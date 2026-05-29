Val de concedieri la un club de tradiție 67 de angajați au fost dați afară: „Cei afectați nu poartă absolut nicio responsabilitate”. N-a scăpat nici legenda

67 de angajați ai clubului Fortuna Dusseldorf au fost concediați, după ce echipa a retrogradat dramatic în liga a treia a Germaniei.

Clubul a fost obligat să acționeze conform legislației muncii și reglementărilor legale. Detalii, mai jos.

Fortuna Dusseldorf a evoluat ultima oară în Bundesliga în sezonul 2019/20. De atunci, echipa a fost aproape în mai multe rânduri de revenirea în primul eșalon. N-a reușit să o obțină, iar acum a primit o lovitură grea.

Clubul emblematic al orașului situat pe malurile Rinului a avut ca obiectiv promovarea și în sezonul 2025/26, însă lucrurile nu au mers conform planului.

Echipa antrenată de Alexander Ende a încheiat stagiunea pe locul 17 (din 18) în Zweite. A acumulat la fel de multe puncte precum Braunschweig și Greuther Furth, de pe 15 și 16 (poziție de baraj), însă a avut cel mai slab golaveraj.

Diferența s-a făcut chiar în ultima etapă, când Fortuna a pierdut cu 3-0 în fața celor de la Furth, iar Braunschweig a suferit o înfrângere la limită pe terenul lui Schalke (0-1).

Braunschweig a avut golaveraj -18 și a evitat retrogradarea, Furth a terminat cu -19 și a câștigat barajul cu RW Essen (2-1 la general), iar Dusseldorf a terminat cu -20. Și a picat în liga a treia.

„Cei afectați nu poartă absolut nicio responsabilitate”

Odată cu retrogradarea, veniturile clubului au scăzut vertiginos, în special cele din televiziune. În loc de 16 milioane de euro, Fortuna va primi doar aproximativ 1,3 milioane de euro în sezonul următor.

Conform raportului BILD, costurile cu personalul vor fi reduse de la aproximativ 7 milioane de euro la doar 3. Astfel, clubul este nevoit să concedieze 67 de angajați, iar aceștia nu vor primi nicio plată compensatorie.

Printre cei afectați se numără și oameni de conducere, deoarece unele departamente sunt complet desființate.

A fost dat afară și Oliver Fink (43 de ani), care a jucat pentru Dusseldorf între 2009 și 2022. După retragere, fostul căpitan al echipei a trecut la roluri administrative. A fost ambasador al clubului și s-a mai ocupat de marketing, proiecte sociale, evenimente culturale și relația cu sponsorii.

Este brutal și extrem de dureros. Acestea sunt decizii care ne rănesc pe toți, deoarece cei afectați nu poartă absolut nicio responsabilitate pentru această situație și trebuie acum să se confrunte cu consecințele performanței echipei. Clubul Fortuna Dusseldorf

Clubul și-a exprimat recunoștință față de toți angajații afectați: „Cu dăruirea voastră, ați fost un pilon vital al clubului nostru zi de zi. Vă dorim tot binele pentru viitorul vostru, atât profesional, cât și personal”.

Dusseldorf a plătit 4 milioane de euro vara trecută pentru a-i cumpăra pe Anouar El Azzouzi, Cedric Itten și Christian Rasmussen, jucători care pot pleca acum gratuit la alte echipe.

Clubul mai are doar 10 jucători sub contract pentru liga a treia și nu există nicio șansă de a genera venituri din transferuri.

Trofeele din palmaresul echipei Fortuna Dusseldorf

Campioană a Germaniei (1): 1932/33

Cupa Germaniei (2): 1978/79, 1979/80

Liga 2 a Germaniei (2): 1988/89, 2017/18

Cupa Intertoto (3): 1967/68, 1984/85, 1986/87

Cupa Germaniei de Vest (5): 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1961/62, 1970/71

