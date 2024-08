Marcel Ivan, psihologul lui David Popovici, a vorbit deschis despre colaborarea cu proaspătul campion olimpic de la Paris.

Cei doi lucrează împreună de câțiva ani, iar rezultatele sunt vizibile.

Psihologul a dat detalii despre supercampionul român care sunt mai greu de observat, dar care au cântărit enorm în rezultatele lui David Popovici.

„Mai important este ca un sportiv să fie bine cu el însuși”

„Cred că oricare om are nevoie să discute cu cineva care să nu-l judece, să încerce să trateze anumite teme.

Trebuie sa nu uitam ca si sportivii, dincolo de performanțele lor, au probleme, suferințe, întrebări și că, până la urmă, psihologia sportivă nu se rezumă doar la a antrena pe cineva pentru performanță, ci a vedea un sportiv în complexitatea personalității lui.

Pentru mine sunt importante medaliile, locurile, timpii, dar mai important este ca un sportiv să fie bine cu el însuși”, a spus Ivan pentru fanatik.ro.

Referitor la subiectul atins de Popovici, sănătatea mintală a sportivilor, psihologul a explicat:

„Gândește-te că el avea 17 ani și era campion mondial! E o presiune, crește intensitatea luminii reflectoarelor, e ceva ce tu nu ai învățat, nu ai fost pregătit. Le iei așa cum vin și echipa ta încearcă să anticipeze că pot să apară probleme și aduce un om specializat.

La Paris, David a fost superpregătit, dar a contat mult partea de organizare. Amintește-ți că în urmă cu câteva luni circula știrea «David Popovici, fițe, cazare de lux » !

Totul fusese programat cu mai mult de un an înainte, am mers la Paris și am căutat locul potrivit pentru cazare. Nu în Satul Olimpic, că ați văzut și voi câte probleme au existat în Sat. Am măsurat distanțele până la bazin, am căutat să fie și o zonă liniștită. A funcționat.

Noi făceam 10 minute până la bazin, din Satul olimpic s-a făcut și o oră și jumătate… Acolo se stătea și 30 de minute la coada la masă, la noi mici abateri de câteva minute uneori de la ora deja programată…”.

„Măcar de trei ore de sport pe săptămână în școli”

David Popovici și medaliile de la JO 2024

Întrebat dacă Popovici a exagerat intenționat condițiile proaste în care se antrenează, specialistul a replicat:

„Cu ce a exagerat? Cu dungile de pe față, de la bronz? Cu faptul că iarna se antrenează într-un balon? Poate că unii vor spune că și ei au jucat tenis, fotbal în balon. Diferența e că ei n-au avut în balon și clor care se evaporă.

Adevărul e că infrastructura e importantă, dar mai mult contează educația despre sport. Vedem în jurul nostru oameni supraponderali, oameni care nu fac sport deloc.

România este pe ultimul loc în Europa la practicarea sportului. Așa ceva are legătură cu societatea, cu sănătatea populației, cu cheltuielile din sistemul medical.

Ar fi nevoie măcar de trei ore de sport pe săptămână în școli, făcute la modul serios, nu că ia mama scutire pentru tine”.