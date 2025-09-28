Marquez l-a egalat pe Rossi Spaniolul a ajuns între primii trei piloți din istoria motociclismului mondial
Moto GP

Marquez l-a egalat pe Rossi Spaniolul a ajuns între primii trei piloți din istoria motociclismului mondial

Alexandru Smeu
Publicat: 28.09.2025, ora 18:21
Actualizat: 28.09.2025, ora 18:22
  • Marc Marquez (32 de ani, Ducati) continuă să scrie istorie în MotoGP! Spaniolul a cucerit al 9-lea titlu din carieră și l-a egalat pe legendarul Valentino Rossi (46 de ani).
  • Pilotul spaniol a câștigat din nou titlul mondial, după ce a încheiat Marele Premiu al Japoniei pe locul secund, în spatele coechipierului Francesco Bagnaia.

Succesul de la Motegi îl aduce pe Marquez la același număr de titluri precum legendarul Valentino Rossi în toate categoriile competiționale.

Marc Marquez l-a egalat pe Valentino Rossi și a ajuns între primii trei piloți din istoria motociclismului mondial

Pe deasupra, cu această performanță, pilotul spaniol se alătură unui cerc restrâns de mari campioni, într-un clasament condus tot de un italian: Giacomo Agostini, cu 15 titluri mondiale.

Valentino Rossi a încheiat cariera cu nouă titluri mondiale: șapte în clasa regină (șase în MotoGP și unul în 500cc), unul în 250cc și unul în 125cc, conform sport.es.

Tot nouă titluri au și alte două legende: italianul Carlo Ubbiali și britanicul Mike Hailwood.

Clasamentul all-time al piloților cu cele mai multe titluri mondiale, conform sursei citate:

  • Giacomo Agostini – 15 titluri (8 la 500cc, 7 la 350cc)
  • Angel Nieto – 12+1 titluri (6 la 50cc, 7 la 125cc)
  • Valentino Rossi – 9 titluri (7 la clasa regină, 1 la 250cc, 1 la 125cc)
  • Marc Marquez – 9 titluri (7 în MotoGP, 1 în Moto2, 1 în 125cc)
  • Carlo Ubbiali – 9 titluri (6 la 125cc, 3 la 250cc)
  • Mike Hailwood – 9 titluri (4 la 500cc, 2 la 350cc, 3 la 250cc)
  • John Surtees – 7 titluri (4 la 500cc, 3 la 350cc)
  • Phil Read – 7 titluri (1 la 125cc, 4 la 250cc și 2 la 500cc)
  • Jim Redman – 6 titluri (patru la 350cc și două la 250cc)
  • Geoff Duke – 6 titluri (două la 350cc și patru la 500cc)
  • Mick Doohan – 5 titluri (toate în 500cc)
  • Jorge Lorenzo – 5 titluri (3 în MotoGP, 2 în 250cc)

Fiind singurul pilot dintre aceștia încă activ, Marc Marquez are șansa, în sezoanele următoare, să-și depășească „rivalii” istorici.

Marc Marquez a câştigat al nouălea titlu la MotoGP

Pilotul spaniol a fost măcinat de accidentări în sezoanele 2022 și 2023, când a terminat pe locul 13, respectiv 14, dar a revenit mai puternic ca oricând.

Marquez a terminat pe locul doi, în cursa desfășurată pe circuitul de la Motegi. A fost suficient, deoarece fratele său Alex (Ducati Gresini), singurul care îi mai putea fura trofeul, a terminat pe locul 6. Marc s-a distanțat astfel la 201 puncte în ierarhia mondială, suficiente pentru a-și asigura matematic primul loc.

„Este imposibil să vorbesc. Nu vreau să-mi amintesc tot ce am trăit. Astăzi sunt împăcat cu mine. Am făcut greşeli mari în cariera mea, am vrut să revin prea repede. Apoi am luptat, am luptat, am luptat şi am câştigat din nou”, a spus Marquez.

8 titluri mondiale
a câștigat Giacomo Agostini, între 1966 și 1975, cel mai titrat pilot de MotoGP

Cursa de la Motengi a fost câștigată de Francesco Bagnaia (Ducati) și a semnat al doilea său succes din acest sezon, după cel de la Austin, la sfârşitul lunii martie.

Podiumul a fost completat de Joan Mir (Hond), care a obținut prima astfel de realizare din 2021 încoace.

Joan Mir (Honda) completează podiumul cu locul 3, primul său podium din 2021.

Clasamentul general - piloți

  1. Marc Marquez (Ducati) - 541p
  2. Alex Marquez (BK8) - 340p
  3. Francesco Bagnaia (Ducati) - 274p
  4. Marco Bezzecchi (Aprilia) - 242p
  5. Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46) - 196p

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share