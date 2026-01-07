„Anthony Joshua s-a retras!” Anunțul vine după ce boxerul a fost implicat într-un tragic accident în Nigeria

Anthony Joshua (36 de ani), pugilistul britanic cu origini nigeriene, a decis să se retragă din box, după accidentul rutier în care a fost rănit, iar doi dintre bunii săi prieteni au murit.

Anunțul a fost făcut de unchiul sportivului.

Anthony Joshua a fost externat la scurt timp după accident și a zburat la Londra pentru a participa la înmormântarea celor doi prieteni de-ai săi.

„Anthony Joshua s-a retras din box”

Incidentul l-a afectat pe pugilist, care și-a anunțat deja familia că se va retrage din sportul de performanță.

„Lucrul important este că s-a retras din box. Acest lucru care ne bucură, pentru că de fiecare dată când luptă în ring, suntem copleșiți emoțional.

De fiecare dată când este pus la pământ în meciuri simțim că ne iese inima din piept. Toate aceste emoții, de fiecare dată când luptă, sunt o traumă prea mare și pentru noi.

Acum, că a spus că se retrage cât timp e în vârf, suntem fericiți”, a spus Adedamola Joshua, unchiul lui Anthony, pentru publicația nigeriană The Punch, citat unilad.com.

Anunțul despre viitorul lui Anthony Joshua a spulberat așteptările fanilor legate de un meci cu Tyson Fury, care a anunțat că va reveni în ring în acest an.

Anthony Joshua, implicat într-un accident rutier

Pe autostrada dintre orașele nigeriene Lagos și Ibadan, mașina în care se afla Anthony Joshua și staff-ul său a fost implicată într-un accident.

Mașina se afla într-un convoi format din două SUV-uri, însă, la un moment dat, un cauciuc a explodat. Șoferul nu a mai putut menține controlul autoturismului și mașina s-a izbit de un campion staționat pe marginea drumului.

Accidentul putea fi fatal pentru Anthony Joshua, care, la insistențele șoferului, s-a mutat de pe scaunul pasagerului din față, pe banchetă.

Aflând-se pe bancheta din spate, sportivul a suferit răni minore. Persoana aflată pe locul din dreapta șoferului a decedat pe loc din cauza impactului.

Accidentul s-a soldat cu decesul lui Latif Ayodele și al lui Sina Ghami, ambii membri din staff-ul sportivului.

Cariera lui Anthony Joshua

Britanicul a început să practice box la 18 ani și în numai două sezoane a făcut pasul spre competițiile de profesioniști.

Anthony Joshua se poate mândri cu un bilanț pozitiv, câștigând 29 de meciuri din toate cele 33 disputate. De asemenea, 26 de victorii au fost prin KO.

La nivelul palmaresului, pugilistul și-a trecut în cont medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Londra 2012, după ce l-a învins în finală pe italianul Roberto Cammarelle.

Anthony Joshua a deținut titlul mondial la categoria grea în anii 2016 și 2021. La nivel regional, a câștigat titlul britanic și Commonwealth la categoria grea din 2015 până în 2016.

Ultima luptă a britanicului a fost împotriva lui Jake Paul, câștigată printr-un KO în runda a șasea.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport