Ngezana se operează! Sud-africanul va suferi o intervenție la menisc și va reveni abia în aprilie

Stoperul campioanei, Siyabonga Ngezana (28 de ani), a jucat accidentat în ultimele meciuri, după ce a revenit de la Cupa Africii.

Ce meciuri va rata și ce variate de stoperi are FCSB, în rândurile de mai jos.

FCSB nu scapă de accidentările grave care i-au afecta lotul pe parcursul acestui sezon.

Ultimul jucător care urmează să lipsească o perioadă lungă e Ngezana.

Ngezana se operează la menisc și va reveni abia în aprilie

El s-a tot plâns de dureri la genunchi, după ce a revenit de la Cupa Africii, da a jucat așa.

La încălzirea meciului cu Botoșani a cedat însă și a fost înlocuit. A făcut un RMN, care a arăta că are ceva serios: meniscul afectat.

El a lua decizia de a se opera și va avea nevoie de cel puțin 6 săptămâni de pauză. Ceea ce înseamnă că va rata cel puțin 7 meciuri

ultima etapă din Cupa României, jocul decisiv cu Craiova

Ultimele 4 etape ale sezonului regulat: Craiova, Metaloglobus, UTA, U Cluj

Primele două etape din play-off/out

În a doua jumătate a lunii martie, când e programată revenirea lui, campionatul va fi oprit pentru barajul României cu Turcia.

Practic, el va putea juca din nou abia în aprilie, când se va relua Liga 1 cu etapa a 3-a din cele două play-off-uri.

Ce variante are FCSB

În absența lui, FCSB îi are ca soluții de fundași centrali pe Duarte, Graovac, Dawa, dar și pe Lixandru, care a mai fost folosit pe această poziție și a dat randament bun.

În plus, campioana speră ca din martie să-l aibă bun de joc și pe Mihai Popescu, a cărui recuperare după ruptura ligamentelor încrucișate din octombrie a fost una uimitoare.

Ngezana (28 de ani) a fost om de bază și în acest sezon. Dintre jucătorii de câmp ai FCSB-ului, e pe locul 2 în topul minutelor jucate în toate competițiile, primul fiind Florin Tănase.

Și ca valoare estimată, Siyabonga e sus în ierarhia campioanei: locul 4, peste el fiind doar Olaru, Bîrligea și Târnovanu.

VIDEO. Golul marcat de Florin Tănase în meciul Oțelul - FCSB 1-4

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport