Lotul U Craiova din Conference League  Cei 24 de jucători cu care oltenii vor juca în Europa. Ce se întâmplă cu noile achiziții

UEFA a publicat lotul cu care Universitatea Craiova va aborda faza principală din Conference League.

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Filipe Coelho va avea la dispoziție 24 de jucători, printre care și noile achiziții Joao Lameira (27 de ani) și Baptiste Roux (26 de ani).

Lipsesc portarul Pavlo Isenko, în continuare accidentat, și Mihnea Rădulescu, revenit recent după o perioadă lungă de inactivitate.

Lotul Universității Craiova pentru Conference League

Portari: Alexandru Maxim, Laurențiu Popescu, Răzvan Sava

Alexandru Maxim, Laurențiu Popescu, Răzvan Sava Fundași: Oleksandr Romanchuk, Baptiste Roux, Vladimir Screciu, Nikola Stevanovic, Adrian Rus, Ronaldo Webster

Oleksandr Romanchuk, Baptiste Roux, Vladimir Screciu, Nikola Stevanovic, Adrian Rus, Ronaldo Webster Mijlocași: Alexandru Crețu, Tudor Băluță, Nicușor Bancu, Joao Lameira, Carlos Mora, Heriberto Tavares, Alexandru Cicâldău, Samuel Teles, David Matei

Alexandru Crețu, Tudor Băluță, Nicușor Bancu, Joao Lameira, Carlos Mora, Heriberto Tavares, Alexandru Cicâldău, Samuel Teles, David Matei Atacanți: Steven Nsimba, Assad Al-Hamlawi, Ștefan Baiaram, Monday Etim, Simon Elisor, Constantin Băsceanu

Programul Universității Craiova în Conference League

15 octombrie 2026, ora 19:45: U Craiova - Getafe CF

U Craiova - Getafe CF 22 octombrie 2026, ora 19:45: Inter Club d'Escaldes - U Craiova

Inter Club d'Escaldes - U Craiova 5 noiembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - KF Egnatia

U Craiova - KF Egnatia 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova

Brighton & Hove Albion - U Craiova 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova

FC Kairat Almaty - U Craiova 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

Primele opt formații din grupa XXL din Conference League se vor califica direct în optimi. Echipele clasate pe locurile 9-24 vor evolua în „șaisprezecimi”, în timp ce formațiile de pe pozițiile 25-36 vor fi eliminate.

Pentru campioana României va fi a doua participare consecutivă în a treia competiție continentală. În stagiunea trecută, oltenii au ratat dramatic calificarea în primăvara europeană după ce s-au clasat pe locul 25.

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