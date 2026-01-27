Oțelul își vinde căpitanul Jucătorul dorit de Rapid și FCSB pleacă de la Galați » Cu cine va semna și ce sumă ar urma să încaseze clubul

Joao Lameira (26 de ani), căpitanul Oțelului Galați, ar urma să fie vândut în străinătate.

Cu cine va semna mijlocașul portughez și cât ar trebui să încaseze gălățenii, mai jos.

Evoluțiile solide ale lui Joao Lameira din acest sezon au atras atenția atât cluburilor din Liga 1, precum Rapid și FCSB, cât și echipelor din Europa.

Acum, căpitanul celor de la Oțelul Galați ar urma să părăsească echipa la doar 7 luni de la transferul definitiv în Liga 1.

Joao Lameira, vândut de Oțelul la Wieczysta Cracovia

Oțelul Galați vine după succesul categoric obținut în fața celor de la Csikszereda, scor 3-0, în cadrul etapei 23 din Liga 1, partidă în care Joao Lameira a fost integralist.

La nici 24 de ore de la încheierea meciului, Joao Lameira, căpitanul gălățenilor, ar urma să se despartă de formația pregătită de Laszlo Balint.

Mijlocașul portughez ar urma să fie transferat de Wieczysta Cracovia, echipă din liga a doua din Polonia. Oțelul va primi 400.000 de euro în schimbul lui Lameira , scrie fanatik.ro.

Laszlo Balint: „E posibil să plece”

În plus, gălățenii vor păstra și 25% dintr-un viitor transfer. Joao Lameira ar fi fost urmărit de scouteri la meciul cu Csikszereda.

Laszlo Balint, antrenorul Oțelului Galați, a oferit și o primă reacție pentru GOLAZO.ro în ceea ce privește potențiala plecare a lui Joao Lameira.

„Azi avem liber, nu știu mare lucru. M-au anunțat că e posibil să plece. Conducerea știe mai bine ce are de făcut.

Noi ne-am adus jucători să putem înlocui orice posibilă plecare. Știu că pe Lameira au fost să-l vadă ieri (n.red. - duminică)”, a spus Laszlo Balint.

Dacă mutarea se va oficializa, atunci Joao Lameira va fi coleg din nou cu Paulinho, jucător pe care Oțelul l-a vândut la Wieczysta Cracovia la începutul acestui an în schimbul sumei de 200.000 de euro.

Wieczysta Cracovia se află pe locul 6 în liga secundă din Polonia, cu 30 de puncte obținute după 19 etape.

900.000 de euro este cota de piață a lui Joao Lameira, conform Transfermarkt

Joao Lameira ar mai fi avut oferte din Polonia în acest sezon. Portughezul ar mai fi fost dorit de Widzew Lodz, echipă cu care Oțelul a negociat, dar mutarea nu s-a realizat.

Cifrele lui Joao Lameira

Joao Lameira a ajuns la Oțelul Galați în 2024, sub formă de împrumut de la formația rusă Baltika. Mijlocașul s-a impus rapid la gălățeni și a fost cumpărat definitiv în vara anului trecut.

Evoluțiile sale foarte bune au impresionat conducerea clubului, iar Lameira a devenit căpitanul echipei în acest sezon.

În actuala stagiune, Lameira a bifat 20 de apariții pentru Oțelul în toate competițiile, a marcat trei goluri și a oferit 2 pase decisive.

De-a lungul carierei, mijlocașul portughez a mai trecut pe la Porto B, Leiria, Coimbra, Torreense, Real SC și Baltika.

Cifrele lui Joao Lameira:

Oțelul Galați - 79 meciuri, 5 goluri

Torreense - 63 meciuri, 3 goluri

Porto B - 7 meciuri, un gol

Baltika - 6 meciuri

Leiria - 2 meciuri

Real SC - 2 meciuri

În acest moment, Oțelul se află pe locul 6 în Liga 1, cu 36 de puncte acumulate după 23 de etape.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 23 46 2 Rapid 23 45 3 Dinamo 23 44 4 Argeș 23 40 5 Botoșani 23 38 6 Oțelul 23 36 7 U Cluj 23 36 8 UTA 23 35 9 CFR Cluj 23 32 10 Farul 23 31 11 FCSB 23 31 12 Unirea Slobozia 23 21 13 Petrolul 23 20 14 Csikszereda 23 19 15 Hermannstadt 23 14 16 Metaloglobus 23 11

