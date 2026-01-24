3 milioane $ pentru 5 ore pe săptămână! Unul dintre cei mai importanți  președinți din fotbalul mondial e implicat într-un scandal uriaș

Victor Montagliani, 60 de ani, șeful CONCACAF, organizația nord-americană care organizează CM 2026 în SUA, Canada și Mexic, câștigă milioane de dolari muncind doar 20 de ore pe lună!

Cu 138 de zile înainte de startul Campionatului Mondial, confederația care organizează turneul final împreună cu FIFA e afectată de o dezvăluire.

Cât câștigă anual președintele CONCACAF (America de Nord și Centrală).

Montagliani a luat 2,1 milioane salariu și 900.000 prime

Canadianul Vittorio Montagliani, cunoscut drept Victor Montagliani, în vârstă de 60 de ani, este șeful organizației din 2016, când a devenit și vicepreședintele FIFA, parte din Consiliul forului internațional.

Conform ultimei declarații depuse la Serviciul Fiscal Intern, consultate de The Guardian, acesta a primit în 2024 trei milioane de dolari, echivalentul a 2,5 milioane de euro.

E unul dintre cel mai bine plătiți oficiali din fotbal, în afara celor din zona cluburilor.

Cum a fost împărțit venitul înregistrat în 2024:

2,1 milioane de dolari salariu de bază (1,78 milioane de euro).

893.750 $ bonusuri (755.750 €).

15.780 $ compensație amânată (13.344 €).

300.000 de dolari, în jur de 254.000 de euro, câștigă Montagliani anual și ca vicepreședinte FIFA, pe lângă zboruri la clasa business și cazări la hoteluri de 5 stele asigurate

Montagliani muncește doar 5 ore pe săptămână. Are jumătate din venitul lui Infantino

Dincolo de sumă, oricum mare, altceva a atras atenția. The Guardian susține că Montagliani încasează 3 milioane muncind cinci ore în medie săptămânal!

Și secretarul general CONCACAF, Philippe Mogglio, ia mult, 1,57 de milioane $ (1,33 milioane €) salariu de bază (2,4 milioane $ incluzând primele), dar el lucrează în medie 40 de ore pe săptămână.

Ca o comparație, președintele FIFA, Gianni Infantino, a câștigat 6,2 milioane de dolari în 2024. În euro, 5,27 milioane.

4,17 milioane de dolari, echivalentul a 3,5 milioane de euro, a primit în 2024 Aleksander Ceferin, președintele UEFA

