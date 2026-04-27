Și-au aflat pedeapsa Decizie radicală luată de Iran, după scandalul de la Cupa Asiei +6 foto
Naționala de fotbal feminin a Iranului/ Foto: IMAGO
Și-au aflat pedeapsa Decizie radicală luată de Iran, după scandalul de la Cupa Asiei

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.04.2026, ora 21:43
alt-text Actualizat: 27.04.2026, ora 21:55
  • Federația de la Teheran a decis să desființeze naționala de fotbal feminin a Iranului, cel puțin 4 ani, după scandalul apărut la Cupa Asiei.

La începutul sfârșitul lunii februarie, SUA și Israel au lansat un atac coordonat asupra Iranului, iar liderii de la Teheran au ripostat și au atacat mai multe țări din împrejurimi.

Evenimentele s-au suprapus cu participarea naționalei de fotbal feminin din Iran la Cupa Asiei, competiție desfășurată în Australia.

Răzvan Lucescu la FCSB!? Tehnicianul nu spune NU unei colaborări cu Becali: „Când va fi momentul, va fi!”
Citește și
Răzvan Lucescu la FCSB!? Tehnicianul nu spune NU unei colaborări cu Becali: „Când va fi momentul, va fi!”
Citește mai mult
Răzvan Lucescu la FCSB!? Tehnicianul nu spune NU unei colaborări cu Becali: „Când va fi momentul, va fi!”

Naționala feminină de fotbal a Iranului, desființată!

La începutul competiției, fotbalistele au atras atenția după ce au refuzat să cânte imnul național, un gest interpretat ca semn de protest, fiind numite: „Trădătoare în vreme de război”, după ce au refuzat să cânte imnul la primul meci.

Momentul când jucătoarele Iranului nu au cântat imnul în meciul cu Coreea de Sud. Foto: captură X/@Tarikh_Eran
Momentul când jucătoarele Iranului nu au cântat imnul în meciul cu Coreea de Sud. Foto: captură X/@Tarikh_Eran

Momentul când jucătoarele Iranului nu au cântat imnul în meciul cu Coreea de Sud. Foto: captură X/@Tarikh_Eran Momentul când jucătoarele Iranului nu au cântat imnul în meciul cu Coreea de Sud. Foto: captură X/@Tarikh_Eran Momentul când jucătoarele Iranului nu au cântat imnul în meciul cu Coreea de Sud. Foto: captură X/@Tarikh_Eran Momentul când jucătoarele Iranului nu au cântat imnul în meciul cu Coreea de Sud. Foto: captură X/@Tarikh_Eran Momentul când jucătoarele Iranului nu au cântat imnul în meciul cu Coreea de Sud. Foto: captură X/@Tarikh_Eran
Ulterior, șapte jucătoare au cerut azil politic în Australia, dar cinci fotbaliste au dat înapoi, pe fondul temerilor tot mai mari pentru siguranța familiilor încă aflate în Iran.

Fatemeh Pasandideh şi Atefeh Ramezanisadeh au fost singurele sportive care și-au menținut cererile.

Fetele au fost asigurate de oficialii regimului că întoarcerea acasă nu va avea consecințe. În cele din urmă, nici sportivele, nici echipa tehnică nu au pățit nimic fizic.

Cu toate acestea, la mai bine de o lună de la scandal, Federația de la Teheran a decis să desființeze selecționata de fotbal feminin, timp de 4 ani, scrie sport.ro.

Faride Shojaei: „Nu avem o națională competitivă”

Faride Shojaei, responsabila cu reprezentativa feminină din cadrul federației iraniene de fotbal, a anunțat și ea că echipa nu va participa la la Jocurile Asiatice de la Nagoya (19 septembrie – 4 octombrie).

„Am avut o ședință cu Comitetul Olimpic și am ajuns la concluzia ca, la Jocurile Asiatice, să fie trimise doar echipele competitive, cu șanse reale la medalii. Naționala feminină nu va fi trimisă în Japonia. Nicio dezbatere legată de acest subiect n-are sens.

Pentru că echipa nu e competitivă și n-are șanse reale la medalii. Avem o reprezentativă în creștere care, deocamdată, nu poate ataca podiumul într-o astfel de competiție”, a declarat Faride Shojaei, conform sursei citate.

Potrivit programului competițional, naționala de fotbal a Iranului ar putea reveni pe teren abia în preliminariile Cupei Asiei din 2030.

Citește și

Angelescu anunță măsuri drastice Președintele de la Rapid a răbufnit după derby-ul cu Dinamo: „O rușine”
Superliga
20:30
Angelescu anunță măsuri drastice Președintele de la Rapid a răbufnit după derby-ul cu Dinamo: „O rușine”
Citește mai mult
Angelescu anunță măsuri drastice Președintele de la Rapid a răbufnit după derby-ul cu Dinamo: „O rușine”
Propunere SF la FCSB Se laudă că poate aduce un nume uriaș în locul lui Rădoi: „Mâine ar putea veni!”
Superliga
19:47
Propunere SF la FCSB Se laudă că poate aduce un nume uriaș în locul lui Rădoi: „Mâine ar putea veni!”
Citește mai mult
Propunere SF la FCSB Se laudă că poate aduce un nume uriaș în locul lui Rădoi: „Mâine ar putea veni!”

„Gruparea extremistă din PSD a reuşit să-şi impună cuvântul”. Politologul Cristian Pîrvulescu vorbește despre efectele moţiunii de cenzură PSD-AUR. Episodul care a făcut USR greu frecventabil
„Gruparea extremistă din PSD a reuşit să-şi impună cuvântul”. Politologul Cristian Pîrvulescu vorbește despre efectele moţiunii de cenzură PSD-AUR. Episodul care a făcut USR greu frecventabil
„Gruparea extremistă din PSD a reuşit să-şi impună cuvântul”. Politologul Cristian Pîrvulescu vorbește despre efectele moţiunii de cenzură PSD-AUR. Episodul care a făcut USR greu frecventabil
Știrile zilei din sport
FCSB l-a pierdut Fotbalistul dorit de MM Stoica ar fi bătut palma cu o  dublă finalistă de Liga Campionilor
Superliga
27.04
FCSB l-a pierdut Fotbalistul dorit de MM Stoica ar fi bătut palma cu o dublă finalistă de Liga Campionilor
Citește mai mult
FCSB l-a pierdut Fotbalistul dorit de MM Stoica ar fi bătut palma cu o  dublă finalistă de Liga Campionilor
„S-a făcut dreptate” Oficialul dinamovist explică gesturile de la poza de grup, după victoria cu Rapid: „Diferență fină între satiră și bătaie de joc”
Superliga
27.04
„S-a făcut dreptate” Oficialul dinamovist explică gesturile de la poza de grup, după victoria cu Rapid: „Diferență fină între satiră și bătaie de joc”
Citește mai mult
„S-a făcut dreptate” Oficialul dinamovist explică gesturile de la poza de grup, după victoria cu Rapid: „Diferență fină între satiră și bătaie de joc”
Rămâne Tănase la FCSB?  „Decarul” campioanei a vorbit despre viitorul său: „Nu are rost să fac asta”
Superliga
27.04
Rămâne Tănase la FCSB? „Decarul” campioanei a vorbit despre viitorul său: „Nu are rost să fac asta”
Citește mai mult
Rămâne Tănase la FCSB?  „Decarul” campioanei a vorbit despre viitorul său: „Nu are rost să fac asta”
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Handbal
27.04
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Citește mai mult
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:33
Craiova se distanțează Oltenii au învins-o dramatic pe FC Argeș » Cum arată clasamentul cu 4 etape înainte de final
Craiova se distanțează Oltenii au învins-o dramatic pe FC Argeș  » Cum arată clasamentul cu 4 etape înainte de final
22:31
Cum a numit-o Elon Musk pe Nadia Fosta mare gimnastă, întâlnire cu cel mai bogat om din lume: „Toată lumea vorbește de asta”
Cum a numit-o Elon Musk pe Nadia  Fosta mare gimnastă, întâlnire cu cel mai bogat om din lume : „Toată lumea vorbește de asta”
23:15
„Un egal ar fi fost mai corect” Bogdan Andone, frustrat după eșecul cu U Craiova: „Prefer să pierd la 4-5 goluri decât așa”
„Un egal ar fi fost mai corect”  Bogdan Andone, frustrat după eșecul cu U Craiova: „Prefer să pierd la 4-5 goluri decât așa”
23:02
„Da, sunt restanțe” Dani Coman confirmă problemele de la FC Argeș: „Am făcut deja un apel” + ultimele detalii despre stadion
„Da, sunt restanțe” Dani Coman confirmă problemele de la FC Argeș: „Am făcut deja un apel” + ultimele detalii despre stadion
Mai multe știri de ultimă oră

Cristian Geambașu Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Cristian Geambașu Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: <strong> Cristian Geambașu</strong> Meritul <u> Bojanei</u>
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
„I-a venit damful de Moet  & Chandon”  Porumboiu, atac la frații Kovacs și la CFR Cluj: „Cel care era la pupitru atunci este și acum”
Superliga
27.04
„I-a venit damful de Moet & Chandon” Porumboiu, atac la frații Kovacs și la CFR Cluj: „Cel care era la pupitru atunci este și acum”
Citește mai mult
„I-a venit damful de Moet  & Chandon”  Porumboiu, atac la frații Kovacs și la CFR Cluj: „Cel care era la pupitru atunci este și acum”
Câte scaune ar rămâne în Liga 1? Gestul de impact al unui club uriaș: a desființat locul spectatorului care a scandat insulte rasiste
Campionate
27.04
Câte scaune ar rămâne în Liga 1? Gestul de impact al unui club uriaș: a desființat locul spectatorului care a scandat insulte rasiste
Citește mai mult
Câte scaune ar rămâne în Liga 1? Gestul de impact al unui club uriaș: a desființat locul spectatorului care a scandat insulte rasiste
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Opinii
27.04
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Citește mai mult
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
FOTO | Împărțeala banilor între Metrorex și transportul de suprafață după scumpirea biletelor și abonamentelor. Unul dintre aceștia ia o proporție mai mare decât altul
B365
26.04
FOTO | Împărțeala banilor între Metrorex și transportul de suprafață după scumpirea biletelor și abonamentelor. Unul dintre aceștia ia o proporție mai mare decât altul
Citește mai mult
FOTO | Împărțeala banilor între Metrorex și transportul de suprafață după scumpirea biletelor și abonamentelor. Unul dintre aceștia ia o proporție mai mare decât altul

