FCSB, victorie în instanță Decizie în procesul în care CSA Steaua cere 37 de milioane de euro. Becali: „Nu mai există prejudiciu!” » Reacția lui Talpan
Publicat: 06.05.2026, ora 13:40
Actualizat: 06.05.2026, ora 13:41
  • FCSB a obținut o hotărâre importantă în dosarul în care CSA Steaua solicită despăgubiri de aproximativ 37 de milioane de euro pentru folosirea numelui și a mărcii „Steaua”.
  • Procesul vizează perioada 2003-2017, interval în care clubul Armatei susține că FCSB ar fi folosit fără drept elemente de identitate asociate clubului Steaua.

Decizia nu înseamnă încheierea procesului, însă reprezintă un avantaj semnificativ pentru FCSB, întrucât principala evaluare financiară pe care se baza cererea CSA Steaua nu va mai fi luată în calcul în această formă.

FCSB obține o decizie importantă în procesul cu CSA Steaua pentru despăgubiri de 37 de milioane de euro

„S-a terminat! Nu mai există niciun prejudiciu, pentru că ei nu au cerut expertiză, iar expertiza cu care au venit ei la dosar nu este legală. Iar judecătorul, astăzi, nu le-a încuviințat acea expertiză, ea nu mai există în proces.

La revedere, s-a terminat! Acum nu mai pot fi decât probe cu martori și înscrisuri. Martori o să aduc și eu, și ei, nu e problemă. Unul zice că a vândut trei fulare, altul zice că n-a vândut trei fulare.

Când eu, de fapt, am fost omul care a băgat bani în fotbal, el e ăla care a vândut însemne cu Steaua în baza banilor pe care i-am băgat eu în fotbal. Dacă nu făceam performanțe, el nu mai avea ce să mai vândă.

Prejudiciul e la mine, ce am vândut eu? Că am pierdut 100.000 pe o mașinuță pe care o purtam la meciuri? Am acte că am pierdut minimum 100.000 de euro pe asta. De unde atâta prejudiciu? Nu mai există prejudiciu, nu mai există expertiză, iar judecătorul nu i-a dat-o. De acum s-a terminat”, a spus Becali, potrivit fanatik.ro.

2014
a fost anul în care a început conflictul juridic dintre CSA Steaua și FCSB. Dosarul privind despăgubirile a fost suspendat timp de câțiva ani, până la soluționarea altor procese conexe legate de marcă și palmares

Avocatul FCSB, Dan Idita, a explicat că instanța a considerat inadmisibil raportul de expertiză contabilă extrajudiciară.

„Nu este stilul meu să comentez dispoziţiile instanţei de judecată sau modul în care partea adversă îşi formulează apărările sau îşi gestionează administrarea probelor.

Faptul că instanţa a stabilit ca fiind inadmisibilă administrarea ca probă a raportului de expertiză contabilă extrajudiciară nu mă surprinde pentru că noi am solicitat asta şi în discuţiile avute cu George Becali.

I-am spus că asta voi solicita şi cred că sunt mari şanse să se întâmple asta. Nu pot să mă pronunţ acum cu privire la probele pe care le va mai putea solicita reclamanta în această faza procesuală şi nici nu pot spune că azi am câştigat ceva prin faptul că am înlăturat acel raport de expertiză în care prejudiciul era evaluat la 37.000.000 de euro.

Acel cuantum al prejudiciului a existat doar în mintea unora şi asta nu pot eu să comentez. Important este doar ce va dispune în final instanţa”, a spus avocatul FCSB-ului.

Talpan a reacționat imediat

Florin Talpan, juristul clubului CSA Steaua, a reacționat la scurt timp după declarațiile lui Becali.

„Nu mă îngrijorează această situație și nu obișnuiesc să mă pronunț sau să mă laud la începutul unui proces, așa cum face Căvescu (n.red. - Adrian Căvescu, un alt avocat al FCSB), eu râd doar la final — așa cum am făcut în zecile de procese câștigate.

În schimb, solicitările repetate de suspendare și amânările bazate pe bilete de avion doar dus, cumpărate cu o zi înainte de termen și la un cost de aproximativ 100 de lei, ridică serioase semne de întrebare cu privire la seriozitatea și buna organizare a apărărilor invocate. Concluziile le vom trage împreună la final”, a declarat Talpan, potrivit gsp.ro.

CSA a câștigat procesul pentru palmares

Procesul inițiat în 2017 privind palmaresul Stelei a primit pronunțare în 2023, când instanța a stabilit că trofeele echipei de fotbal Steaua Bucureşti din 1947 şi până în 1998 aparţin CSA, iar FCSB nu are drept de a folosi în scopuri comerciale sau sportive palmaresul din intervalul 2003-2017.

În februarie 2025, FCSB a făcut recurs în cadrul acestui proces, care a fost admis de ÎCCJ, iar în iunie 2025 a venit decizia finală.

Perioada 1998-2003 a rămas „în aer”. Nu este nici la CSA, nici la FCSB.

