„Bătaie de joc!” Basarab Panduru a văzut imaginile și s-a enervat teribil, după Rapid - Sepsi: „Fă ceva!” +17 foto
Basarab Panduru/ Foto: captură Prima Sport
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„Bătaie de joc!” Basarab Panduru a văzut imaginile și s-a enervat teribil, după Rapid - Sepsi: „Fă ceva!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 21.07.2026, ora 16:35
  • RAPID - SEPSI 1-0. Fostul internațional Basarab Panduru (56 de ani) a avut un discurs dur după ce a văzut ce i s-a întâmplat lui Daniel Pancu (48 de ani) în startul meciului.
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În minutul 5 al partidei, noul antrenor din Giulești a fost forțat să-și schimbe tricoul.

Pancu a apărut la marginea terenului într-un tricou alb, care se apropia însă prea mult de cel alb-vișiniu în dungi al elevilor săi, mai ales că spatele era alb complet.

În loc să îmbrace o vestă peste, tehnicianul de 48 de ani s-a schimbat direct pe bancă. A primit imediat de la staff un nou tricou, de această dată vișiniu.

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Basarab Panduru, despre momentul în care Pancu a fost obligat să-și schimbe tricoul: „Bătaie de joc!”

Fostul mare internațional a avut o reacție vehementă atunci când i s-a amintit că, în sezoanele trecute, unii antrenori au fost nevoiți să poarte maiouri fosforescente peste ținutele lor.

„Aia nu mai pot să văd. E bătaie de joc! Fă ceva! Nu merge să-i pui maiou pe el.

Stătea ăla cu paltonul pe el și îi venea maioul până aici (n.r. - la brâu)”, a declarat Basarab Panduru la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

Rapid - Sepsi. Pancu, forțat să-și schimbe tricoul imediat după startul meciului. Foto - captură Digi Sport (8).jpg
Rapid - Sepsi. Pancu, forțat să-și schimbe tricoul imediat după startul meciului. Foto - captură Digi Sport (8).jpg

Galerie foto (17 imagini)

Rapid - Sepsi. Pancu, forțat să-și schimbe tricoul imediat după startul meciului. Foto - captură Digi Sport (1).jpg Rapid - Sepsi. Pancu, forțat să-și schimbe tricoul imediat după startul meciului. Foto - captură Digi Sport (2).jpg Rapid - Sepsi. Pancu, forțat să-și schimbe tricoul imediat după startul meciului. Foto - captură Digi Sport (3).jpg Rapid - Sepsi. Pancu, forțat să-și schimbe tricoul imediat după startul meciului. Foto - captură Digi Sport (4).jpg Rapid - Sepsi. Pancu, forțat să-și schimbe tricoul imediat după startul meciului. Foto - captură Digi Sport (5).jpg
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Daniel Pancu „Giuleștiul a fost o fortăreață. Trebuie să devenim din nou una”

Pancu a debutatul cu dreptul la revenirea pe banca echipei sale de suflet și a subliniat că Giuleștiul trebuie să redevină un stadion pe care adversarii să vină cu teamă.

„Trebuie să alergăm, să ne batem pentru fiecare minge, să transmitem ceva publicului. Și am transmis în seara asta multe.

Adversarii să nu-și creeze ocazii sau situații pe Giulești. Să devenim o echipă foarte greu de bătut aici, cum a fost foarte mulți ani Rapidul. Cel puțin în perioadele în care am jucat eu aici, eram foarte greu de bătut.

A fost fortăreață Giuleștiul, dar dacă îi lași, adversarii prind curaj. Jucătorii trebuie să fie conștienți că sunt cei mai invidiați, pentru că au parte de publicul ăsta. Toți vor să fie în locul lor”, a spus Daniel Pancu.

Galerie foto (26 imagini)

Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
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