Val de concedieri la un club de tradiție 67 de angajați au fost dați afară: „Cei afectați nu poartă absolut nicio responsabilitate”. N-a scăpat nici legenda
Fanii echipei Fortuna Dusseldorf (Foto: IMAGO)
Campionate

Val de concedieri la un club de tradiție 67 de angajați au fost dați afară: „Cei afectați nu poartă absolut nicio responsabilitate”. N-a scăpat nici legenda

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 29.05.2026, ora 16:38
alt-text Actualizat: 29.05.2026, ora 16:38
  • 67 de angajați ai clubului Fortuna Dusseldorf au fost concediați, după ce echipa a retrogradat dramatic în liga a treia a Germaniei.
  • Clubul a fost obligat să acționeze conform legislației muncii și reglementărilor legale. Detalii, mai jos.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fortuna Dusseldorf a evoluat ultima oară în Bundesliga în sezonul 2019/20. De atunci, echipa a fost aproape în mai multe rânduri de revenirea în primul eșalon. N-a reușit să o obțină, iar acum a primit o lovitură grea.

Messi, gata de al 6-lea Mondial! FOTO. Argentina a anunțat lotul pentru CM 2026. Surprizele lui Scaloni
Citește și
Messi, gata de al 6-lea Mondial! FOTO. Argentina a anunțat lotul pentru CM 2026. Surprizele lui Scaloni
Citește mai mult
Messi, gata de al 6-lea Mondial! FOTO. Argentina a anunțat lotul pentru CM 2026. Surprizele lui Scaloni

67 de concedieri la Fortuna Dusseldorf, după retrogradarea în liga a treia

Clubul emblematic al orașului situat pe malurile Rinului a avut ca obiectiv promovarea și în sezonul 2025/26, însă lucrurile nu au mers conform planului.

Echipa antrenată de Alexander Ende a încheiat stagiunea pe locul 17 (din 18) în Zweite. A acumulat la fel de multe puncte precum Braunschweig și Greuther Furth, de pe 15 și 16 (poziție de baraj), însă a avut cel mai slab golaveraj.

Diferența s-a făcut chiar în ultima etapă, când Fortuna a pierdut cu 3-0 în fața celor de la Furth, iar Braunschweig a suferit o înfrângere la limită pe terenul lui Schalke (0-1).

Braunschweig a avut golaveraj -18 și a evitat retrogradarea, Furth a terminat cu -19 și a câștigat barajul cu RW Essen (2-1 la general), iar Dusseldorf a terminat cu -20. Și a picat în liga a treia.

„Cei afectați nu poartă absolut nicio responsabilitate”

Odată cu retrogradarea, veniturile clubului au scăzut vertiginos, în special cele din televiziune. În loc de 16 milioane de euro, Fortuna va primi doar aproximativ 1,3 milioane de euro în sezonul următor.

Conform raportului BILD, costurile cu personalul vor fi reduse de la aproximativ 7 milioane de euro la doar 3. Astfel, clubul este nevoit să concedieze 67 de angajați, iar aceștia nu vor primi nicio plată compensatorie.

Printre cei afectați se numără și oameni de conducere, deoarece unele departamente sunt complet desființate.

A fost dat afară și Oliver Fink (43 de ani), care a jucat pentru Dusseldorf între 2009 și 2022. După retragere, fostul căpitan al echipei a trecut la roluri administrative. A fost ambasador al clubului și s-a mai ocupat de marketing, proiecte sociale, evenimente culturale și relația cu sponsorii.

Este brutal și extrem de dureros. Acestea sunt decizii care ne rănesc pe toți, deoarece cei afectați nu poartă absolut nicio responsabilitate pentru această situație și trebuie acum să se confrunte cu consecințele performanței echipei. Clubul Fortuna Dusseldorf

Clubul și-a exprimat recunoștință față de toți angajații afectați: „Cu dăruirea voastră, ați fost un pilon vital al clubului nostru zi de zi. Vă dorim tot binele pentru viitorul vostru, atât profesional, cât și personal”.

Dusseldorf a plătit 4 milioane de euro vara trecută pentru a-i cumpăra pe Anouar El Azzouzi, Cedric Itten și Christian Rasmussen, jucători care pot pleca acum gratuit la alte echipe.

Clubul mai are doar 10 jucători sub contract pentru liga a treia și nu există nicio șansă de a genera venituri din transferuri.

Trofeele din palmaresul echipei Fortuna Dusseldorf

  • Campioană a Germaniei (1): 1932/33
  • Cupa Germaniei (2): 1978/79, 1979/80
  • Liga 2 a Germaniei (2): 1988/89, 2017/18
  • Cupa Intertoto (3): 1967/68, 1984/85, 1986/87
  • Cupa Germaniei de Vest (5): 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1961/62, 1970/71

Citește și

Răscumpărat! Pentru Chivu? Inter a plătit o sumă de 8 cifre pentru fiul lui Dejan Stankovic. Ce vrea să facă
Campionate
14:58
Răscumpărat! Pentru Chivu? Inter a plătit o sumă de 8 cifre pentru fiul lui Dejan Stankovic. Ce vrea să facă
Citește mai mult
Răscumpărat! Pentru Chivu? Inter a plătit o sumă de 8 cifre pentru fiul lui Dejan Stankovic. Ce vrea să facă
Barcelona vrea tot! Încă un supertransfer pregătit de catalani. Îl iau pe preferatul lui Guardiola. Pe cine mai vor
Campionate
14:26
Barcelona vrea tot! Încă un supertransfer pregătit de catalani. Îl iau pe preferatul lui Guardiola. Pe cine mai vor
Citește mai mult
Barcelona vrea tot! Încă un supertransfer pregătit de catalani. Îl iau pe preferatul lui Guardiola. Pe cine mai vor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
germania Fortuna Dusseldorf retrogradare concediere oliver fink
Știrile zilei din sport
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Liga Campionilor
22:10
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Citește mai mult
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Omul finalelor Kai Havertz i-a adus Liga Campionilor lui Chelsea, acum înscrie și pentru un Arsenal un GOLAZO de zile mari
Liga Campionilor
20:01
Omul finalelor Kai Havertz i-a adus Liga Campionilor lui Chelsea, acum înscrie și pentru un Arsenal un GOLAZO de zile mari
Citește mai mult
Omul finalelor Kai Havertz i-a adus Liga Campionilor lui Chelsea, acum înscrie și pentru un Arsenal un GOLAZO de zile mari
Rapid, strategie pentru titlu Șucu îi face toate poftele lui Pancu. Unde merg giuleștenii în cantonament + 3 amicale importante. Care e meciul-vedetă
Superliga
17:44
Rapid, strategie pentru titlu Șucu îi face toate poftele lui Pancu. Unde merg giuleștenii în cantonament + 3 amicale importante. Care e meciul-vedetă
Citește mai mult
Rapid, strategie pentru titlu Șucu îi face toate poftele lui Pancu. Unde merg giuleștenii în cantonament + 3 amicale importante. Care e meciul-vedetă
Golazo VIDEO.  Jucătorul pentru care Hagi nu vrea să insiste la națională, execuție sclipitoare
Stranieri
18:09
Golazo VIDEO. Jucătorul pentru care Hagi nu vrea să insiste la națională, execuție sclipitoare
Citește mai mult
Golazo VIDEO.  Jucătorul pentru care Hagi nu vrea să insiste la națională, execuție sclipitoare
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:36
Theodor Jumătate A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Theodor Jumătate A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
22:10
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
22:48
PSG, campioană și la încasări Câți bani vor încasa francezii din partea UEFA după finala câștigată cu Arsenal
PSG, campioană și la încasări Câți bani vor încasa francezii din partea UEFA după finala câștigată cu Arsenal
21:47
Haos la Paris, în timpul finalei Champions League FOTO: Forțele de ordine, nevoite să intervină! Arestări după actele de vandalism din timpul meciului PSG - Arsenal
Haos la Paris, în timpul finalei Champions League FOTO: Forțele de ordine, nevoite să intervină!  Arestări după actele de vandalism din timpul meciului PSG - Arsenal
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Top stiri
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
Superliga
16:43
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
Citește mai mult
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
România, în optimi Victorie categorică obținută de „tricolori” la Euro 2026! Cu cine vor juca mai departe
Alte sporturi
20:58
România, în optimi Victorie categorică obținută de „tricolori” la Euro 2026! Cu cine vor juca mai departe
Citește mai mult
România, în optimi Victorie categorică obținută de „tricolori” la Euro 2026! Cu cine vor juca mai departe
Ronaldo, pe teren și la CM 2030? Selecționerul Portugaliei lansează o idee incredibilă: „Nu vă îndoiți!”
Campionatul Mondial
16:02
Ronaldo, pe teren și la CM 2030? Selecționerul Portugaliei lansează o idee incredibilă: „Nu vă îndoiți!”
Citește mai mult
Ronaldo, pe teren și la CM 2030? Selecționerul Portugaliei lansează o idee incredibilă: „Nu vă îndoiți!”
VIDEO | Ultima etapă de "lucrări grele" pe șantierul la șinele de tramvai de pe strada Clăbucet, care afectează dramatic viețile oamenilor din cartier
B365
29.05
VIDEO | Ultima etapă de "lucrări grele" pe șantierul la șinele de tramvai de pe strada Clăbucet, care afectează dramatic viețile oamenilor din cartier
Citește mai mult
VIDEO | Ultima etapă de "lucrări grele" pe șantierul la șinele de tramvai de pe strada Clăbucet, care afectează dramatic viețile oamenilor din cartier

Echipe/Competiții

fcsb 106 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 52 rapid 37 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
30.05

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share