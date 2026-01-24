Radu Drăgușin încă nu poate să se transfere de la Tottenham. Motivul pentru care Spurs întârzie eliberarea fundașului central și care ar fi clubul care ar putea ajuta ambele părți: și pe „tricolor”, și pe londonezi.

Luni, 2 februarie, la 21:00 (ora României), se va încheia acest mercato de iarnă și în Premier League, și în Serie A. Acestea sunt ligile de care depinde viitorul lui Radu Drăgușin.

Ar putea fi și Bundesliga (punct pe piața transferurilor tot pe 2 februarie), dar RB Leipzig pare ultima variantă pe lista jucătorului.

Drăgușin caută o cale de a părăsi Tottenham

Deocamdată, Tottenham refuză eliberarea stoperului în vârstă de 23 de ani, deși este al 4-lea fundaș central în viziunea antrenorului Thomas Frank, cu șanse minime de a juca în perioada imediat următoare.

Iar „tricolorul” insistă să plece la o echipă unde să poată evolua, mai ales acum, după o pauză de peste nouă luni forțată de ruptura ligamentului încrucișat anterior.

Drăgușin a jucat doar 5 minute în acest sezon, la finalul meciului Crystal Palace - Tottenham 0-1, pe 28 decembrie Foto: Imago

Pe 26 martie, naționala are semifinala barajului CM cu Turcia și, fără meciuri până atunci, Mircea Lucescu nu va apela la el.

Oferte ar fi, în special din Italia, de la cluburi mari: AS Roma, în primul rând, dar Napoli și Milan urmăresc simultan situația apărătorului.

22 de milioane de euro este cota lui Radu Drăgușin (Transfermarkt)

Frank vrea 4 stoperi în lot la Tottenham. Și Drăgușin e al 4-lea

De ce nu-l lasă încă Spurs să părăsească Londra? Pentru că Frank vrea neapărat patru stoperi în lot: îi are pe Romero, Van de Ven și Danso. Până când nu va veni alt fundaș central să concureze cu cei trei, Drăgușin nu va ieși de pe „White Hart Lane”.

Mai ales după ce Ben Davies, fundaș stânga folosit și pe axul defensivei, a fost operat la gleznă.

Salvarea ar putea veni de la Napoli. Nu doar că Drăgușin e apreciat de patronul Aurelio De Laurentiis, care a încercat să-l cumpere de la Genoa înaintea transferului la Tottenham.

Dacă vine Buongiorno la Londra, se deschide calea plecării lui Drăgușin

Dar este posibil ca Napoli să fie sursa viitoarei afaceri în mercato a clubului londonez.

Alessandro Buongiorno, 26 de ani, cumpărat de Napoli în vara lui 2024 de la Torino, cu 35 de milioane de euro, nu ar mai fi printre favoriții lui Antonio Conte în ultimul timp și stoperul italian plănuiește să se mute.

45 de milioane de euro valorează acum Buongiorno, jucătorul lui Napoli

Potrivit Calciomercato.it, internaționalul peninsular e curtat de Tottenham și ar putea ajunge în nordul Londrei.

Ceea ce ar însemna deschiderea drumului pentru Drăgușin. Nimeni nu s-ar mai opune plecării sale.

Documentarul realizat de Tottenhem la revenirea lui Radu Drăgușin

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport