Moldovan a debutat la Oviedo VIDEO. A apărat un penalty , dar a comis două mari greșeli » Ce a scris presa din Spania

Horațiu Moldovan, 27 de ani, a jucat prima oară la Oviedo. Ce a făcut bine portarul alb-albaștrilor, ce a greșit.

Nu a putut împiedica eliminarea echipei sale din turul 1 al Cupei Spaniei, învinsă de Ourense, ultima clasată în liga a treia: 2-4 după prelungiri.

Împrumutat în vară, pe 18 iulie, de la Atletico la Oviedo, până la sfârșitul sezonului, Horațiu Moldovan nu a jucat deloc în primele zece etape din LaLiga. A pierdut și naționala din această cauză.

Moldovan, primul meci la Oviedo după o lungă așteptare

La peste trei luni de la semnarea contractului, portarul a debutat în sfârșit la noua echipă într-un meci oficial.

102 zile a așteptat Moldovan prima apariție oficială la Oviedo

A jucat marți seară în turul 1 al Copa del Rey, dar echipa sa a fost eliminată surprinzător.

Oviedo, locul 19 (penultimul) în prima ligă a Spaniei, a pierdut pe terenul lui Ourense, ultima clasată (20) în divizia a treia iberică! 4-2 după prelungiri pentru Ourense.

Ce a făcut bine Moldovan

Moldovan, 27 de ani, a avut câteva intervenții foarte bune, a apărat și un penalty spre sfârșitul prelungirilor, la 4-2.

De aceea, și Marca, și AS evidențiază ce a făcut goalkeeperul lui Oviedo.

Moldovan e cotat la 2,2 milioane de euro pe Transfermarkt Foto: Imago

„Putea fi mai rău dacă Moldovan nu ar fi parat lovitura de pedeapsă a lui Guerrero”, a comentat Marca.

„Moldovan a evitat o înfrângere mai drastică”, a scris AS.

Greșelile lui Moldovan. El revine pe bancă

Totuși, portarul a greșit de două ori, la două din cele patru goluri ale lui Ourense.

De fiecare dată, adversarii au înscris cu șuturi la colțul scurt, și la începutul reprizei secunde, și în prelungiri.

1-1 (53): Ramos.

3-2 (98): Ouhdadi.

Urmează altă pauză lungă pentru Moldovan. Aaron Escandell, titularizat până acum în toate partidele din campionat, va rămâne în poarta alb-albaștrilor.

