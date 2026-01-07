Manchester United se află în căutarea unui antrenor interimar până la finalul sezonului, după demiterea lui Ruben Amorim (40 de ani).

Ce variante ar lua în calcul clubul de pe Old Trafford, mai jos.

Oficialii clubului de pe Old Trafford au decis să-l dea afară pe Ruben Amorim la puțin timp după ce acesta a criticat conducerea, însă fără ca părțile să ajungă la un acord.

Astfel, Darren Fletcher va prelua conducerea echipei în meciul de miercuri împotriva lui Burnley.

Solskjaer, Carrick și Fletcher sunt variantele lui Manchester United

Manchester United are nevoie de un antrenor, după ce Ruben Amorim a fost îndepărtat de pe banca echipei. Astfel, „diavolii roșii” sunt în căutarea unui antrenor interimar.

Trei foști jucători, unul dintre ei fiind și un fost antrenor al lui United, sunt variantele pe care conducerea clubului englez le-ar lua în calcul.

Este vorba de Ole Gunnar Solskjaer, fost jucător (1996-2007), și antrenor (2019-2021), Michael Carrick, fotbalist cu peste 450 de meciuri în tricoul lui United (2006-2018) și Darren Fletcher (2001-2015), antrenorul echipei U18, anunță skysports.com.

149 de meciuri a pregătit-o Ole Gunnar Solskjaer pe Manchester United, între 2019-2021

Cei trei tehnicieni ar fi fost contactați de conducerea clubului pentru a prelua banca tehnică a echipei până la finalul sezonului.

Chiar dacă legendele lui United sunt printre favoriții fanilor, clubul poate lua în calcul și alți antrenori.

Deși clubul Manchester United este interesat de găsirea unui antrenor interimar, conducerea nu ar exclude varianta ca antrenorul ales să continue și în sezonul viitor, dacă rezultatele vor fi satisfăcătoare.

Astfel, „diavolii roșii” ar urma să ia o decizie finală înainte de derby-ul orașului Manchester, împotriva echipei pregătite de Pep Guardiola, programat pe 17 ianuarie.

Manchester United ocupă locul 6 în Premier League, cu 31 de puncte obținute după 20 de etape. Pentru clubul englez urmează duelul cu Burnley, de miercuri.

Două variante au picat pentru United

Manchester United s-ar fi interesat pentru postul de antrenor permanent de serviciile lui Oliver Glasner și Eddie Howe, antrenorii de la Crystal Palace, respectiv Newcastle.

Cu toate acestea, cei doi tehnicieni au refuzat o potențială colaborare cu United.

„Sunt antrenorul lui Crystal Palace. Este o pierdere de timp să mai puneți întrebări. Nu vorbesc despre niciun alt club în afară de Crystal Palace”, a declarat Oliver Glasner, înaintea duelului cu Aston Villa de miercuri.

Eddie Howe a comentat și el subiectul:

„Sunt 100% aici, muncesc din greu, ignorând tot ce scrieți voi, fie că e bine sau rău, pentru că nu are relevanță.

Este vorba despre munca de astăzi și despre încercarea de a pregăti echipa cât mai bine posibil pentru meciul Leeds (n.r. - de miercuri), așa că din perspectiva mea, angajamentul meu față de munca și meseria mea nu se va schimba niciodată.

Atâta timp cât sunt fericit și pot să mă exprim în cel mai bun mod posibil pentru a ajuta echipa, nimic nu se va schimba”, a declarat Eddie Howe.

Darren Fletcher: „O onoare extraordinară”

Darren Fletcher, antrenorul interimar al lui Manchester United pentru meciul cu Burnley de miercuri, a oferit primele declarații din noua funcție:

„Este ireal, este o onoare extraordinară să pot conduce echipa Manchester United.

Nici în cele mai îndrăznețe visuri nu mi-am imaginat că se poate întâmpla așa ceva. Totul s-a întâmplat atât de repede, încât toată concentrarea și eforturile mele sunt îndreptate către Burnley.

Toată lumea se așteaptă ca Manchester United să fie în frunte și să câștige – asta trebuie să realizăm și voi face tot posibilul, indiferent de rolul pe care îl voi avea”, a declarat Darren Fletcher, conform bbc.com.

Darren Fletcher a jucat în 342 de meciuri pentru Manchester United, a marcat 24 de goluri și a dat 31 de pase decisive.

Din postura de antrenor, scoțianul a pregătit echipa U18 a „diavolilor roșii”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport