„Minimum doi jucători” Marius Bilașco, anunț după debutul cu dreptul al lui Daniel Pancu la Rapid: „Acesta este obiectivul”

Marius Bilașco (45 de ani), directorul sportiv al Rapidului, a vorbit despre victoria giuleștenilor din meciul cu Sepsi (1-0) și a dezvăluit că se lucrează intens la întărirea lotului.

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Bilașco a subliniat că succesul a fost important pentru moralul echipei, dar rămâne cu picioarele pe pământ.

Marius Bilașco: „Suntem conștienți că drumul este lung și că a fost doar o victorie”

„Ne bucurăm pentru victorie, era importantă pentru tot ceea ce s-a încercat să se construiască de când a venit Daniel (n.r. Pancu), din vară, și era importantă și pentru moralul băieților, pentru că ne dă încredere pe viitor și ne dă încredere că putem să îmbunătățim tot ceea ce ne dorim să facem.

E o victorie pe care am meritat-o pe deplin, dar noi suntem conștienți că drumul este lung și că a fost doar o victorie.

Din punctul meu de vedere, am și uitat-o. Trebuie să ne concentrăm pe ceea ce trebuie să facem de astăzi încolo, pentru următoarele partide. Avem multe lucruri de îmbunătățit.

Sper să reușim să îmbunătățim și lotul prin aducerea unor jucători în perioada următoare, pentru că avem nevoie, și să pregătim în liniște, bineînțeles, și celelalte partide” , a declarat Marius Bilașco la emisiunea „Liga Digi Sport”.

Marius Bilașco: „Ne lipsește un atacant în momentul de față”

Bilașco a dezvăluit că Rapid își mai dorește să aducă minimum doi jucori.

„Suntem aproape să ne întărim lotul și ne dorim să se întâmple cât mai repede. Obiectivul nostru era să aducem jucători mult mai devreme.

Din păcate, n-am reușit din diferite motive. Toată lumea știe că noi începem cel mai devreme. Unii jucători valoroși așteaptă să vadă ce în perioada aceasta pe partea de transfer și analizează foarte bine opțiunile.

Cred că vom mai aduce minimum doi jucători. Ăsta e obiectivul.

Bineînțeles că suntem conectați, suntem în legătură. Sperăm să se concretizeze cât mai repede, pentru că e important ca ei să ajungă cât mai repede la echipă”, a adăugat Bilașco.

Întrebat ce posturi vizează Rapid pentru îmbunătățirea lotului, oficialul din Giulești a replicat:

„E clar că ne lipsește un atacant în momentul de față. Asta a fost și strategia noastră când am construit lotul. E important, e foarte important atacantul. Orice jucător care va veni sper să fie un plus pentru echipă”.

Ne dorim să construim o echipă competitivă, o echipă mult mai puternică și să realizăm totuși un obiectiv pe care cred că toată lumea îl așteaptă. Calificarea într-o competiție europeană sau câștigarea unui trofeu Marius Bilașco, director sportiv Rapid

Transferurile făcute de Rapid în această vară

Mohammed Kamara (extremă, sosit liber de contract de la CFR Cluj)

(extremă, sosit liber de contract de la CFR Cluj) Vladan Bubanja (mijlocaș defensiv, împrumutat cu opțiune de transfer de la Orenburg)

(mijlocaș defensiv, împrumutat cu opțiune de transfer de la Orenburg) Jason Kodor (20 de ani, atacant, cumpărat de la Lecce)

(20 de ani, atacant, cumpărat de la Lecce) Daniel Graovac (fundaș central, sosit liber de contract de la FCSB)

(fundaș central, sosit liber de contract de la FCSB) Ștefan Senciuc (născut în Italia, 19 ani, fundaș dreapta crescut la Venezia, acum plecat de la CFR Cluj)

(născut în Italia, 19 ani, fundaș dreapta crescut la Venezia, acum plecat de la CFR Cluj) Alin Kumer Celik (fundaș central, sosit sub formă de împrumut de la Genoa).

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Pașcanu în Rapid - Sepsi 1-0

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