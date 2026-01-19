City a mai transferat un star VIDEO.  Prima reacție după ce a semnat un contract pe cinci ani cu  Manchester City
Marc Guehi/ Foto: Facebook @Manchester City
Campionate

City a mai transferat un star VIDEO. Prima reacție după ce a semnat un contract pe cinci ani cu Manchester City

Alexandru Smeu
Publicat: 19.01.2026, ora 19:45
Actualizat: 19.01.2026, ora 20:04
  • Marc Guehi (25 de ani) a fost prezentat oficial de Manchester City.
  • Fundașul englez a semnat un contract valabil până în vara anului 2031 cu formația antrenată de Pep Guardiola (54 de ani).

Marc Guehi, căpitanul lui Crystal Palace, este al doilea jucător transferat de Manchester City în această iarnă, după Antoine Semenyo.

Marc Guehi, prezentat oficial la Manchester City

„Cetățenii” au anunțat transferul fundașului englez printr-un comunicat publicat pe site-ul oficial al clubului.

„Manchester City este încântată să confirme transferul lui Marc Guehi de la Crystal Palace, cu un contract semnat pe cinci ani și jumătate.

Internaționalul englez în vârstă de 25 de ani a semnat un contract care îl va ține la club până în vara anului 2031.

El devine a doua achiziție a clubului în această fereastră de transferuri din ianuarie, după semnarea winger-ului Antoine Semenyo de la Bournemouth, la începutul acestei luni.

Un fundaș extrem de talentat, în ultimii ani Guehi s-a impus ca unul dintre cei mai talentați și realizați fundași centrali tineri din Premier League.

Guehi ajunge pe Etihad cu o experiență vastă în prima ligă, după ce a petrecut ultimele patru ani și jumătate la Selhurst Park.

În total, el a adunat 188 de apariții pentru Palace în toate competițiile, marcând 11 goluri și oferind 8 assist-uri în timpul petrecut în sudul Londrei.

55 de milioane de euro
este cota lui Marc Guehi, potrivit transfermarkt.ro

De asemenea, a câștigat până acum 26 de selecții internaționale pentru Anglia, devenind o parte importantă a naționalei”, se arată în comunicatul celor de la Manchester City.

Are doar 25 de ani, dar a demonstrat deja că este un lider, un profesionist strălucit şi cineva care se străduieşte constant să se perfecţioneze. Este puternic, posedă calităţi defensive excepţionale, citeşte jocul inteligent şi aduce pasiune şi energie de fiecare dată când păşeşte pe teren Hugo Viana, şeful departamentului de recrutare al lui Manchester City.

Marc Guehi: „Abia aștept să joc cu «uimitorii» Foden și Stones”

Jucătorul care va purta numărul 15 la formația antrenată de Pep Guardiola a oferit și o primă reacție și s-a declarat entuziasmat de faptul că va împărți vestiarul cu Phil Foden și John Stones, colegii de la echipa națională.

„Phil e uimitor. Aș putea vorbi la nesfârșit despre el. În primul rând, el, ca persoană, înainte de a fi fotbalist, este uimitor.

Are acel copil interior în el – vrea doar să se joace, vrea doar să se bucure de viață și a fost mereu așa. Nu s-a schimbat niciodată și este o onoare să joc alături de el.

Marc Guehi, alături de Phil Foden (mijloc) la EURO 2024/ Foto: IMAGO Marc Guehi, alături de Phil Foden (mijloc) la EURO 2024/ Foto: IMAGO
Marc Guehi, alături de Phil Foden (mijloc) la EURO 2024/ Foto: IMAGO

Și ca fotbalist este de neegalat – abilități înnăscute, un câștigător obsedat.

Așadar, sunt foarte bucuros că pot juca cu el în mod constant acum”, a declarat Guehi, despre Foden, potrivit sursei citate antrerior.

Stoperul a avut cuvinte de laudă și despre John Stones, despre care spune că a avut un impact mare asupra carierei sale.

„Sincer, cred că John m-a luat sub aripa lui protectoare. Mai ales când sunt la echipa națională. Îl văd ca pe un frate mai mare.

Este cineva care a avut grijă de mine, mai ales că a fost incredibil să joc cu el la Campionatul European.

John Stones și Marc Guehi la echipa națională/ Foto: IMAGO John Stones și Marc Guehi la echipa națională/ Foto: IMAGO
John Stones și Marc Guehi la echipa națională/ Foto: IMAGO

Îți face viața mai ușoară, prin modul în care înțelege jocul și cât de bun este.

Este un tip cu picioarele pe pământ. Este o persoană minunată și sunt foarte încântat să joc alături de el”, a concluzionat Marc Guehi.

Marc Guehi este așteptat să debuteze la Manchester CIty în meciul cu Wolverhampton, programat sâmbătă, cu începere de la 17:00, în etapa 23 din Premier League.

În acest moment, „cetățenii” ocupă locul 2, cu 43 de puncte, la 7 în spatele liderului Arsenal.

Manchester City transfer Crystal Palace marc guehi
