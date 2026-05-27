La 200 de km de casă Alb-albaștrii s-au calificat în premieră în Liga Campionilor, dar stadionul nu respectă regulile UEFA: unde ar putea evolua

Como s-a calificat pentru prima dată în Liga Campionilor, de pe locul 4 în Serie A, dar cel mai probabil nu va putea juca acasă în Europa

Echipa antrenată de Cesc Fabregas evoluează pe teren propriu pe arena Giuseppe Sinigaglia, care are o capacitate de 13.000 de locuri. Acest detaliu este în conformitate cu regulile UEFA.

Como are probleme cu omologarea stadionului pentru UCL

Problemele apar însă la dimensiunea terenul de joc de pe malul lacului Como, care trebuie să fie de 105x68 metri. Cel actual este mai îngust, 105x66.

De asemenea, stadioanele de Categoria 4 UEFA (fosta „Elită”) trebuie să aibă structuri permanente ale arenei (n-au voie cu schele sau tribune temporare), sisteme de securitate regulamentare, zone media dedicate, zone VIP, infrastructură VAR.

Clubul a depus deja în licența UEFA Mapei Stadium din Sassuolo ca variantă pentru Europa, aflat la 200km distanță de propria arenă.

„Din licențele UEFA emise de Federația Italiană de Fotbal (FIGC) pentru sezonul 2026-2027, în așteptarea finalizării lucrărilor de modernizare a stadionului Sinigaglia din Como la standardele UEFA, clubul din Como a identificat stadionul Reggio Emilia ca loc de desfășurare de rezervă în cazul în care propriul stadion nu este gata la timp pentru începerea competiției” , scrie gazzettadireggio.it.

