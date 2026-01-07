Transferul lui Semenyo, iminent  Manchester City este pe punctul de a oficializa prima mutare a iernii » Cât plătește echipa lui Guardiola
Antoine Semenyo
Campionate

Transferul lui Semenyo, iminent Manchester City este pe punctul de a oficializa prima mutare a iernii » Cât plătește echipa lui Guardiola

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 07.01.2026, ora 10:56
alt-text Actualizat: 07.01.2026, ora 11:27
  • Manchester City este tot mai aproape să realizeze transferul lui Antoine Semenyo (26 de ani) de la Bournemouth.
  • Cât vor plăti „cetățenii” pentru extrema dreaptă și când ar urma să efectueze vizita medicală, mai jos.

Antoine Semenyo ar putea juca ultimul meci pentru Bournemouth miercuri, împotriva lui Tottenham, în etapa 21 din Premier League.

Antoine Semenyo, tot mai aproape de transferul la Manchester City

Manchester City și Bournemouth ar fi ajuns la un acord pentru transferul lui Antoine Semenyo. „Cetățenii” ar urma să achite clauza de reziliere a ghanezului, în valoare de 75 de milioane de euro, anunță skysports.com.

Extrema dreapta ar urma să efectueze vizita medicală joi, imediat după meciul cu Tottenham.

Conform onefootball.com, Andoni Iraola, antrenorul lui Bournemouth, a confirmat că Semenyo va evolua, miercuri, împotriva echipei la care evoluează Radu Drăgușin. Tehnicianul a vorbit și despre potențialul transfer al ghanezului la City:

„Da, da, Antoine va juca mâine (n.r. - împotriva lui Tottenham). Vă pot spune părerea mea, din experiența mea, dar nu s-a semnat nimic.

Dacă mă întrebați ce părere am, cu toate zvonurile astea, cred că ar putea fi ultimul lui meci. Dar nu pot garanta, este doar părerea mea personală.

Înțeleg piața, agitația, dar în acest moment nu s-a convenit nimic, nu s-a semnat nimic, așa că pentru mine el este jucătorul nostru și sper să continue”.

Dacă mutarea lui Semenyo la Manchester City se va realiza, atunci Bristol City va încasa 20% din suma totală. Jucătorul a evoluat la clubul din Championship înainte să fie transferat de Bournemouth, în ianuarie 2023.

La meciul împotriva lui Arsenal de sâmbătă, 3 ianuarie, pierdut de Bournemouth cu 2-3, Antoine Semenyo a ajuns la 100 de apariții în Premier League.

De-a lungul carierei, Antoine Semenyo a mai jucat în ligile inferioare ale Angliei, la Newport Country, Bristol City sau Sunderland.

42 de goluri
a influențat Antoine Semenyo (29 de reușite, 13 assist-uri) în 95 de meciuri jucate în toate competițiile pentru Bournemouth, din 2023

Bournemouth a încasat o avere

În actualul sezon, Bournemouth a vândut nu mai puțin de 4 jucători. Dacă și Semenyo va fi cedat, atunci clubul englez va ajunge la încasări de peste 300 de milioane de euro.

Bournemouth a vândut aproape întreaga apărare:

  • Illia Zabarnyi la PSG, pentru 63 de milioane de euro
  • Dean Huijsen la Real Madrid, pentru 62,5 milioane de euro
  • Milos Kerkez la Liverpool, pentru 46,9 milioane de euro
  • Dango Ouattara la Brentford, pentru 42,8 milioane de euro

Manchester City, chinuită de accidentări

Oscar Bobb, mijlocașul de 22 de ani al „cetățenilor, se recuperează în prezent după o accidentare suferită. Cu toate acestea, Borussia Dortmund ar fi pe urmele tânărului jucător.

Pep Guardiola a confirmat și că Ruben Dias va lipsi o perioadă îndelungată din cauza unei accidentări la coapsă:

„Ruben s-a accidentat și va fi indisponibil între patru și șase săptămâni”, a spus tehnicianul lui Manchester City, conform mancity.com.

Josko Gvardiol va fi și el indisponibil după ce a suferit o fractură la picior în meciul cu Chelsea, încheiat la egalitate, 1-1.

Întrebat dacă City va mai face achiziții importante în acest sezon, Pep Guardiola a răspuns:

„Nu. Poate vom face ceva, dar va fi complet diferit. Nu vom cumpăra patru sau cinci jucători, ca în sezonul trecut”.

Manchester City se află pe locul secund în Premier League, cu 42 de puncte după 20 de etape, la 6 în spatele liderului Arsenal.

Manchester City Premier League transfer bournemouth antoine semenyo
