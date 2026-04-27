„Președintele se concentrează pe asta" Casa Albă, după atentatul eșuat asupra lui Trump, cu 46 de zile înainte de Mondial: „Experiență incredibilă"
„Președintele se concentrează pe asta" Casa Albă, după atentatul eșuat asupra lui Trump, cu 46 de zile înainte de Mondial: „Experiență incredibilă"

alt-text Publicat: 27.04.2026, ora 22:01
alt-text Actualizat: 27.04.2026, ora 22:02

Potrivit comunicării oficiale, nu există indicii că turneul va fi afectat, iar oficialii americani lucrează împreună cu FIFA și agențiile federale pentru consolidarea măsurilor de protecție în perspectiva Cupei Mondiale.

Siguranța la Mondial, „prioritate absolută” pentru SUA

Mesajul este clar: SUA rămâne pregătită să găzduiască în siguranță cel mai mare eveniment fotbalistic al planetei.

Site-ul britanic sportbible.com a contactat Casa Albă pentru a se interesa de măsurile de securitate sporite luate în considerare pentru a proteja oficialii, jucătorii și liderii mondiali care vor merge în vizită la turneu și a primit următorul comunicat oficial:

„Cupa Mondială FIFA 2026 va fi, fără îndoială, unul dintre cele mai mari și mai spectaculoase evenimente din istoria omenirii, atrăgând milioane de fani din întreaga lume în unsprezece orașe gazdă din America.

Acesta va fi un eveniment monumental care necesită o coordonare strânsă între Administrația Trump, FIFA și toți marii noștri parteneri federali, statali și locali.

Președintele Trump se concentrează pe asigurarea faptului că aceasta nu este doar o experiență incredibilă pentru toți fanii și vizitatorii, ci și cea mai sigură și mai protejată din istorie”.

  • SUA vor găzdui 78 din cele 104 meciuri ale turneului, inclusiv finala. Turneul începe pe 11 iunie, Mexicul înfruntând Africa de Sud pe Estadio Azteca.

Atentat în SUA, dejucat cu 46 de zile înainte de Mondial

Totul vine după incidentul de la dineul corespondenților de la Casa Albă, unde un atacator înarmat a fost oprit de agenții Secret Service, într-un episod descris de oficiali drept al treilea atentat major asupra lui Trump.

Contextul este cu atât mai sensibil cu cât episodul aduce aminte de atentatul din Pennsylvania, din 2024, când Trump a supraviețuit unui atac la un miting electoral, precum și a unui alt complot dejucat ulterior, ceea ce amplifică discuțiile despre securitatea președintelui și a marilor evenimente publice.

Subiectul a devenit unul sportiv pentru că afectează direct pregătirile pentru Mondialul 2026, unde Trump a avut un rol vizibil în promovarea turneului alături de conducerea FIFA. Comunicatul Casei Albe încearcă să stingă orice speculații că tensiunile politice ar putea umbri competiția.

Atentatul a ridicat nivelul de alertă, dar mesajul oficial este că securitatea Cupei Mondiale nu este pusă sub semnul întrebării, dimpotrivă, va fi întărită.

SUA SIGURANTA securitate atentat donald trump casa alba cm 2026 mondial
