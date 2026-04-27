Federația de la Teheran a decis să desființeze naționala de fotbal feminin a Iranului, cel puțin 4 ani, după scandalul apărut la Cupa Asiei.

La începutul sfârșitul lunii februarie, SUA și Israel au lansat un atac coordonat asupra Iranului, iar liderii de la Teheran au ripostat și au atacat mai multe țări din împrejurimi.

Evenimentele s-au suprapus cu participarea naționalei de fotbal feminin din Iran la Cupa Asiei, competiție desfășurată în Australia.

Naționala feminină de fotbal a Iranului, desființată!

La începutul competiției, fotbalistele au atras atenția după ce au refuzat să cânte imnul național, un gest interpretat ca semn de protest, fiind numite: „Trădătoare în vreme de război”, după ce au refuzat să cânte imnul la primul meci.

Ulterior, șapte jucătoare au cerut azil politic în Australia, dar cinci fotbaliste au dat înapoi, pe fondul temerilor tot mai mari pentru siguranța familiilor încă aflate în Iran.

Fatemeh Pasandideh şi Atefeh Ramezanisadeh au fost singurele sportive care și-au menținut cererile.

Fetele au fost asigurate de oficialii regimului că întoarcerea acasă nu va avea consecințe. În cele din urmă, nici sportivele, nici echipa tehnică nu au pățit nimic fizic.

Cu toate acestea, la mai bine de o lună de la scandal, Federația de la Teheran a decis să desființeze selecționata de fotbal feminin, timp de 4 ani, scrie sport.ro.

Faride Shojaei: „Nu avem o națională competitivă”

Faride Shojaei, responsabila cu reprezentativa feminină din cadrul federației iraniene de fotbal, a anunțat și ea că echipa nu va participa la la Jocurile Asiatice de la Nagoya (19 septembrie – 4 octombrie).

„Am avut o ședință cu Comitetul Olimpic și am ajuns la concluzia ca, la Jocurile Asiatice, să fie trimise doar echipele competitive, cu șanse reale la medalii. Naționala feminină nu va fi trimisă în Japonia. Nicio dezbatere legată de acest subiect n-are sens.

Pentru că echipa nu e competitivă și n-are șanse reale la medalii. Avem o reprezentativă în creștere care, deocamdată, nu poate ataca podiumul într-o astfel de competiție”, a declarat Faride Shojaei, conform sursei citate.

Potrivit programului competițional, naționala de fotbal a Iranului ar putea reveni pe teren abia în preliminariile Cupei Asiei din 2030.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport