Cucurella, la Real Madrid! „Galacticii” l-au prezentat pe fundașul crescut de rivala Barcelona » Detalii despre contract
Foto: X/Real Madrid
Campionate

Cucurella, la Real Madrid! „Galacticii” l-au prezentat pe fundașul crescut de rivala Barcelona » Detalii despre contract

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 15.06.2026, ora 13:33
alt-text Actualizat: 15.06.2026, ora 13:34
  • Real Madrid l-a prezentat, luni, pe fundașul stânga Marc Cucurella (27 de ani), pe care l-a cumpărat de la Chelsea.
  • Apărătorul a semnat un contract valabil până în 2032 cu gruparea de pe „Santiago Bernabeu”.
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Real Madrid continuă întăririle pentru sezonul viitor. După mutarea fundașului dreapta Denzel Dumfries, „galacticii” au pus ochii și pe Bernardo Silva, mijlocaș care s-a despărțit de Manchester City.

Luni, echipa antrenată de Jose Mourinho a oficializat transferul lui Marc Cucurella.

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Real Madrid a anunțat transferul lui Marc Cucurella

Real Madrid a transmis că fundașul stânga spaniol venit de la Chelsea a semnat un contract valabil timp de 6 sezoane, conform site-ului oficial al clubului.

Cucurella se desparte, astfel, de formația londoneză, după patru ani petrecuți pe Stamford Bridge.

Ulterior, după ce a anunțat transferul apărătorului, Real Madrid a postat pe rețelele de socializare un videoclip de prezentare pentru Marc Cucurella, în care au fost evidențiate cele mai bune prestații ale sale de-a lungul carierei.

Conform Marca, Real Madrid va plăti 55 de milioane de euro fix plus 5 milioane de euro sub formă de bonusuri în schimbul jucătorului.

În momentul de față, Cucurella se află în cantonamentul naționalei Spaniei, echipă care va debuta la Campionatul Mondial luni, 15 iunie, de la 19:00, împotriva Capului Verde.

Cucurella devine cel de-al patrulea fundaș stânga din lotul Realului, după Fran Garcia, Ferland Mendy și Alvaro Carreras.

50 de milioane de euro
este cota de piață a lui Marc Cucurella, conform Transfermarkt

În perioada petrecută la Chelsea, Cucurella a jucat 163 de meciuri, reușind să înscrie 9 goluri și să ofere 13 pase decisive.

Fundașul stânga a fost format în „La Masia”, academia celor de la Barcelona. A jucat și pentru echipa de seniori a catalanilor.

De-a lungul carierei sale, Cucurella a mai jucat pentru Eibar, Getafe și Brighton, echipă la care s-a afirmat cu adevărat.

Trofeele câștigate de Marc Cucurella în cariera sa:

  • 1X EURO alături de naționala Spaniei, în 2024
  • 1X Conference League, cu Chelsea, în sezonul 2024/2025
  • 1X Mondialul Cluburilor, cu Chelsea, în 2025
  • 1X Cupa Spaniei, cu Barcelona, în sezonul 2017/2018
24 de selecții
a bifat Marc Cucurella pentru naționala Spaniei. A marcat un singur gol și a oferit 2 pase decisive

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