„Industrie de 1 miliard $”  Fostul idol al lui Man. City face o avere din revenirea bananelor gonflabile pe stadion

Imre Varadi, fost atacant al lui Manchester City, înregistrează o creștere semnificativă a comenzilor pentru bananele gonflabile pe care le comercializează prin propria companie.

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Obiectele devenite simbol al unei perioade din istoria clubului englez au revenit în atenția suporterilor, iar interesul pentru ele a crescut după verdictul în cazul acuzațiilor care vizează gruparea din Premier League.

Varadi, în vârstă de 67 de ani, a evoluat pentru Manchester City între 1986 și 1988. E născut la Londra, dintr-un tată maghiar și o mamă italiancă.

În acea perioadă, suporterii au început să aducă banane gonflabile la meciurile echipei, inclusiv la partidele disputate în deplasare.

Fostul fotbalist a ajuns să fie cunoscut sub porecla „Imre Banana”, asociată cu acest fenomen din tribune.

Deși moda dispăruse treptat, ea a revenit în actualitate. La partida de pe terenul lui Liverpool, câștigată de Manchester City cu 3-0, sectorul rezervat fanilor oaspeți de pe Anfield a fost plin de banane gonflabile.

Manchester City și revenirea bananelor gonflabile

Interesul reînnoit pentru acest simbol i-a adus beneficii comerciale lui Varadi, care și-a lansat propria afacere în domeniu.

Imre Varadi pe când juca la City. FOTO Imago

Fostul atacant spune că produsele sunt solicitate de suporteri din mai multe țări, iar numărul comenzilor a crescut considerabil.

„Fenomenul a luat din nou amploare. Anul viitor se vor împlini 40 de ani de la începuturile sale, iar acest lucru este adânc înrădăcinat în istoria lui City, așa că sunt mândru că fac parte din el”, a declarat Varadi pentru The Sun.

Fostul jucător a vorbit și despre decizia de a transforma această pasiune a suporterilor într-o afacere. „Mi-am lansat propria companie, deoarece industria produselor gonflabile valorează acum un miliard de dolari. Iar eu sunt chiar «Imre Banana», cel care a jucat pentru City, a purtat numărul 9 și a marcat goluri pentru echipă!”, a explicat acesta.

Varadi a descris drept un moment special imaginea tribunelor de pe Anfield, unde numeroși suporteri ai lui Manchester City au afișat banane gonflabile. El se așteaptă ca interesul să se mențină și la următoarea partidă de pe teren propriu.

„Să văd atât de multe banane în sectorul oaspeților de pe Anfield a fost ceva cu adevărat special. Iar meciul din acest weekend, împotriva lui Ipswich, va fi pur și simplu incredibil”, a spus fostul atacant.

Mii de comenzi și apariție specială pe Etihad Stadium

Creșterea cererii se reflectă și în activitatea companiei sale, potrivit declarațiilor făcute de fostul fotbalist. „Primesc mii de comenzi din toată lumea — cererea a crescut enorm”, a afirmat Varadi.

Acesta urmează să fie invitat special pe Etihad Stadium, la partida în care Manchester City va întâlni formația Ipswich Town. Meciul este primul joc de campionat disputat pe teren propriu de echipa din Manchester după anunțarea verdictului în cazul acuzațiilor care o vizează.

Imre Varadi și banana gonflabila FOTO Facebook

Varadi a dezvăluit că oficialii clubului își doresc ca simbolul să fie prezent în întregul stadion. „Clubul vrea să vadă întregul Etihad plin de banane! Manchester City m-a invitat la meci împreună cu familia mea și ne va oferi tratament VIP”, a adăugat acesta.

De unde a pornit fenomenul bananelor acum aproape 40 de ani, pe Maine Road din Manchester

Practica își are originile în sezonul 1987-1988. După ce Manchester City retrogradase în liga secundă, iar un suporter a decis să destindă atmosfera de pe stadionul Maine Road, aducând la meci o banană gonflabilă de dimensiuni mari.

În acea perioadă, la echipă evolua și Imre Varadi, atacant apreciat de fanii formației din Manchester, un adevărat „cult hero”.

Acesta a petrecut două sezoane la club, în cadrul unei cariere în care a schimbat mai multe echipe, și a primit din partea suporterilor porecla afectuoasă „Imre Banana”.

Asocierea dintre fotbalist și acest obiect a contribuit la popularizarea bananelor gonflabile în tribunele stadionului Maine Road. Tradiția s-a răspândit rapid și a continuat, cu întreruperi, timp de aproape patru decenii.

Bananele gonflabile au fost o prezență obișnuită la meciurile lui Manchester City în anii ’80 și ’90. În perioada modernă, însă, obiceiul a început să dispară, pe fondul mutării echipei pe un alt stadion și al preluării clubului, la mijlocul anilor 2000.

Imre Varadi a jucat la Manchester City timp de două sezoane, între 1986 și 1988, înainte de a pleca la Sheffield Wednesday.

În cele 59 de apariții pentru formația din Manchester, a marcat 19 goluri și a oferit o pasă decisivă.

De-a lungul carierei, atacantul a evoluat pentru mai multe cluburi engleze, printre care Newcastle United, Leeds United, West Bromwich Albion și Everton. Newcastle United a fost echipa pentru care a bifat cele mai multe apariții.

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