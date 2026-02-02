„FCSB e interesată” Cine e jucătorul despre care presa din Polonia scrie că ar putea fi transferat de campioană +21 foto
Marian Huja. Foto: Imago
Superliga

„FCSB e interesată” Cine e jucătorul despre care presa din Polonia scrie că ar putea fi transferat de campioană

Ionuț Cojocaru
Publicat: 02.02.2026, ora 19:57
Actualizat: 03.02.2026, ora 18:26
  • Marian Huja (26 de ani), fostul fundaș de la Petrolul, s-ar afla pe lista de transferuri a celor de la FCSB.
  • Campioana României nu ar fi singura echipă interesată de stoperul lui Pogon Szczecin, care ar fi dorit și în China.

Huja a ajuns în sezonul 2020-2021 la Petrolul și a contribuit la promovarea echipei și menținerea sa în Superliga, înainte să fie transferat în Polonia.

Marian Huja, fostul jucător de la Petrolul, ar fi dorit de FCSB

Marian Huja a ajuns la Pogon Szczecin în 2025 pentru 300.000 de euro și a avut un debut promițător, însă, după sosirea antrenorului Thomas Thomasberg, fundașul nu a mai fost folosit la fel de des.

Portughezul a evoluat în 16 meciuri din 23 posibile în sezonul 2025-2026.

Conform presei din Polonia, FCSB ar fi interesată de serviciile lui Huja.

Am aflat că un club din România este interesat de jucător. Este vorba despre FCSB, succesoarea Stelei București, cel mai de succes club românesc, care se află de ani de zile în mâinile controversatului milionar Gigi Becali.

Acest sezon nu a mers bine pentru FCSB, clubul ocupând locul 11 ​​în clasament. Dacă acest transfer s-ar concretiza, ar însemna o revenire în liga în care Huja a excelat”, au notat jurnaliștii polonezi

1,5 milioane de euro
este cota de piață a fundașului Marian Huja

O altă opțiune pentru fundaș ar fi China, unde un club și-a arătat interesul. Dacă nu va ajunge în România, unde perioada de transferuri se încheie pe 9 februarie, Huja va putea continua negocierile cu echipa asiatică, a cărei perioadă de mercato se încheie la sfârșitul lunii.

La Petrolul, fundașul a jucat 127 de meciuri pentru Petrolul, în care a marcat 8 goluri și a oferit 3 pase decisive.

În acest sezon, FCSB se poate baza în apărare pe Siyabonga Ngezana, Joyskim Dawa, Daniel Graovac, Andrei Dancu și pe nou-venitul Andre Duarte.

De asemenea, la nevoie, FCSB i-ar putea utiliza pe acest post și pe Ionuț Cercel, Vlad Chiricheș sau Mihai Lixandru.

Campioana României se află pe locul 11 în Superliga, cu 34 de puncte, după 24 de meciuri.

Pentru FCSB urmează partida cu Botoșani, pe 5 februarie, de la ora 20:30.

