În ce stare se află Cornel Dinu Ionuț Lupescu, despre situația legendei de la Dinamo: „Se aude din vocea lui"
Cornel Dinu
În ce stare se află Cornel Dinu Ionuț Lupescu, despre situația legendei de la Dinamo: „Se aude din vocea lui"

Ștefan Neda
Publicat: 04.03.2026, ora 19:39
Actualizat: 04.03.2026, ora 19:39
  • Ionuț Lupescu (57 de ani) a venit cu noi detalii despre starea lui Cornel Dinu (77 de ani), care s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate în ultimele luni.

Cornel Dinu a ajuns în spital în luna noiembrie 2025, din cauza unor dificultăți de respirație, iar fostul membru al „Generației de Aur” a transmis acum că starea acestuia s-a mai îmbunătățit.

Ionuț Lupescu: „E mult mai bine față de acum câteva luni”

În plus, Lupescu așteaptă ca vremea să devină mai favorabilă, pentru a-l scoate pe Dinu la plimbare în parcul Dinamo, unde are loc procesul de demolare a vechii arene, pentru a face loc noului stadion din Ștefan cel Mare.

„Am păstrat legătura cu nea Cornel, nu zilnic, dar am mai vorbit la câteva săptămâni. E oricum mult mai bine față de acum câteva luni, pentru că doarme mai bine, a renunțat la anumite somnifere, chiar dacă se culcă foarte târziu și se trezește foarte târziu.

Se aude și din vocea lui că vorbește mult mai clar, e puțin slăbit pentru că stă prea mult mult în casă și nu se plimbă, dar sper să vină căldura și să îi arăt ce e în parcul Dinamo, ce s-a făcut acolo sau ce nu mai e acolo”, a declarat Ionuț Lupescu, potrivit digisport.ro.

Cornel Dinu, o viață în alb și roșu

În 1966, Cornel Dinu a debutat în Divizia A la vârsta de 18 ani, la Dinamo. Desemnat de trei ori „Fotbalistul român al anului” (1970, 1972, 1974), are în palmares șase titluri de campion al României și două Cupe.

Și-a încheiat cariera de fotbalist în 1983 și a devenit antrenor. După un an ca „secund” la Dinamo, a fost numit „principal”. Le-a mai pregătit pe CS Târgoviște, Metalul București, ASA Târgu Mureș, Oțelul Galați, U Cluj și FC Olt Scornicești.

După ce a fost selecționer al naționalei României și director la FC Național, a revenit pe banca tehnică a „câinilor”, alături de care a câștigat două campionate (2000, 2002) și două Cupe (2000, 2001).

Dinu, care a fost și secretar de stat, șeful Departamentului sport din Ministerul Tineretului și Sportului (1990-1991), a ocupat funcția de director tehnic al clubului Dinamo în sezonul 2007/08.

În martie 2008 a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a III-a, iar în ultimii ani, a ocupat funcția de administrator delegat al clubului Dinamo.

FOTO Cum va arăta noul stadion Dinamo, de 117 milioane de euro și 25.000 de locuri

Stadion Dinamo - macheta. FOTO FB CS Dinamo Bucuresti
Stadion Dinamo - macheta. FOTO FB CS Dinamo Bucuresti

Galerie foto (19 imagini)

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
+19 Foto
labels.photo-gallery

dinamo bucuresti Cornel Dinu Ionut Lupescu stare de sanatate
21:30
21:12
21:55
21:55
