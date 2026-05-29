„N-ai voie să gafezi în halul ăla!” Legenda lui Dinamo, atac nemilos la adresa FCSB: „E o vorbă pe care o auzeam de când eram junior”

Ioan Andone (66 de ani) i-a criticat dur pe adversarii de la FCSB, înaintea finalei barajului pentru Conference League.

Dinamo - FCSB se joacă astăzi, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Fostul mare jucător din „Ștefan cel Mare” a urmărit semifinala barajului cu FC Botoșani, scor 4-3, și a fost șocat de modul în care s-a apărat FCSB, echipă care emite pretenții la titlu și cupele europene.

Ioan Andone: „ N-ai voie să gafezi în halul ăla!”

„La meciul cu FC Botoșani nu-mi venea să cred. Cum poți să faci gafele acelea în apărare și să ai pretenții la cupe europene sau să zici că vrei la anul campionatul.

N-ai voie să iei trei goluri într-un meci decisiv. Așa, ca spectator, a fost super în regulă, cu tot ce vrei. Dar n-ai voie. Sunt greșeli mari care se fac.

FCSB la atac pozițional, chiar și la contraatac, face foarte bine ambele faze pe atac. Dar e o vorbă pe care o auzeam de când eram la juniori.

Nea Mitică Pătrașcu ne spunea că totul pleacă de la apărare. Facem fundația unei case și apoi construim. N-ai voie să gafezi în halul ăla!”, a declarat Ioan Andone, potrivit fanatik.ro.

Ioan Andone: „Oricare echipă pierde în meciul acesta”

În ciuda celor de mai sus, Andone e de părere că într-o finala precum aceasta orice echipă poate să piardă, indiferent de poziția din clasament, mai ales pe fondul presiunii.

„Este un super-derby. Acum poți să-ți dai seama de valoarea multor jucători. Cei care fac față presiunii pregătirii unui an. Oricare echipă pierde în meciul acesta, anul este un eșec. Nu mai contează că FCSB a terminat pe 8, iar Dinamo pe 4.

Aici îți dai seama dacă jucătorii suportă încărcătura asta psihică. Sfârșit de sezon în care nu joci cu titlul pe masă, joci cu o calificare în cupele europene. Aici se trage linie: ăsta e bun, suportă presiunea, iar ăsta nu suportă.

Este interesant meciul de văzut. Va fi ceva… nu poți să știi ce se întâmplă. Dinamo are o anumită calitate, FCSB are o calitate ofensivă deosebită.

Dinamo are un avantaj că are antrenor de doi ani, la FCSB a venit Marius Baciu abia acum. Astea sunt avantaje. Eu cred că meciul va fi foarte bun, acum nu știu dacă va avea goluri multe”, a mai spus Andone.

