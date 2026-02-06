Român cooptat de Thibaut Courtouis Luca Viișoreanu va concura pentru echipa de curse a portarului lui Real Madrid

- Luca Viișoreanu (16 ani) va concura în Eurocup-3 (campionat intermediar între Formula 4 și Formula 3) pentru TC Racing, echipa lui Thibaut Courtois, portarul echipei Real Madrid.
După un parcurs impresionant în karting și monoposturi, pilotul român face pasul în Eurocup-3.
Luca și-a început cariera în karting, unde a cucerit titlul de campion la Romanian Karting Masters în mai multe categorii și a obținut rezultate remarcabile pe plan internațional.
Luca Viișoreanu a semnat cu echipa de racing a lui Thibaut Courtouis
Pasul către monoposturi a fost făcut în 2024, odată cu debutul în Formula 4 Italia, sezon în care a reușit să urce pe podium chiar din postura de debutant.
„În 2025, Luca și-a confirmat progresul prin prima victorie în F4 CEZ, dar și prin evoluții constante și clasări de top în Euro 4 Championship.
Experiența acumulată a fost completată de participarea la o serie de etape din Euroformula Open, unde a demonstrat competitivitate pe circuite de referință, obținând rezultate în top 10. Toate aceste performanțe îi oferă o bază solidă pentru următorul nivel al carierei sale”, se arată în comunicatul publicat pe site-ul oficial al echipei.
La semnarea cu TC Racing, Luca a declarat:
„Eurocup-3 reprezintă un pas important în cariera mea și un sezon esențial pentru a mă pregăti cât mai bine pentru viitor.
Sunt încrezător că TC Racing este mediul potrivit pentru a continua să cresc ca pilot și sunt entuziasmat să fac parte dintr-un proiect competitiv, cu obiective clare și ambițioase”, a afirmat Viișoreanu.
Thibaut Courtois, proprietarul echipei, a vorbit și el despre mutarea făcută:
„Luca aduce experiență valoroasă din perioada petrecută în Formula 4 Italia. Credem că are potențialul și mentalitatea necesară pentru a face față unui sezon solicitant în Eurocup-3 și pentru a se integra perfect în proiectul pe care îl construim pentru 2026.”
Luca Viișoreanu îl va avea ca partener pe argentinianul Renzo Barbuy (16 ani).
Palmaresul lui Luca Viișoreanu
2025
- Formula 4 CEZ – Victorie la Red Bull Ring.
- Formula 4 Italia – Clasare în Top 10.
- Participă în Euro 4 și alte campionate.
- Debut în Euroformula Open – Clasare în Top 10.
2024
- Debut în Formula 4 Italia.
- Primul podium ca debutant la Vallelunga – Campionatul Italian de F4.
- Participă în Euro 4 și F4 CEZ.
2022
- Campion al Romanian Karting Masters – Junior ROK.
- Campion al International Karting Masters – Junior ROK.
2021
- Locul 2 în Romanian Karting Masters – Junior ROK.
- Trofeo delle Industrie – Italia – Locul 13 (X30 Junior).
- Trofeo Andrea Margutti – Italia – Locul 12 (X30 Junior).
2019
- Locul 2 în Romanian Karting Masters – Mini ROK.
- Participări în curse internaționale în Italia și Europa.
2018
- Primul an în karting competitiv.
- Campion al Romanian Karting Masters – Mini ROK.
- Locul 3 în Cupa României.
- Prima cursă internațională: ROK Cup Superfinal (Italia).