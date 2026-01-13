Marius Șumudică (54 de ani) a obținut prima victorie la noua sa echipă, Al-Okhdood, în Arabia Saudită.

Al-Okhdood s-a impus în duelul cu Al-Kholood, scor 1-0, în etapa #15 a primei ligi saudite.

Marius Șumudică a fost prezentat săptămâna trecută la Al-Okhdood și are ca obiectiv salvarea de la retrogradare.

Înțelegerea dintre cele două părți este valabilă până în vară, cu opțiune de prelungire pentru încă un an, dacă formația saudită va evita retrogradarea.

După ce a pierdut primul meci la Al-Okhdood, scor 0-1 în fața celor de la Al-Ahli, Marius Șumudică a reușit să obțină primele trei puncte în liga saudită.

Trupa lui Șumudică s-a impus la limită în duelul cu Al-Kholood, o altă formație aflată în lupta pentru evitarea retrogradării, scor 1-0, grație unui gol de senzație marcat de Christian Bassogog în minutul 54.

După o cursă a lui Saeed Al Rubaie, Bassogog a înscris superb, cu un șut din afara careului la care portarul nu a putut interveni.

Ca urmare a acestei victorii, Al-Okhdood a acumulat 8 puncte în 14 etape, fiind la doar un punct distanță de primul loc care asigură menținerea în prima ligă, poziție ocupată de Al-Riyadh, care are 9 puncte.

Reușita cu Al-Kholood este abia a doua victorie obținută de Al-Okhdood în acest sezon. Anterior, formația antrenată de Șumudică mai câștigase cu Al-Najma, în etapa #7 a campionatului, scor 2-1.

Pentru Al-Okhdood urmează meciul cu Al-Khaleej, în deplasare, pe 16 ianuarie, de la ora 16:45.

