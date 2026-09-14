„Asta e convenția UEFA” Șeful Școlii de Antrenori a explicat de ce durează  ani de zile obținerea Licenței PRO
Lucian Burchel. Foto: Sport Pictures
Superliga

„Asta e convenția UEFA” Șeful Școlii de Antrenori a explicat de ce durează ani de zile obținerea Licenței PRO

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 14.09.2026, ora 22:32
alt-text Actualizat: 14.09.2026, ora 22:32
  • Lucian Burchel (62 de ani), șeful Școlii de Antrenori din cadrul FRF, a explicat în detaliu cum se poate obține de la zero Licența PRO.
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Durata foarte lungă pentru obținerea principalei licențe de antrenor a fost adesea contestată în fotbalul românesc, însă oficialul Federației a menționat că toții pașii necesari sunt agreați de UEFA, iar el doar respectă înțelegerea.

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Lucian Burchel: „Nu am ce face, asta e convenția UEFA”

Burchel a explicat pe larg condițiile pe care un viitor tehnician trebuie să le îndeplinească, conform cerințelor forului european.

„Pentru cei care nu au istoric de fotbalist de performanță, de cel puțin 7 ani, trebuie să înceapă de jos. Obligația de la stat. Este nevoie de carnetul de antrenor. Urmează Licența UEFA C, este prima licență, cea de bază, care durează două luni și jumătate.

În momentul în care un antrenor cu Licența UEFA C semnează un contract, trebuie să aibă un contract de 6 luni. E nevoie de experiența de șase luni.

Urmează Licența UEFA B, unde studiezi cinci luni, cinci luni și jumătate. Este un curs de licență, după care, înainte de Licența A, trebuie dovada că s-a lucrat cel puțin un an.

Licența A durează minimum 6 luni, însă în nicio țară nu durează șase luni. În România durează cam un sezon competițional, apoi trebuie experiență de minim un an.

Conform convenției, PRO-ul durează minimum un an, dar convenția spune că o dată la doi ani se scot locuri la licență. Licența ar fi trebuit să dureze maximum un an și jumătate, dar acest lucru nu se prea poate. În condiții normale, dacă toate lucrurile ar fi îndeplinite, ar trebui să dureze un an și jumătate. 

Condiții normale înseamnă să ai la timp mentorii agreați și acreditați. Mentoratul înseamnă că acest mentor asistă la pregătirea, conducerea, evaluarea și pregătirea a patru antrenamente și a patru jocuri.

Fără asta nu se poate termina. Mentorii sunt atribuiți de directoriul Școlii de Antrenori, doar cei care își găsesc de lucru pot să fie mentorați. Voi face o cerere în noiembrie pentru un nou modul în ianuarie 2027.

(n.r. - În cel mai bun caz, durează șapte ani obținerea Licenței PRO) Nu am ce face, este convenția UEFA care a aplicat acest lucru, eu doar respect. Este un contract la care nu se schimbă o virgulă”, a spus Lucian Burchel, potrivit digisport.ro.

De-a lungul ultimelor sezoane, mulți antrenori din primele două ligi au antrenat ca „principali”, deși în acte poziția era ocupată de alt antrenor, întrucât aceștia nu obținuseră licența necesară.

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