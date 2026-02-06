Radu Drăgușin (24 de ani) a fost inclus de Tottenham pe lista de Liga Campionilor pentru fazele eliminatorii ale competiției.

Accidentat grav în ianuarie 2025, Radu Drăgușin a revenit pe teren la finalul lunii decembrie, iar acum va avea ocazia să evolueze din nou în Liga Campionilor.

Radu Drăgușin, în lotul celor de la Tottenham pentru Liga Campionilor

Formația antrenată de Thomas Frank a anunțat schimbări pe lista pentru cea mai puternică competiție europeană intercluburi, iar una dintre noutăți o reprezintă și apariția internaționalului român.

Pe lângă Drăgușin, Tottenham l-a adăugat pe listă și pe atacantul francez, Mathys Tel și a anunțat că accidentații Ben Davies și Rodrigo Bentancur nu vor mai evolua în acest sezon european.

De asemenea, a fost inclus și Conor Gallagher, după ce Brennan Johnson a lăsat un loc vacant, după ce a plecat la Crystal Palace.

„Echipa noastră pentru fazele eliminatorii ale UEFA Champions League a fost confirmată astăzi (vineri, 6 februarie).

Au fost făcute trei schimbări în Lista A, care include jucătorii din prima echipă ce vor fi eligibili să joace din optimile de finală încolo.

Mathys Tel și Radu Drăgușin au fost adăugați pe listă, împreună cu noua achiziție Conor Gallagher, în timp ce duo-ul accidentat Ben Davies și Rodrigo Bentancur nu vor mai fi eligibili pentru competiția din acest sezon.

Brennan Johnson este al treilea jucător înlocuit pe listă, după transferul său din ianuarie la Crystal Palace.

Ca de obicei, echipa noastră poate fi suplimentată cu un număr de jucători tineri din Lista B”, se arată pe site-ul oficial al celor de la Tottenham.

Tottenham a încheiat faza principală din Liga Campionilor pe locul 4 și a obținut calificarea directă în optimile de finală, unde va evolua împotriva uneia dintre câștigătoarele meciurilor Juventus - Galatasaray și Atletico Madrid - Club Brugge într-o dublă manșă, pe 10/11 martie și 17/18 martie.

1 apariție are Radu Drăgușin în Liga Campionilor. Se întâmpla pe 2 decembrie 2020 într-o victorie cu Dinamo Kiev, 3-0, pe vremea când românul evolua pentru Juventus

Lista A a celor de la Tottenham pentru Liga Campionilor

Guglielmo Vicario

Radu Drăgușin

Kevin Danso

Joao Palhinha

Xavi Simons

Richarlison

Mathys Tel

Destiny Udogie

Archie Gray

Lucas Bergvall

Cristian Romero

Dominic Solanke

Mohammed Kudus

Conor Gallagher

Pedro Porro

Djed Spence

Wilson Odobert

Pape Matar Sarr

Antonin Kinsky

Micky van de Ven

Randal Kolo Muani

Brandon Austin

