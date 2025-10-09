„Marc Marquez e Ayrton Senna din MotoGP” Un pilot din Formula 1 face o afirmație îndrăzneață despre campionul mondial

Carlos Sainz (31 de ani), pilotul spaniol al echipei Williams, l-a comparat pe conaționalul său Marc Marquez (32 de ani) cu legendarul pilot de Formula 1, Ayrton Senna.

Marc Marquez a demonstrat că pasiunea nu are limite. Accidentat grav la brațul drept, în 2020, pilotul spaniol a suferit 4 operații în decurs de 3 ani, însă asta nu l-a oprit.

În urmă cu două săptămâni, catalanul a câștigat cel de-al 7-lea titlu mondial în MotoGP. Al 9-lea în total, la toate clasele.

Marc Marquez, comparat cu legendarul Ayrton Senna

La podcastul El Partidazo, Carlos Sainz l-a comparat pe Marquez cu triplul campion mondial la F1, Ayrton Senna.

„Pentru mine, Marc este Ayrton Senna din MotoGP. Când se va retrage, ni-l vom aminti cu toții pe Marc ca fiind cel mai carismatic pilot, așa cum este Senna în Formula 1.

Aș dori să-l felicit pe Marquez pentru titlul mondial. A revenit excelent”, a spus Sainz, citat de marca.com.

Senna a câștigat trei titluri mondiale de F1 între 1988 și 1991 cu McLaren. A decedat într-un tragic accident la Imola în 1994, la doar 34 de ani.

Pentru majoritatea fanilor Formula 1, Senna este considerat unul dintre cei mai mari piloți ai tuturor timpurilor, alături de Michael Schumacher sau Lewis Hamilton.

