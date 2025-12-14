LPF a modificat programul Date schimbate pentru două meciuri din etapa #22  » Mutarea o ajută pe FCSB +74 foto
LPF a modificat programul Date schimbate pentru două meciuri din etapa #22 » Mutarea o ajută pe FCSB

  • Liga Profesionistă de Fotbal a modificat ordinea partidelor Rapid - Metaloglobus, respectiv FC Argeș - FCSB din etapa #22, prima din 2026.
  • Toate meciurile rundei pot fi urmărite în format liveSCORE sau liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Inițial, etapa #22 ar fi trebuit să debuteze cu duelul Rapid - Metaloglobus, programat inițial vineri, 16 ianuarie, de la ora 20:00, în timp ce FC Argeș - FCSB ar fi trebuit să aibă loc, sâmbătă, 17 ianuarie, de la ora 20:30.

LPF a operat modificări în programul etapei #22 din Liga 1

Astfel, după modificările făcute de LPF, FC Argeș - FCSB va avea loc vineri, 16 ianuarie, iar Rapid - Metaloglobus, sâmbătă, 17 ianuarie.

Programul etapei #22 după modificări:

Vineri, 16 ianuarie

  • Ora 20.00 FC Argeș - FCSB

Sâmbătă, 17 ianuarie

  • Ora 13.30 Unirea Slobozia - UTA Arad
  • Ora 18.00 Farul Constanța - FC Hermannstadt
  • Ora 20.30 Rapid - Metaloglobus

Duminică, 18 ianuarie

  • Ora 15.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc - FC Botoșani
  • Ora 17.45 CFR 1907 Cluj - Oțelul Galați
  • Ora 20.30 Dinamo București - Universitatea Cluj

Luni, 19 ianuarie

  • Ora 20.00 Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova

FCSB, avantajată de modificarea făcută de LPF

FCSB a reușit o revenire de senzație în ultimul meci al anului din Europa League. Campioana s-a impus, scor 4-3, în fața celor de la Feyenoord și mai păstrează șanse de a merge în primăvara europeană.

Cum duelul cu FC Argeș a fost mutat vineri, roș-albaștrii vor avea mai mult timp de odihnă și de pregătire, în ceea ce privește partida crucială cu Dinamo Zagreb, programat joi, 22 ianuarie.

Elevii antrenați de Elias Charalambous au nevoie de o nouă victorie pentru a mai spera la calificarea în faza principală.

În acest moment, campioana României ocupă locul 27, cu 6 puncte, la unul în spatele celor de la Celtic, formație ce se află pe locul 24, ultimul care asigura accederea în play-off-ul pentru optimile Europa League.

Programul FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna (Italia) 1-2
  • Basel (Elveția) - FCSB 3-1
  • Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0
  • FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

