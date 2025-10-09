Veljko Paunovic (48 de ani) a fost demis de Real Oviedo, formație din La Liga la care este legitimat și internaționalul român, Horațiu Moldovan (27 de ani).

Revenită în elita fotbalului spaniol după o pauză de 24 de ani, Real Oviedo a acumulat doar 6 puncte, în primele 8 etape și se află pe locul 17, motiv pentru care tehnicianul Veljko Paunovic a fost pus pe liber.

Clubul a făcut anunțul prin intermediul rețelelor de socializare.

„Real Oviedo a decis să rezilieze contractul lui Veljko Paunovic din funcția de antrenor al primei echipe.

Antrenorul al cărui contract era valabil până pe 30 iunie 2026 nu mai este antrenorul clubului din capitala Principatului.

De asemenea, staff-ul tehnic care îl însoțește își încheie și el munca la clubul Oviedo.

Real Oviedo dorește să își exprime recunoștința față de Veljko Paunovic și staff-ul său tehnic pentru profesionalismul, angajamentul și dedicarea de care au dat dovadă în perioada în care a condus echipa.

Sub conducerea sa, Real Oviedo a obținut mult așteptata promovare în prima divizie, un succes istoric care va rămâne pentru totdeauna în memoria fanilor lui Oviedo.

Clubul îi urează mult succes în viitoarele sale acțiuni, atât personale, cât și profesionale”, se arată în comunicatul celor de la Real Oviedo.

Rezultele lui Real Ovideo din acest sezon:

Villarreal - Oviedo 2-0

Oviedo - Real Madrid 0-3

Oviedo - Real Sociedad 1-0

Getafe - Oviedo 2-0

Elche - Oviedo 1-0

Oviedo - Barcelona 1-3

Valencia - Oviedo 1-2

1-2 Oviedo - Levante 0-2

Horațiu Moldovan își așteaptă șansa

Împrumutat de Oviedo în această vară de la Atletico Madrid, Horațiu Moldovan nu a apucat să debuteze oficial în tricoul albaștrilor.

În mandatul lui Veljko Paunovic, Aaron Escandell (30 de ani a fost cel preferat între buturi.

Aaron Escandell/ Foto: IMAGO

Horațiu Moldovan nu a mai fost titular la vreo echipă de club, într-un meci oficial, de pe 12 aprilie, când evolua pentru Sassuolo, formație pe care a ajutat-o să promoveze în Serie A.

2,2 milioane de euro valorează Horațiu Moldovan, conform Transfermarkt

