karting Masters – Mini ROK.

Participări în curse internaționale în Italia și Europa.

2018

Primul an în karting competitiv.

Campion al Romanian Karting Masters – Mini ROK.

Locul 3 în Cupa României.

Prima cursă internațională: ROK Cup Superfinal (Italia).

