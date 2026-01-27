Un român va juca în Ungaria Maghiarii au plătit 1,5 milioane de euro pentru „tricolor”
Marius Corbu FOTO: Sport Pictures
Un român va juca în Ungaria Maghiarii au plătit 1,5 milioane de euro pentru „tricolor”

  • Marius Corbu (23 de ani), fost component al echipei naționale de tineret a României, a fost prezentat la Ferencvaros, în Ungaria.

Corbu revine în campionatul Ungariei după doi ani în care a evoluat în Cipru, la APOEL. Anterior, acesta mai jucase la Puskas Akademia timp de patru ani.

Marius Corbu, prezentat la Ferencvaros

Ferencvaros, campioana en-titre din Ungaria, l-a transferat pe Marius Corbu, fostul internațional de tineret al României.

Maghiarii au plătit 1,5 milioane de euro pentru transferul mijlocașului ofensiv cu dublă cetățenie care a evoluat în ultimele două sezoane la APOEL, în Cipru.

Înțelegerea dintre cele două părți este valabilă pentru două sezoane.

Anterior, Corbu mai evoluase în Ungaria la Csakvar și Akademia Puskas, formație la care a jucat 129 de meciuri, a marcat 12 goluri și a oferit 13 pase decisive.

În acest moment, Ferencvaros ocupă locul al treilea în campionatul Ungariei, la 4 puncte distanță de liderul Gyor ETO.

Marius Corbu a fost crescut în academia celor de la Csikszereda, iar debutul la seniori l-a făcut tot la gruparea din Miercurea Ciuc, în anul 2019.

După doar trei meciuri bifate la seniori, acesta a fost transferat de Akademia Puskas, unde a jucat timp de 4 ani, între 2020 și 2024.

Corbu a jucat pentru naționalele U20 și U21 ale României, fiind folosit la toate cele trei meciuri disputate de echipa națională la Campionatul European U21 din vara anului trecut.

În tricoul României U21, Marius Corbu a jucat 21 de meciuri, reușind să înscrie un gol și să ofere două pase decisive.

1,3 milioane de euro
este cota lui Marius Corbu, conform Transfermarkt

