3 milioane $ pentru 5 ore pe săptămână! Unul dintre cei mai importanți  președinți din fotbalul mondial e implicat într-un scandal uriaș
Gianni Infantino și unul dintre vicepreședinții săi la Consiliul FIFA, Victor Montagliani (dreapta), președintele CONCACAF Foto: Imago
Campionate

3 milioane $ pentru 5 ore pe săptămână! Unul dintre cei mai importanți președinți din fotbalul mondial e implicat într-un scandal uriaș

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 24.01.2026, ora 15:39
alt-text Actualizat: 24.01.2026, ora 15:39
  • Victor Montagliani, 60 de ani, șeful CONCACAF, organizația nord-americană care organizează CM 2026 în SUA, Canada și Mexic, câștigă milioane de dolari muncind doar 20 de ore pe lună!

Cu 138 de zile înainte de startul Campionatului Mondial, confederația care organizează turneul final împreună cu FIFA e afectată de o dezvăluire.

De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Citește și
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Citește mai mult
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea

Cât câștigă anual președintele CONCACAF (America de Nord și Centrală).

Montagliani a luat 2,1 milioane salariu și 900.000 prime

Canadianul Vittorio Montagliani, cunoscut drept Victor Montagliani, în vârstă de 60 de ani, este șeful organizației din 2016, când a devenit și vicepreședintele FIFA, parte din Consiliul forului internațional.

Conform ultimei declarații depuse la Serviciul Fiscal Intern, consultate de The Guardian, acesta a primit în 2024 trei milioane de dolari, echivalentul a 2,5 milioane de euro. 

E unul dintre cel mai bine plătiți oficiali din fotbal, în afara celor din zona cluburilor.

Cum a fost împărțit venitul înregistrat în 2024:

  • 2,1 milioane de dolari salariu de bază (1,78 milioane de euro).
  • 893.750 $ bonusuri (755.750 €).
  • 15.780 $ compensație amânată (13.344 €).
300.000 de dolari,
în jur de 254.000 de euro, câștigă Montagliani anual și ca vicepreședinte FIFA, pe lângă zboruri la clasa business și cazări la hoteluri de 5 stele asigurate

Montagliani muncește doar 5 ore pe săptămână. Are jumătate din venitul lui Infantino

Dincolo de sumă, oricum mare, altceva a atras atenția. The Guardian susține că Montagliani încasează 3 milioane muncind cinci ore în medie săptămânal!

Și secretarul general CONCACAF, Philippe Mogglio, ia mult, 1,57 de milioane $ (1,33 milioane €) salariu de bază (2,4 milioane $ incluzând primele), dar el lucrează în medie 40 de ore pe săptămână.

Ca o comparație, președintele FIFA, Gianni Infantino, a câștigat 6,2 milioane de dolari în 2024. În euro, 5,27 milioane.

4,17 milioane de dolari,
echivalentul a 3,5 milioane de euro, a primit în 2024 Aleksander Ceferin, președintele UEFA

Citește și

Președintele ia toate milioanele! Ce venit are Infantino azi la FIFA și cât câștiga în urmă cu 10 ani: salariu, bonusuri, compensații!
Campionate
21:39
Președintele ia toate milioanele! Ce venit are Infantino azi la FIFA și cât câștiga în urmă cu 10 ani: salariu, bonusuri, compensații!
Citește mai mult
Președintele ia toate milioanele! Ce venit are Infantino azi la FIFA și cât câștiga în urmă cu 10 ani: salariu, bonusuri, compensații!
„Au decis să mă ucidă” Michel Platini acuză o conspirație împotriva lui. Pentru a nu-l lăsa să fie președintele FIFA
Campionate
09:50
„Au decis să mă ucidă” Michel Platini acuză o conspirație împotriva lui. Pentru a nu-l lăsa să fie președintele FIFA
Citește mai mult
„Au decis să mă ucidă” Michel Platini acuză o conspirație împotriva lui. Pentru a nu-l lăsa să fie președintele FIFA

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
FIFA CONCACAF salariu gianni infantino victor montagliani
Știrile zilei din sport
Bîrligea, scos la vânzare Agentul atacantului i-a anunțat pe italieni: „Poate fi transferat de la FCSB cu jumătate din suma clauzei”
Superliga
24.01
Bîrligea, scos la vânzare Agentul atacantului i-a anunțat pe italieni: „Poate fi transferat de la FCSB cu jumătate din suma clauzei”
Citește mai mult
Bîrligea, scos la vânzare Agentul atacantului i-a anunțat pe italieni: „Poate fi transferat de la FCSB cu jumătate din suma clauzei”
Tot mai aproape de plecare Accelerează demersurile pentru transferul lui Politic: „Principala țintă”
Superliga
24.01
Tot mai aproape de plecare Accelerează demersurile pentru transferul lui Politic: „Principala țintă”
Citește mai mult
Tot mai aproape de plecare Accelerează demersurile pentru transferul lui Politic: „Principala țintă”
Un minut de fotbal Radu Drăgușin a fost introdus de Thomas Frank chiar înainte de finalul meciului cu Burnley
Stranieri
24.01
Un minut de fotbal Radu Drăgușin a fost introdus de Thomas Frank chiar înainte de finalul meciului cu Burnley
Citește mai mult
Un minut de fotbal Radu Drăgușin a fost introdus de Thomas Frank chiar înainte de finalul meciului cu Burnley
„Gălăgie venită și din partea prietenilor” Ce a spus Chivu după „săgețile” trimise de Mourinho: „Experiența mea spune asta”
Stranieri
24.01
„Gălăgie venită și din partea prietenilor” Ce a spus Chivu după „săgețile” trimise de Mourinho: „Experiența mea spune asta”
Citește mai mult
„Gălăgie venită și din partea prietenilor” Ce a spus Chivu după „săgețile” trimise de Mourinho: „Experiența mea spune asta”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:21
Spider-Man există! VIDEO+FOTO. Imagini uluitoare: s-a cățărat pe o clădire de 508m fără protecție, live pe Netflix! Viața riscată pentru o sumă infimă
Spider-Man există! VIDEO+FOTO. Imagini uluitoare: s-a cățărat pe o clădire de 508m fără protecție, live pe Netflix! Viața riscată pentru o sumă infimă
09:27
Cătălin Tolontan Trump și vestiarul
Cătălin Tolontan Trump și vestiarul
10:17
„Acum chiar au soluții” Ilie Dumitrescu, despre lupta la titlu în Liga 1: „Echipa a crescut de la an la an” + Ce spune despre FCSB
„Acum chiar au soluții” Ilie Dumitrescu , despre lupta la titlu în Liga 1: „Echipa a crescut de la an la an” + Ce spune despre FCSB
10:10
Probleme pentru Baiaram Atacantul de la U Craiova s-a accidentat » Primul diagnostic
Probleme pentru Baiaram Atacantul de la U Craiova s-a accidentat » Primul diagnostic 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Top stiri din sport
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
Superliga
24.01
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
Citește mai mult
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Stranieri
24.01
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Citește mai mult
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa:  „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Stranieri
24.01
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa: „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Citește mai mult
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa:  „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Nole, inamicul numărul 1 De ce nu-l mai suportă regimul de la Belgrad pe Novak Djokovic
Tenis
24.01
Nole, inamicul numărul 1 De ce nu-l mai suportă regimul de la Belgrad pe Novak Djokovic
Citește mai mult
Nole, inamicul numărul 1 De ce nu-l mai suportă regimul de la Belgrad pe Novak Djokovic

Echipe/Competiții

fcsb 82 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 38 rapid 16 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
25.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share