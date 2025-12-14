Liga Profesionistă de Fotbal a modificat ordinea partidelor Rapid - Metaloglobus, respectiv FC Argeș - FCSB din etapa #22, prima din 2026.

Inițial, etapa #22 ar fi trebuit să debuteze cu duelul Rapid - Metaloglobus, programat inițial vineri, 16 ianuarie, de la ora 20:00, în timp ce FC Argeș - FCSB ar fi trebuit să aibă loc, sâmbătă, 17 ianuarie, de la ora 20:30.

LPF a operat modificări în programul etapei #22 din Liga 1

Astfel, după modificările făcute de LPF, FC Argeș - FCSB va avea loc vineri, 16 ianuarie, iar Rapid - Metaloglobus, sâmbătă, 17 ianuarie.

Programul etapei #22 după modificări:

Vineri, 16 ianuarie

Ora 20.00 FC Argeș - FCSB

Sâmbătă, 17 ianuarie

Ora 13.30 Unirea Slobozia - UTA Arad

Ora 18.00 Farul Constanța - FC Hermannstadt

Ora 20.30 Rapid - Metaloglobus

Duminică, 18 ianuarie

Ora 15.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc - FC Botoșani

Ora 17.45 CFR 1907 Cluj - Oțelul Galați

Ora 20.30 Dinamo București - Universitatea Cluj

Luni, 19 ianuarie

Ora 20.00 Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova

FCSB, avantajată de modificarea făcută de LPF

FCSB a reușit o revenire de senzație în ultimul meci al anului din Europa League. Campioana s-a impus, scor 4-3, în fața celor de la Feyenoord și mai păstrează șanse de a merge în primăvara europeană.

Cum duelul cu FC Argeș a fost mutat vineri, roș-albaștrii vor avea mai mult timp de odihnă și de pregătire, în ceea ce privește partida crucială cu Dinamo Zagreb, programat joi, 22 ianuarie.

Elevii antrenați de Elias Charalambous au nevoie de o nouă victorie pentru a mai spera la calificarea în faza principală.

În acest moment, campioana României ocupă locul 27, cu 6 puncte, la unul în spatele celor de la Celtic, formație ce se află pe locul 24, ultimul care asigura accederea în play-off-ul pentru optimile Europa League.

