Gojkovic, la UTA  Arădenii l-au prezentat pe mijlocașul venit de la Rapid + Ce spune președintele clubului despre Rareș Pop 

Luka Gojkovic FOTO: Sport Pictures
alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 13.01.2026, ora 21:34
alt-text Actualizat: 13.01.2026, ora 21:34
  • Luka Gojkovic (26 de ani) este noul jucător al celor de la UTA Arad.

Rapid l-a cedat pe Gojkovic la UTA sub formă de împrumut până la finalul actualei stagiuni.

Luka Gojkovic, împrumutat de Rapid la UTA Arad

Gruparea arădeană a anunțat transferul lui Gojkovic, mijlocașul adus de Rapid din Serbia în schimbul a 150.000 de euro, la începutul anului 2024.

Gojkovic va juca la UTA până în vara acestui an, el urmând a se alătura lotului condus de Adrian Mihalcea miercuri, 14 ianuarie, în cantonamentul de la Mogoșoaia.

„UTA anunță transferul sub formă de împrumut al jucătorului Luka Gojković de la Rapid București. Înțelegerea este valabilă până la finalul sezonului, în vara acestui an.

Sârbul are 26 de ani, evoluează pe postul de mijlocaș central și se va alătura, de mâine, lotului pregătit de Adrian Mihalcea în mini-cantonamentul de la Mogoșoaia.

Noul jucător al «Bătrânei Doamne» a jucat 15 meciuri în acest sezon pentru Rapid, perioadă în care a oferit două pase decisive. E cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 500.000 de euro.

Gojkovic a mai evoluat pentru FK Vozdovac, Backa Palanca, Novi Belgrad și Rad Belgrad, toate fiind echipe din Serbia.

Clubul nostru îi urează bun venit și mult succes în tricoul roș-alb”, a transmis UTA Arad.

Ce spune președintele UTA despre Rareș Pop: „Nu vrea să vină”

Alexandru Meszar, conducătorul clubului arădean, a vorbit și despre motivul pentru care Rareș Pop nu a ajuns la UTA, deși a fost dorit cu insistență de trupa pregătită de Adrian Mihalcea.

Meszar a dezvăluit că Pop a declinat oferta celor de la UTA, motivul fiind distanța față de București, acolo unde tânărul fotbalist este student.

„Noi l-am fi vrut și pe Rareș Pop, dar nu vrea să vină așa departe, din cauză că este student în București. Cel mai probabil, dacă va pleca de la Rapid, va prefera Ploieștiul, pentru că este mai aproape”, a declarat Meszar, conform gsp.ro.

500.000 de euro
este cota lui Rareș Pop, conform Transfermarkt

Rareș Pop a fost lansat în fotbal chiar de UTA Arad, formație pentru care a jucat între 2022 și 2024, atunci când a fost cumpărat de Rapid pentru 700.000 de euro.

În tricoul „alb-roșu”, Pop a jucat 72 de meciuri, reușind să înscrie 9 goluri și să ofere 6 pase decisive.

