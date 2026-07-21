Tragedie în Italia  Un jurnalist sportiv, ucis și apoi ars » Primele informații descoperite de anchetatori

Luigi Esposito, un jurnalist sportiv din Italia, a fost găsit decedat în noaptea dintre sâmbătă și duminică.

Corpul neînsuflețit al acestuia a fost incendiat.

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Trupul carbonizat al lui Esposito a fost descoperit pe un teren izolat din zona Contrada Cioffi, în localitatea Eboli, din Italia.

Cadavrul lui Luigi Esposito a fost găsit ars

Victima a fost identificată abia după câteva ore, din cauza arsurilor de la nivelul corpului. Autoritățile au stabilit că e vorba de Luigi Esposito, un jurnalist sportiv italian în vârstă de 53 de ani, conform gazzetta.it.

Potrivit primelor informații descoperite de anchetatori, acesta ar fi fost împușcat mortal în cap, iar trupul jurnalistului a fost ulterior incendiat.

Luigi Esposito, cunoscut și sub numele de „Luca”, era stabilit în Fisciano, în provincia Salerno, și ținea rar legătura cu cele două surori ale sale și cu restul familiei, potrivit Corriere della Sera.

Inițial s-a vehiculat că Esposito ar fi fost angajat al ARPAC, Agenția Regională pentru Protecția Mediului din Campania, dar instituția a dezmințit aceste informații.

Luigi Esposito era fondatorul și directorul publicației online TuttoSalernitana, care colabora cu Tuttomercatoweb și postul de televiziune Otto Channel.

Mașina lui Esposito, găsită în apropierea locului unde a fost găsit cadavrul

Identitatea jurnalistului a fost stabilită după ce autoritățile au găsit mașina acestuia în apropierea locului unde a fost găsit cadavrul.

La fața locului, anchetatorii au găsit un tub de cartuș. Mai apoi, la nivelul craniului acestuia, a fost descoperită o plagă provocată de un glonț.

Luigi Esposito ar fi plecat de acasă cu o seară înainte de tragicul eveniment. În prezent, anchetatorii se concentrează pe identificarea motivului crimei.

Luigi Esposito avea două diplome universitare, una în Biologie și alta în Litere. Din 2012 era înscris în Registrul Jurnaliștilor Publiciști din regiunea Campania.

Era o prezență constantă pe stadionul „Romeo Menti” din Castellammare di Stabia, unde urmărea meciurile echipei Juve Stabia.

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