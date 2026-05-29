Apărați anti-drone Cum vor fi protejați jucătorii Angliei la Campionatul Mondial: „Arma preferată”

Thomas Tuchel, selecționerul Angliei, se teme de drone și pentru securitatea jucătorilor la turneul final, și pentru siguranța antrenamentelor sale în Statele Unite.

Primul Campionat Mondial cu 48 de echipe și 104 meciuri va fi o provocare pentru forțele de securitate.

Mai multe delegații, mai multe zile, în trei țări, nu în două, cum era maximum până acum.

Riscul e mare, la fel pericolul într-o perioadă când Statele Unite sunt implicate direct în războiul contra Iranului și încearcă să intermedieze conflictul Ucraina-Rusia.

Cantonamentul Angliei, protejat de poliție și agenți FBI în Kansas City

Thomas Tuchel, selecționerul Angliei, se teme în primul rând pentru siguranța jucătorilor, dar și pentru antrenamentele sale în timpul turneului final.

După ce a văzut scandalul din fotbalul insular, Southampton spionându-și adversarii în Championship și fiind exclusă din finala play-off-ului de promovare în Premier League, a vrut să-și ia măsuri speciale la CM.

Complexul de pregătire al Angliei în Kansas City va fi protejat de poliție și de agenți FBI, experți în lupta împotriva dronelor, au aflat The Times și The Sun.

„Dronele sunt arma preferată”. Cum va fi apărată Anglia la Mondial

În primul rând, va exista o zonă de apărare aeriană. Bruiajul va fi prima armă anti-drone.

Polițiștii vor folosi și drone de vânătoare sau drone interceptoare cu plase speciale pentru a prinde și anihila dronele ce ar putea amenința liniștea britanicilor.

Tom Adams, fost specialist FBI, a declarat că „dronele sunt arma preferată. Sunt ieftine și ocolesc ușor măsurile tradiționale de securitate.

Au un scop malefic sau cineva încearcă să facă o declarație politică? În acest tip de operațiuni, nu știi care este intenția dronelor”.

S-ar putea să fie nevoie să iei o decizie în câteva secunde. Acum trebuie să adăugăm și amenințarea sportivă legată de drone. Nu ne-am fi gândit la asta inițial Tom Adams, expert în lupta anti-drone

Acesta a explicat că „vom avea tehnologie de detectare a dronelor pentru spațiul aerian al unui loc protejat.

Apoi, există tehnologia de neutralizare a semnalelor. Și, în cele din urmă, drone de vânătoare care zboară și capturează într-o plasă dronele amenințătoare”.

