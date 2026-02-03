Răsturnare de situație Jucătorul despre care polonezii scriau că merge la FCSB va bate palma cu marea rivală din Liga 1!

Marian Huja (26 de ani), fundașul lui Pogon Szczecin , este la un pas de a ajunge în Liga 1. Dar nu la FCSB, cum anunța presa din Polonia.

În vara anului 2025, Marian Huja a fost transferat de Pogon Szczecin de la Petrolul, pentru 300.000 de euro, și a avut un debut promițător, după ce a marcat două goluri în primele șase meciuri disputate în Polonia.

Dar după sosirea antrenorului Thomas Thomasberg, la finalul lunii septembrie, fundașul nu a mai fost folosit la fel de des, acesta fiind rezervă nefolosită în trei din ultimele cinci meciuri disputate de echipa poloneză.

Marian Huja ar putea fi transferat de CFR Cluj

În ciuda faptului că presa din Polonia a scris că FCSB este interesată de serviciile fundașului portughez, CFR Cluj a intrat pe fir și ar fi aproape să-l aducă pe Marian Huja în Gruia.

Huja și CFR Cluj sunt aproape de o înțelegere, situația privind viitorul fundașului urmând să fie stabilită cât mai curând, scrie jurnalistul sportiv Emanuel Roșu.

Fundașul ar fi aproape să semneze cu CFR, una din rivalele campioanei României. Huja ar urma să fie împrumutat de clujeni până în vară, având opțiunea să-l transfere definitiv în schimbul sumei de 250.000 de euro , anunță și gsp.ro.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Marian Huja, conform Transfermarkt

O altă opțiune pentru fundaș ar fi China, unde un club și-a arătat interesul. Dacă nu va ajunge în România, unde perioada de transferuri se încheie pe 9 februarie, Huja va putea continua negocierile cu echipa asiatică, a cărei perioadă de mercato se încheie la sfârșitul lunii.

Jucătorul româno-portughez a evoluat în 16 meciuri în sezonul 2025-2026. A marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă.

Marian Huja a evoluat în România pentru Petrolul Ploiești. Fundașul a ajuns în sezonul 2020-2021 pe „Ilie Oană” și a contribuit la promovarea echipei și menținerea sa în Superliga, înainte să fie transferat în Polonia.

La Petrolul, fundașul a jucat 127 de meciuri, în care a marcat 8 goluri și a oferit 3 pase decisive.

CFR Cluj se află pe locul 9 în Liga 1, cu 35 de puncte. Pentru clujeni urmează duelul cu UTA Arad de miercuri, din etapa 25, de la ora 18:00. Partida va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

