„Nu va fi fotbal «șampanie»” Fostul jucător de la FCSB a prefațat derby-ul pentru Europa, cu Dinamo: „Asta contează cel mai mult”

Lucian Sânmărtean (46 de ani) a făcut o scurtă analiză înaintea finalei barajului pentru Conference League, dintre Dinamo și FCSB.

Meciul se joacă astăzi, de la 20:30

Fostul jucător, trecut pe la FCSB între 2014 și 2015, se așteaptă la o partidă închisă, unde ambele formații vor miza pe rezultat sau pe un avantaj minim.

Lucian Sânmărtean: „Rezultatul contează cel mai mult”

„Este un meci al timpurilor de astăzi. Cred că este o partidă foarte interesantă și sper la un deznodământ să aducă cumva bucuria, dar totuși cred că rezultatul primează. Cred totuși că se va pune foarte mare accent pe acest joc.

Eu îmi doream, cumva, să văd Dinamo și FCSB în play-off, să avem parte de cât mai multe jocuri de acest nivel. Va fi o partidă foarte interesantă.

Nu va mai fi fotbal «șampanie», fiindcă rezultatul este altul. Antrenorul schimbat (n.r. - Baciu), cred că pentru dânsul rezultatul contează cel mai mult. Cred că pentru toată suflarea FCSB-istă contează rezultatul foarte mult.

Nu mai are timp de experimente și nu are timp de fotbal «șampanie». Cred că va fi un meci destul de închis, destul de strâns”, a declarat Sânmărtean.

Antrenor secund al reprezentativei U21 a României, Sânmărtean a vorbit și despre noul mandat al lui Gică Hagi la echipa națională:

Da, am participat de la început, de când a fost numit. Ne-am tot văzut pe la Federație și am tot participat cu dânsul la o mulțime de jocuri. Acum, dacă nici „regele” Hagi nu mai face treabă, atunci ce să mai zicem? Dar are un început de foc, presiunea și emoția este cumva pe umerii dânsului. Din discuțiile pe care le-am avut, într-adevăr, resimte așa presiunea unei țări întregi. Lucian Sânmărtean

