Pericol la Timișoara? FOTO. Structura de beton a noului stadion  pare să fi crăpat deja, deși arena încă nu e gata

La stadionul „Eroii Timișoarei” au apărut probleme chiar înainte ca stadionul să fie finalizat.

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Structura de beton a stadionului pare să fi început să crape, din cauza structurii metalice a acoperișului.

Pericol la noul stadion din Timișoara! A început să crape structura arenei

Pe șantierul noii arene din Timișoara au apărut primele fisuri în elementele de beton, înainte ca stadionul să fie finalizat.

Potrivit qubtv.ro, unul dintre stâlpii principali de la Peluza Vest a stadionului a cedat din cauza greutății structurii metalice a acoperișului.

În imagini se poate observa cum o crăpătură a apărut fix în locul unde a fost plasată o parte a structurii acoperișului.

În acea zonă a stadionului urmează să stea galeria Politehnicii Timișoara.

Noua construcție are fundație din beton și structură metalică și va fi de categoria 4, în conformitate cu cerințele UEFA și IFAB.

Cât costă ridicarea arenei „Eroii Timișoarei”

Poli Timișoara va juca pe „Eroii Timișoarei” până va fi gata celălalt proiect de anvergură din oraș, noul stadion „Dan Păltinișanu”, de 32.000 de locuri, care va costa 140 de milioane de euro. Va fi al doilea stadion ca mărime din România, după Arena Națională.

Arena „Eroii Timișoarei” este amplasată pe un teren de aproximativ 9.000 de metri pătrați, are un cost estimat de 23 de milioane de euro și va avea o capacitate de circa 10.100 de locuri.

Proiectul include și o parcare de 450 de locuri, precum și amenajarea unui parc în imediata vecinătate a stadionului.

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