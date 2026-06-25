Dueluri tari la CM 2026 Japonia - Suedia și Tunisia - Olanda, în lupta pentru primul loc în grupa F. Ce se întâmplă în grupa americanilor

CM 2026 continuă în această noapte cu partidele din ultima rundă a fazei grupelor.

Japonia, Suedia și Olanda luptă pentru prima poziție în grupa F, în timp ce Paraguay și Australia caută calificarea de pe poziția secundă în grupa D.

Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena 3.

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Japonia și Suedia vor avea parte de o întâlnire directă, în timp ce Olanda va înfrunta Tunisia, formație deja eliminată de la CM 2026.

În grupa D, SUA este deja calificată în șaisprezecimi, în timp ce Turcia nu mai are nicio șansă la calificare, Paraguay și Australia luptând pentru locul 2.

Japonia - Suedia, primul meci din grupa F

Tunisia - Olanda, al doilea meci al grupei F

Clasament Grupa F

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Țările de Jos 2 4 2. Japonia 2 4 3. Suedia 2 3 4. Tunisia 2 0

Paraguay - Australia, primul meci al grupei D

Turcia - SUA, al doilea meci al grupei D

Clasament Grupa D

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. SUA 2 6 2. Australia 2 3 3. Paraguay 2 3 4. Turcia 2 0

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