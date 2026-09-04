Lotul U Craiova din Conference League  Cei 24 de jucători cu care oltenii vor juca în Europa. Ce se întâmplă cu noile achiziții
U Craiova/ Foto: sportpictures.eu
Conference League

Lotul U Craiova din Conference League Cei 24 de jucători cu care oltenii vor juca în Europa. Ce se întâmplă cu noile achiziții

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.09.2026, ora 11:21
alt-text Actualizat: 04.09.2026, ora 11:21
  • UEFA a publicat lotul cu care Universitatea Craiova va aborda faza principală din Conference League.
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Filipe Coelho va avea la dispoziție 24 de jucători, printre care și noile achiziții Joao Lameira (27 de ani) și Baptiste Roux (26 de ani).

Lipsesc portarul Pavlo Isenko, în continuare accidentat, și Mihnea Rădulescu, revenit recent după o perioadă lungă de inactivitate.

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Lotul Universității Craiova pentru Conference League

  • Portari: Alexandru Maxim, Laurențiu Popescu, Răzvan Sava
  • Fundași: Oleksandr Romanchuk, Baptiste Roux, Vladimir Screciu, Nikola Stevanovic, Adrian Rus, Ronaldo Webster
  • Mijlocași: Alexandru Crețu, Tudor Băluță, Nicușor Bancu, Joao Lameira, Carlos Mora, Heriberto Tavares, Alexandru Cicâldău, Samuel Teles, David Matei
  • Atacanți: Steven Nsimba, Assad Al-Hamlawi, Ștefan Baiaram, Monday Etim, Simon Elisor, Constantin Băsceanu

Programul Universității Craiova în Conference League

  • 15 octombrie 2026, ora 19:45: U Craiova - Getafe CF
  • 22 octombrie 2026, ora 19:45: Inter Club d'Escaldes - U Craiova
  • 5 noiembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - KF Egnatia
  • 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova
  • 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova
  • 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

Primele opt formații din grupa XXL din Conference League se vor califica direct în optimi. Echipele clasate pe locurile 9-24 vor evolua în „șaisprezecimi”, în timp ce formațiile de pe pozițiile 25-36 vor fi eliminate.

Pentru campioana României va fi a doua participare consecutivă în a treia competiție continentală. În stagiunea trecută, oltenii au ratat dramatic calificarea în primăvara europeană după ce s-au clasat pe locul 25.

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