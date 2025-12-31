Lovitură pentru Real Madrid Kylian Mbappe va fi indisponibil din cauza accidentării la genunchi » Cât va lipsi și ce partide va rata francezul

Kylian Mbappe (27 de ani) este accidentat la genunchi și va lipsi din formația celor de la Real Madrid în startul lui 2026.

Absența sa se va întinde pe aproximativ 3 săptămâni, însă madrilenii speră ca recuperarea atacantului să dureze mai puțin de atât.

Mbappe a avut parte de o primă jumătate de sezon extraordinară, însă noul an îl va găsi în afara terenului, chiar înainte de Supercupa Spaniei, care va avea loc la începutul lunii ianuarie.

Kylian Mbappe va lipsi trei săptămâni din cauza unei accidentări

După rezultatul RMN-ului efectuat miercuri, starul francez va lipsi aproximativ trei săptămâni din formația lui Xabi Alonso , informează L'Equipe.

Astfel, Mbappe va rata meciul cu Betis din campionat, programat pe 4 ianuarie, și semifinala cu Atletico Madrid de pe 8 ianuarie, din Supercupa Spaniei, dar și finala competiției, dacă „los blancos” vor ajunge acolo.

Totuși, oficialii madrileni sunt încrezători că atacantul francez poate fi recuperat mai devreme de acest termen.

„În urma testelor efectuate astăzi asupra jucătorului nostru Kylian Mbappe de către Serviciile Medicale de la Real Madrid, acesta a fost diagnosticat cu o entorsă la genunchiul stâng. Recuperarea sa va fi monitorizată”, a transmis clubul printr-un comunicat.

VIDEO Imagini de la antrenamentul la care s-a accidentat Mbappe

La imagen que hemos visto en Los Deportes de @La1_tve tras el @telediario_tve.



Ayer Mbappé hacía este gesto en el entrenamiento del martes y hoy hemos sabido que sufre una esguince en la rodilla izquierda.



Más detalles en @rtvenoticias ⬇️ https://t.co/zxIDdTj4cQ pic.twitter.com/RzsvlLlQnM — Teledeporte (@teledeporte) December 31, 2025

FOTO. Golul marcat de Mbappe în Real Madrid - Sevilla 2-0 , cel mai recent meci jucat de „galactici”

29 de goluri a marcat Kylian Mbappe în 24 de apariții în acest sezon, în toate competițiile, pentru Real Madrid

