Manchester United a fost învinsă categoric de Brentford, scor 0-4, în primul meci disputat pe Old Trafford de Mauricio Pochettino (54 de ani) din postura de antrenor al „diavolilor roșii”.

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Pochettino nu a reușit să câștige nici al treilea meci pe banca lui United. După înfrângerea cu 0-4 în fața lui Liverpool și remiza cu Sporting (2-2) din Liga Campionilor, a urmat un nou eșec categoric: 0-4 cu Brentford, în fața propriilor suporteri

Dezastru pentru Pochettino Al doilea eșec consecutiv cu 0-4 pe banca lui Manchester United!

United a dominat startul partidei, dar oaspeții au deschis scorul la prima ocazie importantă. În minutul 19, Callum Wilson (34 de ani) a preluat cu stângul la marginea careului și a înscris cu un șut puternic, expediat cu piciorul drept.

Atacantul englez a făcut „dubla” în minutul 32, după ce a finalizat un contraatac de manual. Gruparea de pe Old Trafford a încercat să revină în joc, însă tot Brentford a avut ultimul cuvânt de spus.

Kristoffer Ajer (28 de ani) și Kevin Schade (25 de ani) au punctat în minutele 82, respectiv 90+1, pentru un neverosimil Manchester United - Brentford 0-4!

13 februarie 1937 este data la care se înregistrase ultimul succes al lui Brentford pe Old Trafford, 3-1

Mauricio Pochettino: „Jucătorii au sprijinul meu, dar îi înțelegem pe fani”

Frustrați de parcusul dezastruos al echipei, fanii lui United s-au săturat. I-au huiduit pe jucători și au scandat „nu meritați să purtați acest tricou”, informează mirror.co.uk. Pochettino a comentat scenele:

„Nu arată bine când pierzi cu 4-0 cu Liverpool și astăzi cu 4-0 pe Old Trafford. Trebuie să rămânem uniți și trebuie să încercăm să reparăm ceva și trebuie să ne îmbunătățim.

Aceasta este circumstanța noastră, realitatea noastră - nimic de spus. Este o situație pe care o știam când am ajuns și este o chestiune de timp.

Jucătorii au sprijinul meu, dar îi înțelegem pe fani. Trebuie să ne pese, să rămânem uniți. Avem nevoie de fanii noștri și să ne concentrăm asupra jucătorilor. Ei trebuie să joace și să performeze.

Suntem cu toții dezamăgiți din diferite motive și fiecare poate avea opinii diferite despre anumite situații. Cel mai important lucru este să îmbunătățim lucrurile”, a declarat Pochettino.

După înfrângerea cu Brentford, United ocupă locul 19, penultimul în Premier League, cu 8 puncte, însă poate coborî pe ultima poziție în cazul unei victorii a lui Crystal Palace în confruntarea cu Hull City.

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