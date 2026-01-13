„Suferă de afecțiuni psihice grave” Gino Iorgulescu, mesaj dur după declarațiile fiului său » Spune că Mario a fugit din clinică pentru a da interviul

Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a oferit un comunicat, ca urmare a interviului controversat acordat de fiul său, Mario Iorgulescu (30 de ani).

Din Italia, unde este internat într-o clinică pentru persoane care suferă de boli mintale, fiul lui Gino Iorgulescu, a obținut permisiunea de a sta de vorbă cu presa și a oferit detalii despre accidentul provocat în 2019, care s-a soldat cu moartea unei persoane.

Gino Iorgulescu: „Mario suferă de afecțiuni psihice grave”

În comunicatul transmis presei, președintele LPF oferă detalii despre problemele de sănătate de care suferă fiul său și critică publicația care a realizat interviul cu Mario Iorgulescu.

„În calitate de tată și tutore legal al fiului meu, Mario Iorgulescu, îmi exprim public profunda dezamăgire și indignare față de decizia de a difuza un interviu cu acesta, în pofida faptului că, în prealabil, prin intermediul avocatului meu, am încunoștințat oficial atât trustul de presă, cât și jurnalistul care a realizat interviul, cu privire la situația medicală și juridică reală a fiului meu.

Am comunicat în mod expres și documentat faptul că Mario Iorgulescu nu are capacitate de exercițiu, că suferă de afecțiuni medicale psihice grave, din păcate ireversibile, și că se află sub măsura tutelei, aceasta fiind instituită atât în Italia, cât și în România, subsemnatul având calitatea de tutore legal recunoscut de autoritățile competente.

Cu toate acestea, aceste informații esențiale, comunicate cu bună-credință și în scopul prevenirii unui prejudiciu grav, au fost ignorate, iar materialul a fost publicat, expunând o persoană bolnavă, vulnerabilă, lipsită de discernământ, unei presiuni mediatice nejustificate și profund nocive.

Mario Iorgulescu FOTO: Captură Cancan

Menționez, de asemenea, că la momentul realizării presupusului interviu, Mario se afla în afara oricărui cadru medical, după ce a părăsit necontrolat clinica în care era internat, fără tratament și fără supraveghere de specialitate, motiv pentru care afirmațiile făcute de acesta nu pot fi luate în considerare sub nicio formă, fiind rezultatul unei stări de dezorganizare psihică și delir, incompatibilă cu exprimarea unei voințe lucide.

Subliniez cu toată responsabilitatea că fiul meu nu este un subiect de presă, nu este un „personaj public” în sensul exploatării senzaționaliste, ci este o persoană cu handicap, cu certificat de dizabilitate recunoscut atât în Italia, cât și în România, care are dreptul fundamental la demnitate, viață privată și protecție împotriva stigmatizării.

De-a lungul timpului, mass-media a profitat în mod repetat de starea de vulnerabilitate a fiului meu, existând inclusiv plângeri penale formulate împotriva unor jurnaliști, însă, în mod regretabil, autoritățile statului nu au adoptat până în prezent nicio măsură concretă de protecție a unei persoane cu dizabilitate psihică gravă.

Constatând cu dezamăgire lipsa unor măsuri reale și efective de protecție la nivel național, vom sesiza fără ezitare autoritățile internaționale competente, în vederea sancționării tuturor acestor abuzuri și a încălcărilor sistematice ale drepturilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilități.

Pe această cale, adresez o rugăminte fermă tuturor entităților mass-media ca, pe viitor, să se abțină de la orice referire la persoana lui Mario Iorgulescu, la starea sa de sănătate sau la aspecte ce țin de viața sa privată, înțelegând că orice astfel de demers nu poate avea decât un caracter abuziv și discriminatoriu.

Totodată, lansez un apel public către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, solicitând o implicare mai activă și mai vizibilă în protejarea persoanelor care suferă de afecțiuni psihice grave, persoane care, asemenea fiului meu, nu se pot apăra singure împotriva expunerii, stigmatizării și abuzului mediatic. O societate se judecă nu după cum își tratează oamenii puternici, ci după cum își protejează cei mai vulnerabili membri”, a transmis „Gino Iorgulescu, Tată și tutore legal al lui Mario Iorgulescu”.

Mario Iorgulescu, declarații uluitoare: „Ieșeam cu tata la șprițuri la 13 ani”

În interviul pe care l-a acordat, Mario Iorgulescu a vorbit despre accidentul teribil soldat cu moartea unui bărbat, dar și despre stilul haotic de viață pe care l-a avut înainte de tragicul eveniment.

Iorgulescu junior a vorbit despre petrecerile la care participa alături de tatăl său încă de la o vârstă fragedă: „Eu am început să ies de la 13 ani cu taică-miu și stăteam câte trei zile la lăutari, cu șprițuri, petreceri”.

Iorgulescu jr. a fost condamnat la 8 ani de închisoare cu executare, însă pedeapsa nu poate fi pusă în aplicare, pentru că acesta a fost scos din țară și internat într-o clinică de boli psihice, din Italia.

Iorgulescu a rememorat în cadrul interviului pentru Cancan și noaptea teribilului accident și a vorbit despre ultimii 6 ani din viața sa:

„Îmi cer scuze, eu am plătit 6 ani de zile cu clinici în fiecare zi după ce s-a întâmplat. Am plătit cu plânsete, cu nervi, cu urlete, cu stat în clinici, cu tot felul de depresii, cu tentative de suicid”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport