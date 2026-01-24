„Avea mereu armă. Nu știai când va trage” Acuzații grave la federația internațională de handbal. „Nu cred până când nu-l văd în sicriu”

Hassan Moustafa, 81 de ani, președintele federației internaționale de handbal din 2000, acuzat de fostul director de competiții IHF.

Egipteanul Hassan Moustafa este considerat un „dictator” în handbalul mondial.

În vârstă de 81 de ani, conduce federația internațională (IHF) din 2000 și a fost reales în decembrie 2025 pentru a șasea oară la forul cu sediul în Basel, Elveția.

Va avea încă un mandat de patru ani, până în 2029, ceea ce înseamnă că va fi președintele handbalului aproape trei decenii.

73,3% din voturi a avut Hassan Moustafa la ultimele alegeri pentru președinția IHF

„Nu cred că pleacă Moustafa până când nu-l văd într-un sicriu bătut în cuie”

Susține că acesta va fi ultimul mandat, dar fostul director de competiții IHF se îndoiește.

Per Bertelsen, ex-președinte al federației daneze între 2011 și 2021, îl atacă violent într-un interviu pentru cotidianul scandinav Ekstra Bladet.

Hassan Moustafa, președintele IHF de peste 25 de ani Foto: Imago

„Aud de ani de zile că pleacă în curând, dar nu se întâmplă niciodată. Nu cred că pleacă până când nu-l văd într-un sicriu bătut în cuie, ca să nu mai iasă”, a declarat acesta.

Când Hassan Moustafa se va opri într-o zi, va fi cel mai bun lucru care s-a întâmplat vreodată în handbalul internațional. Per Bertelsen, fost director de competiții IHF

„Nimeni nu a îndrăznit niciodată să-l înfrunte pe Hassan Moustafa”

Oficialul nordic, care intrase în conflict cu Moustafa după Jocurile Olimpice din 2024, părăsind anul trecut IHF, face acuzații grave împotriva egipteanului.

„Toată lumea e în buzunarul lui. Numai el decide și nimeni nu se pune cu Hassan Moustafa.

Când ai de-a face cu Hassan, nimic nu ar trebui să te surprindă. Nimeni nu a îndrăznit niciodată să-l înfrunte.

Avea mereu o armă cu 180 de cartușe și nu știai când va trage”, a afirmat Per Bertelsen.

